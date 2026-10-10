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Universitario vs Sancor Seguros Vôlei Londrina 3-2: resumen del triunfazo ‘crema’ en la Noche de las Pumas 2026

El equipo dirigido por Paco Hervás remontó el marcador ante el conjunto brasileño, que también mostró un buen rendimiento en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

Universitario venció 3-2 a Sancor Seguros Vôlei Londrina y cerró la Noche de las Pumas 2026.
Universitario venció 3-2 a Sancor Seguros Vôlei Londrina y cerró la Noche de las Pumas 2026.
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El viernes 9 de octubre, Universitario de Deportes ofreció otra destacada actuación ante un equipo brasileño durante la Noche de las Pumas 2026. El conjunto dirigido por Paco Hervás se impuso por 3-2 ante Sancor Seguros Vôlei Londrina, tras remontar el marcador en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Las 'pumas' ganaron 15-12 en el último set del amistoso por la Noche de las Pumas. Créditos: Universitario.

Primer set

Universitario tuvo un inicio parejo ante Sancor Seguros Vôlei Londrina, con Aixa Vigil, Maluh Oliveira, Sarah Evaristo, Miriam Patiño, Lucía Magallanes y Cat Flood en el sexteto titular. El arranque contó con dos revisiones mediante el Video Challenge: una solicitada por el conjunto brasileño, que no modificó el punto para las ‘pumas’, y otra pedida por la ‘U’, que favoreció a las visitantes.

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El duelo se mantuvo equilibrado hasta el 7-7, pero Sancor impuso su bloqueo y consiguió cuatro puntos consecutivos para tomar ventaja. Universitario intentó variar sus ataques y evitó cargar el juego por el centro, aunque no logró contener la eficacia ofensiva del cuadro brasileño, que llegó a estar siete puntos arriba.

Cat Flood fue una de las principales alternativas en ataque para el equipo de Paco Hervás, quien buscó respuestas con el ingreso de Daniela Muñoz y Seleisa Elisaia. La ‘U’ reaccionó sobre el cierre y redujo la diferencia de 22-14 a 22-18, pero Sancor sostuvo la ventaja y se llevó el primer set por 25-19, tras una invasión de Sarah Evaristo.

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Las 'pumas' cayeron 25-19 en el inicio del partido amistoso. Créditos: Universitario.

Segundo set

Universitario respondió en el segundo set con un arranque contundente. Las ‘pumas’ tomaron una ventaja de 4-0 y sostuvieron el control del parcial gracias a la potencia de Cat Flood y Aixa Vigil, que encontró espacios ante el bloqueo brasileño en uno de los rallies más disputados.

Sancor Seguros intentó reaccionar a partir de su bloqueo y redujo la diferencia a 7-3. Sin embargo, la ‘U’ mantuvo la iniciativa: Flood aportó con ataques desde zaguero y el equipo aprovechó incluso una jugada que parecía un ace rival para convertir un punto inesperado y colocarse 14-8.

El cuadro brasileño volvió a acercarse 14-11, pero Universitario resistió la presión y amplió la distancia hasta el 20-11. Maluh Oliveira también aportó desde el fondo, mientras el público del Polideportivo acompañó el mejor momento del equipo local.

Sancor realizó variantes y acortó la brecha con un ace, hasta llegar al 22-19. Paco Hervás pidió tiempo y Flood volvió a aparecer con un zaguero para destrabar el tramo final. La estadounidense cerró el set con el punto del 25-21, que permitió al elenco ‘merengue’ igualar el partido.

Tercer set

En el tercer set, Sancor Seguros recuperó el control del partido. El equipo brasileño reaccionó tras la caída en el segundo parcial y volvió a tomar ventaja con un 25-18, apoyado en la solidez de su bloqueo y en el armado rápido de Bruninha.

Universitario tuvo problemas en la recepción y no encontró respuestas ante los ataques de la hondureña Ana Gabriela Marcelin, de 1,94 metros de estatura y un alcance superior a los tres metros.

La ‘U’ intentó mantenerse en competencia con los aportes de Cat Flood y la defensa de Mirian Patiño, aunque no le alcanzó. La visita cerró el set y volvió a adelantarse en el marcador.

El cuadro brasileño tomó la ventaja en el partido con un 25-18. Créditos: Universitario.

Cuarto set

El cuarto set fue el más disputado del partido. Universitario afrontaba su última oportunidad para forzar un quinto parcial, mientras que Sancor buscaba cerrar el encuentro en el Polideportivo Lucha Fuentes. Ambos equipos intercambiaron puntos hasta el tramo final.

Cat Flood apareció en los momentos de mayor exigencia. Daniela Muñoz, quien ingresó desde el banco, también aportó para sostener a la ‘U’ ante la resistencia brasileña. La peruana aprovechó el bloqueo rival y sumó puntos para su equipo.

Las dirigidas por Paco Hervás llevaron el set más allá de los 25 puntos y pusieron suspenso en el cierre. Universitario se impuso por 29-27, forzó el quinto set y mantuvo la ilusión de ganar el amistoso en su noche de presentación.

Las 'pumas' vencieron 29-27 a las brasileñas y alargaron el encuentro. Créditos: Universitario.

Quinto set

En el quinto y decisivo set, Universitario tomó ventaja con el servicio de Sarah Evaristo, quien sumó un ace, y los ataques de Cat Flood. Sancor respondió con la potencia de Ana Gabriela Marcelin.

El equipo de Paco Hervás sostuvo la diferencia y cerró el partido por 15-12. El triunfo desató el festejo de los hinchas que permanecieron hasta cerca de la medianoche en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Universitario se quedó con el triunfo en la Noche de las Pumas 2026 ante Sancor Seguros.
Universitario se quedó con el triunfo en la Noche de las Pumas 2026 ante Sancor Seguros.

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

  • Fecha 1: Universitario de Deportes vs Deportivo Soan
  • Fecha 2: Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka
  • Fecha 3: Universitario de Deportes vs Olva Latino
  • Fecha 4: Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta
  • Fecha 5: Universitario de Deportes vs Regatas Lima
  • Fecha 6: Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes
  • Fecha 7: Géminis vs Universitario de Deportes
  • Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario de Deportes
  • Fecha 9: Atlético Atenea vs Universitario de Deportes
  • Fecha 10: Perú vs Universitario de Deportes
  • Fecha 11: San Martín vs Universitario de Deportes

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