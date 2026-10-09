Fixture de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por fase 1: todos los partidos de las chorrillanas

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

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Este viernes 9 de octubre se realizó el sorteo del fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Los 12 clubes participantes conocieron a sus rivales para las once fechas de la primera fase. A continuación, la programación de Regatas Lima.

Fixture de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Fecha 1: Regatas Lima vs Deportivo Géminis

Fecha 2: Regatas Lima vs Alianza Lima

Fecha 3: Regatas Lima vs Atlético Atenea

Fecha 4: Regatas Lima vs Perú

Fecha 5: Universitario de Deportes vs Regatas Lima

Fecha 6: Deportivo Soan vs Regatas Lima

Fecha 7: Deportivo Wanka vs Regatas Lima

Fecha 8: Olva Latino vs Regatas Lima

Fecha 9: Rebaza Acosta vs Regatas Lima

Fecha 10: San Martín vs Regatas Lima

Fecha 11: Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano

Regatas Lima conoció su fixture de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras el sorteo.

Así llega Regatas Lima al debut de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Regatas Lima llegará al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras una etapa de preparación que incluyó amistosos a puertas cerradas. El único encuentro que pudo verse por televisión fue la derrota por 3-2 ante Alianza Lima en la Noche Regatas 2026, disputada el martes 6 de octubre en el Coliseo Regatas Lima de Chorrillos.

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El equipo dirigido por Horacio Bastit se adelantó dos veces en el marcador, tras imponerse por 25-23 y 25-16 en el primer y tercer set. Kathy Ryan, Julieta Sández, Nicole Abreu y Marina Scherer asumieron protagonismo en esos pasajes.

No obstante, las ‘blanquiazules’ reaccionaron en el segundo y cuarto parcial, con triunfos por 25-13 y 25-17, y resolvieron el duelo en el desempate por 15-9. Regatas buscará aprovechar los aspectos positivos de esa presentación y corregir los errores que le impidieron sostener sus ventajas antes de su estreno oficial.

Un encuentro lleno de tensión hasta el último segundo. Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas en un partidazo de la Liga Nacional Superior de Vóley, cerrando el tie-break con un marcador de 15-9. | Latina

El plantel de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Evelyn Linares — Colocadora

Marina Scherer — Colocadora

Fatou Diop Cisse — Opuesta

Katheryn Ryan — Opuesta

Waleska Toro — Receptor exterior

Camila Monge — Receptor exterior

Nicole Abreu — Receptor exterior

Alexandra Llano — Receptor exterior

Kiara Montes — Receptor exterior

Kyla Swanson — Bloqueadora central

Lesly Johansson — Bloqueadora central

Yujhamy Mosquera — Bloqueadora central

Julieta Sández — Bloqueadora central

Rachell Enoe Hidalgo Guevara — Líbero

Rosa Medina Cruz — Líbero

Alexa Villena — Líbero

María Paz Abregu — Líbero

Regatas Lima presentó su renovado plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fecha 1

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

Regatas Lima vs Deportivo Géminis

Perú vs Deportivo Wanka

Rebaza Acosta vs Alianza Lima

Atlético Atenea vs Olva Latino

Fecha 2

San Martín vs Deportivo Soan

Circolo Sportivo Italiano vs Géminis

Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka

Regatas Lima vs Alianza Lima

Perú vs Olva Latino

Rebaza Acosta vs Atlético Atenea

Fecha 3

San Martín vs Géminis

Deportivo Soan vs Deportivo Wanka

Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima

Universitario de Deportes vs Olva Latino

Regatas Lima vs Atlético Atenea

Perú vs Rebaza Acosta

Fecha 4

San Martín vs Deportivo Wanka

Géminis vs Alianza Lima

Deportivo Soan vs Olva Latino

Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea

Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta

Regatas Lima vs Perú

Fecha 5

San Martín vs Alianza Lima

Deportivo Wanka vs Olva Latino

Géminis vs Atlético Atenea

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

Circolo Sportivo Italiano vs Perú

Universitario de Deportes vs Regatas Lima

Fecha 6

San Martín vs Olva Latino

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta

Géminis vs Perú

Deportivo Soan vs Regatas Lima

Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Fecha 7

San Martín vs Atlético Atenea

Olva Latina vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Perú

Deportivo Wanka vs Regatas Lima

Géminis vs Universitario de Deportes

Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 8

San Martín vs Rebaza Acosta

Atlético Atenea vs Perú

Olva Latino vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Universitario

Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano

Géminis vs Deportivo Soan

Fecha 9

San Martín vs Perú

Rebaza Acosta vs Regatas Lima

Atlético Atenea vs Universitario de Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Deportivo Wanka vs Géminis

Fecha 10

San Martín vs Regatas Lima

Perú vs Universitario de Deportes

Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano

Atlético Atenea vs Deportivo Soan

Olva Latino vs Géminis

Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Fecha 11

San Martín vs Universitario de Deportes

Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano

Perú vs Deportivo Soan

Rebaza Acosta vs Géminis

Atlético Atenea vs Deportivo Wanka

Olva Latino vs Alianza Lima