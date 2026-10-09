Fixture de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por fase 1: todos los partidos de las chorrillanas

Este viernes 9 de octubre se realizó el sorteo del fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Los 12 clubes participantes conocieron a sus rivales para las once fechas de la primera fase. A continuación, la programación de Regatas Lima.
Fixture de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27
- Fecha 1: Regatas Lima vs Deportivo Géminis
- Fecha 2: Regatas Lima vs Alianza Lima
- Fecha 3: Regatas Lima vs Atlético Atenea
- Fecha 4: Regatas Lima vs Perú
- Fecha 5: Universitario de Deportes vs Regatas Lima
- Fecha 6: Deportivo Soan vs Regatas Lima
- Fecha 7: Deportivo Wanka vs Regatas Lima
- Fecha 8: Olva Latino vs Regatas Lima
- Fecha 9: Rebaza Acosta vs Regatas Lima
- Fecha 10: San Martín vs Regatas Lima
- Fecha 11: Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano
Así llega Regatas Lima al debut de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Regatas Lima llegará al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras una etapa de preparación que incluyó amistosos a puertas cerradas. El único encuentro que pudo verse por televisión fue la derrota por 3-2 ante Alianza Lima en la Noche Regatas 2026, disputada el martes 6 de octubre en el Coliseo Regatas Lima de Chorrillos.
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El equipo dirigido por Horacio Bastit se adelantó dos veces en el marcador, tras imponerse por 25-23 y 25-16 en el primer y tercer set. Kathy Ryan, Julieta Sández, Nicole Abreu y Marina Scherer asumieron protagonismo en esos pasajes.
No obstante, las ‘blanquiazules’ reaccionaron en el segundo y cuarto parcial, con triunfos por 25-13 y 25-17, y resolvieron el duelo en el desempate por 15-9. Regatas buscará aprovechar los aspectos positivos de esa presentación y corregir los errores que le impidieron sostener sus ventajas antes de su estreno oficial.
El plantel de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
- Evelyn Linares — Colocadora
- Marina Scherer — Colocadora
- Fatou Diop Cisse — Opuesta
- Katheryn Ryan — Opuesta
- Waleska Toro — Receptor exterior
- Camila Monge — Receptor exterior
- Nicole Abreu — Receptor exterior
- Alexandra Llano — Receptor exterior
- Kiara Montes — Receptor exterior
- Kyla Swanson — Bloqueadora central
- Lesly Johansson — Bloqueadora central
- Yujhamy Mosquera — Bloqueadora central
- Julieta Sández — Bloqueadora central
- Rachell Enoe Hidalgo Guevara — Líbero
- Rosa Medina Cruz — Líbero
- Alexa Villena — Líbero
- María Paz Abregu — Líbero
Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Fecha 1
- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan
- Regatas Lima vs Deportivo Géminis
- Perú vs Deportivo Wanka
- Rebaza Acosta vs Alianza Lima
- Atlético Atenea vs Olva Latino
Fecha 2
- San Martín vs Deportivo Soan
- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis
- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka
- Regatas Lima vs Alianza Lima
- Perú vs Olva Latino
- Rebaza Acosta vs Atlético Atenea
Fecha 3
- San Martín vs Géminis
- Deportivo Soan vs Deportivo Wanka
- Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima
- Universitario de Deportes vs Olva Latino
- Regatas Lima vs Atlético Atenea
- Perú vs Rebaza Acosta
Fecha 4
- San Martín vs Deportivo Wanka
- Géminis vs Alianza Lima
- Deportivo Soan vs Olva Latino
- Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea
- Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta
- Regatas Lima vs Perú
Fecha 5
- San Martín vs Alianza Lima
- Deportivo Wanka vs Olva Latino
- Géminis vs Atlético Atenea
- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta
- Circolo Sportivo Italiano vs Perú
- Universitario de Deportes vs Regatas Lima
Fecha 6
- San Martín vs Olva Latino
- Alianza Lima vs Atlético Atenea
- Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta
- Géminis vs Perú
- Deportivo Soan vs Regatas Lima
- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes
Fecha 7
- San Martín vs Atlético Atenea
- Olva Latina vs Rebaza Acosta
- Alianza Lima vs Perú
- Deportivo Wanka vs Regatas Lima
- Géminis vs Universitario de Deportes
- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano
Fecha 8
- San Martín vs Rebaza Acosta
- Atlético Atenea vs Perú
- Olva Latino vs Regatas Lima
- Alianza Lima vs Universitario
- Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano
- Géminis vs Deportivo Soan
Fecha 9
- San Martín vs Perú
- Rebaza Acosta vs Regatas Lima
- Atlético Atenea vs Universitario de Deportes
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Deportivo Wanka vs Géminis
Fecha 10
- San Martín vs Regatas Lima
- Perú vs Universitario de Deportes
- Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano
- Atlético Atenea vs Deportivo Soan
- Olva Latino vs Géminis
- Alianza Lima vs Deportivo Wanka
Fecha 11
- San Martín vs Universitario de Deportes
- Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano
- Perú vs Deportivo Soan
- Rebaza Acosta vs Géminis
- Atlético Atenea vs Deportivo Wanka
- Olva Latino vs Alianza Lima
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