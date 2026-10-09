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Fixture de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por fase 1: todos los partidos de las chorrillanas

El equipo dirigido por Horacio Bastit enfrentará a un rival exigente en su debut en el campeonato peruano, con el objetivo de mejorar el quinto puesto que obtuvo la temporada pasada

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.
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Este viernes 9 de octubre se realizó el sorteo del fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Los 12 clubes participantes conocieron a sus rivales para las once fechas de la primera fase. A continuación, la programación de Regatas Lima.

Fixture de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

  • Fecha 1: Regatas Lima vs Deportivo Géminis
  • Fecha 2: Regatas Lima vs Alianza Lima
  • Fecha 3: Regatas Lima vs Atlético Atenea
  • Fecha 4: Regatas Lima vs Perú
  • Fecha 5: Universitario de Deportes vs Regatas Lima
  • Fecha 6: Deportivo Soan vs Regatas Lima
  • Fecha 7: Deportivo Wanka vs Regatas Lima
  • Fecha 8: Olva Latino vs Regatas Lima
  • Fecha 9: Rebaza Acosta vs Regatas Lima
  • Fecha 10: San Martín vs Regatas Lima
  • Fecha 11: Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano
Regatas Lima conoció su fixture de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras el sorteo.
Regatas Lima conoció su fixture de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras el sorteo.

Así llega Regatas Lima al debut de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Regatas Lima llegará al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras una etapa de preparación que incluyó amistosos a puertas cerradas. El único encuentro que pudo verse por televisión fue la derrota por 3-2 ante Alianza Lima en la Noche Regatas 2026, disputada el martes 6 de octubre en el Coliseo Regatas Lima de Chorrillos.

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El equipo dirigido por Horacio Bastit se adelantó dos veces en el marcador, tras imponerse por 25-23 y 25-16 en el primer y tercer set. Kathy Ryan, Julieta Sández, Nicole Abreu y Marina Scherer asumieron protagonismo en esos pasajes.

No obstante, las ‘blanquiazules’ reaccionaron en el segundo y cuarto parcial, con triunfos por 25-13 y 25-17, y resolvieron el duelo en el desempate por 15-9. Regatas buscará aprovechar los aspectos positivos de esa presentación y corregir los errores que le impidieron sostener sus ventajas antes de su estreno oficial.

Un encuentro lleno de tensión hasta el último segundo. Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas en un partidazo de la Liga Nacional Superior de Vóley, cerrando el tie-break con un marcador de 15-9. | Latina

El plantel de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

  • Evelyn Linares — Colocadora
  • Marina Scherer — Colocadora
  • Fatou Diop Cisse — Opuesta
  • Katheryn Ryan — Opuesta
  • Waleska Toro — Receptor exterior
  • Camila Monge — Receptor exterior
  • Nicole Abreu — Receptor exterior
  • Alexandra Llano — Receptor exterior
  • Kiara Montes — Receptor exterior
  • Kyla Swanson — Bloqueadora central
  • Lesly Johansson — Bloqueadora central
  • Yujhamy Mosquera — Bloqueadora central
  • Julieta Sández — Bloqueadora central
  • Rachell Enoe Hidalgo Guevara — Líbero
  • Rosa Medina Cruz — Líbero
  • Alexa Villena — Líbero
  • María Paz Abregu — Líbero
Regatas Lima presentó su renovado plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Regatas Lima presentó su renovado plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fecha 1

  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan
  • Regatas Lima vs Deportivo Géminis
  • Perú vs Deportivo Wanka
  • Rebaza Acosta vs Alianza Lima
  • Atlético Atenea vs Olva Latino

Fecha 2

  • San Martín vs Deportivo Soan
  • Circolo Sportivo Italiano vs Géminis
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka
  • Regatas Lima vs Alianza Lima
  • Perú vs Olva Latino
  • Rebaza Acosta vs Atlético Atenea

Fecha 3

  • San Martín vs Géminis
  • Deportivo Soan vs Deportivo Wanka
  • Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima
  • Universitario de Deportes vs Olva Latino
  • Regatas Lima vs Atlético Atenea
  • Perú vs Rebaza Acosta

Fecha 4

  • San Martín vs Deportivo Wanka
  • Géminis vs Alianza Lima
  • Deportivo Soan vs Olva Latino
  • Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea
  • Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta
  • Regatas Lima vs Perú

Fecha 5

  • San Martín vs Alianza Lima
  • Deportivo Wanka vs Olva Latino
  • Géminis vs Atlético Atenea
  • Deportivo Soan vs Rebaza Acosta
  • Circolo Sportivo Italiano vs Perú
  • Universitario de Deportes vs Regatas Lima

Fecha 6

  • San Martín vs Olva Latino
  • Alianza Lima vs Atlético Atenea
  • Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta
  • Géminis vs Perú
  • Deportivo Soan vs Regatas Lima
  • Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Fecha 7

  • San Martín vs Atlético Atenea
  • Olva Latina vs Rebaza Acosta
  • Alianza Lima vs Perú
  • Deportivo Wanka vs Regatas Lima
  • Géminis vs Universitario de Deportes
  • Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 8

  • San Martín vs Rebaza Acosta
  • Atlético Atenea vs Perú
  • Olva Latino vs Regatas Lima
  • Alianza Lima vs Universitario
  • Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano
  • Géminis vs Deportivo Soan

Fecha 9

  • San Martín vs Perú
  • Rebaza Acosta vs Regatas Lima
  • Atlético Atenea vs Universitario de Deportes
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Deportivo Wanka vs Géminis

Fecha 10

  • San Martín vs Regatas Lima
  • Perú vs Universitario de Deportes
  • Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano
  • Atlético Atenea vs Deportivo Soan
  • Olva Latino vs Géminis
  • Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Fecha 11

  • San Martín vs Universitario de Deportes
  • Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano
  • Perú vs Deportivo Soan
  • Rebaza Acosta vs Géminis
  • Atlético Atenea vs Deportivo Wanka
  • Olva Latino vs Alianza Lima

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