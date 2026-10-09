Fixture de San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por fase 1: todos los partidos de las ‘santas’

Este viernes 9 de octubre se realizó el sorteo del fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Los 12 clubes participantes conocieron el orden de sus rivales en las once jornadas de la primera fase. A continuación, la programación de la Universidad San Martín.
Fixture de San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/27
- Fecha 1: San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
- Fecha 2: San Martín vs Deportivo Soan
- Fecha 3: San Martín vs Deportivo Géminis
- Fecha 4: San Martín vs Deportivo Wanka
- Fecha 5: San Martín vs Alianza Lima
- Fecha 6: San Martín vs Olva Latino
- Fecha 7: San Martín vs Atlético Atenea
- Fecha 8: San Martín vs Rebaza Acosta
- Fecha 9: San Martín vs Perú
- Fecha 10: San Martín vs Regatas Lima
- Fecha 11: San Martín vs Universitario de Deportes
¿Cómo llega San Martín?
A diferencia de otros equipos, la Universidad San Martín aún no ha mostrado su rendimiento ante su hinchada, pues hasta ahora solo disputó amistosos a puertas cerradas. Su primera prueba con público será en la Gala Santa 2026, la noche de presentación del plantel.
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Las ‘santas’ enfrentarán a Gimnasia y Esgrima La Plata, vigente subcampeón de la Liga Argentina, el sábado 10 de octubre, a las 17:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.
El evento de la USMP será transmitido por Latina TV, en los canales 2 y 702 HD, además de su página web y aplicativo.
Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Fecha 1
- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan
- Regatas Lima vs Deportivo Géminis
- Perú vs Deportivo Wanka
- Rebaza Acosta vs Alianza Lima
- Atlético Atenea vs Olva Latino
Fecha 2
- San Martín vs Deportivo Soan
- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis
- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka
- Regatas Lima vs Alianza Lima
- Perú vs Olva Latino
- Rebaza Acosta vs Atlético Atenea
Fecha 3
- San Martín vs Géminis
- Deportivo Soan vs Deportivo Wanka
- Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima
- Universitario de Deportes vs Olva Latino
- Regatas Lima vs Atlético Atenea
- Perú vs Rebaza Acosta
Fecha 4
- San Martín vs Deportivo Wanka
- Géminis vs Alianza Lima
- Deportivo Soan vs Olva Latino
- Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea
- Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta
- Regatas Lima vs Perú
Fecha 5
- San Martín vs Alianza Lima
- Deportivo Wanka vs Olva Latino
- Géminis vs Atlético Atenea
- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta
- Circolo Sportivo Italiano vs Perú
- Universitario de Deportes vs Regatas Lima
Fecha 6
- San Martín vs Olva Latino
- Alianza Lima vs Atlético Atenea
- Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta
- Géminis vs Perú
- Deportivo Soan vs Regatas Lima
- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes
Fecha 7
- San Martín vs Atlético Atenea
- Olva Latina vs Rebaza Acosta
- Alianza Lima vs Perú
- Deportivo Wanka vs Regatas Lima
- Géminis vs Universitario de Deportes
- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano
Fecha 8
- San Martín vs Rebaza Acosta
- Atlético Atenea vs Perú
- Olva Latino vs Regatas Lima
- Alianza Lima vs Universitario
- Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano
- Géminis vs Deportivo Soan
Fecha 9
- San Martín vs Perú
- Rebaza Acosta vs Regatas Lima
- Atlético Atenea vs Universitario de Deportes
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Deportivo Wanka vs Géminis
Fecha 10
- San Martín vs Regatas Lima
- Perú vs Universitario de Deportes
- Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano
- Atlético Atenea vs Deportivo Soan
- Olva Latino vs Géminis
- Alianza Lima vs Deportivo Wanka
Fecha 11
- San Martín vs Universitario de Deportes
- Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano
- Perú vs Deportivo Soan
- Rebaza Acosta vs Géminis
- Atlético Atenea vs Deportivo Wanka
- Olva Latino vs Alianza Lima
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