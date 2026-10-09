Fixture de San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por fase 1: todos los partidos de las ‘santas’

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

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Este viernes 9 de octubre se realizó el sorteo del fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Los 12 clubes participantes conocieron el orden de sus rivales en las once jornadas de la primera fase. A continuación, la programación de la Universidad San Martín.

Fixture de San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Fecha 1: San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 2: San Martín vs Deportivo Soan

Fecha 3: San Martín vs Deportivo Géminis

Fecha 4: San Martín vs Deportivo Wanka

Fecha 5: San Martín vs Alianza Lima

Fecha 6: San Martín vs Olva Latino

Fecha 7: San Martín vs Atlético Atenea

Fecha 8: San Martín vs Rebaza Acosta

Fecha 9: San Martín vs Perú

Fecha 10: San Martín vs Regatas Lima

Fecha 11: San Martín vs Universitario de Deportes

San Martín conoció su fixture de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Cómo llega San Martín?

A diferencia de otros equipos, la Universidad San Martín aún no ha mostrado su rendimiento ante su hinchada, pues hasta ahora solo disputó amistosos a puertas cerradas. Su primera prueba con público será en la Gala Santa 2026, la noche de presentación del plantel.

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Las ‘santas’ enfrentarán a Gimnasia y Esgrima La Plata, vigente subcampeón de la Liga Argentina, el sábado 10 de octubre, a las 17:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

El evento de la USMP será transmitido por Latina TV, en los canales 2 y 702 HD, además de su página web y aplicativo.

San Martín presentará su plantel en la Gala Santa 2026

Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fecha 1

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

Regatas Lima vs Deportivo Géminis

Perú vs Deportivo Wanka

Rebaza Acosta vs Alianza Lima

Atlético Atenea vs Olva Latino

Fecha 2

San Martín vs Deportivo Soan

Circolo Sportivo Italiano vs Géminis

Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka

Regatas Lima vs Alianza Lima

Perú vs Olva Latino

Rebaza Acosta vs Atlético Atenea

Fecha 3

San Martín vs Géminis

Deportivo Soan vs Deportivo Wanka

Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima

Universitario de Deportes vs Olva Latino

Regatas Lima vs Atlético Atenea

Perú vs Rebaza Acosta

Fecha 4

San Martín vs Deportivo Wanka

Géminis vs Alianza Lima

Deportivo Soan vs Olva Latino

Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea

Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta

Regatas Lima vs Perú

Fecha 5

San Martín vs Alianza Lima

Deportivo Wanka vs Olva Latino

Géminis vs Atlético Atenea

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

Circolo Sportivo Italiano vs Perú

Universitario de Deportes vs Regatas Lima

Fecha 6

San Martín vs Olva Latino

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta

Géminis vs Perú

Deportivo Soan vs Regatas Lima

Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Fecha 7

San Martín vs Atlético Atenea

Olva Latina vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Perú

Deportivo Wanka vs Regatas Lima

Géminis vs Universitario de Deportes

Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 8

San Martín vs Rebaza Acosta

Atlético Atenea vs Perú

Olva Latino vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Universitario

Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano

Géminis vs Deportivo Soan

Fecha 9

San Martín vs Perú

Rebaza Acosta vs Regatas Lima

Atlético Atenea vs Universitario de Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Deportivo Wanka vs Géminis

Fecha 10

San Martín vs Regatas Lima

Perú vs Universitario de Deportes

Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano

Atlético Atenea vs Deportivo Soan

Olva Latino vs Géminis

Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Fecha 11

San Martín vs Universitario de Deportes

Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano

Perú vs Deportivo Soan

Rebaza Acosta vs Géminis

Atlético Atenea vs Deportivo Wanka

Olva Latino vs Alianza Lima