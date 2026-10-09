Líbero de Perú dejó mensaje a Brasil y Argentina tras clasificar a semifinales del Sudamericano Sub 19 de vóley: “Vamos a ir con todo”

La selección peruana se impuso en tres sets a Uruguay y ya piensa en su próximo rival. Conversamos con la líbero Vania Adrianzén, quien se muestra muy feliz por el rendimiento del equipo y asegura que están preparadas para enfrentar a cualquiera de las potencias sudamericanas.

Guardar

La selección peruana sub 19 de vóley aseguró su clasificación a las semifinales del Campeonato Sudamericano 2026 como líder del Grupo A. Tras la victoria por 3-0 ante Uruguay, el viernes 9 de octubre, Vania Adrianzén se refirió al rendimiento del equipo y al posible rival de la ‘bicolor’, que saldrá entre Brasil y Argentina.

En diálogo con Vóley Zone, la líbero nacional destacó el desempeño de Perú durante la fase de grupos. “La verdad, muy felices por todo el desempeño que hemos mostrado en estos partidos, por clasificar y, y no, orgullosas de lo que estamos haciendo”.

PUBLICIDAD

Adrianzén también respondió sobre qué selección preferiría enfrentar en semifinales y dejó un mensaje para Brasil o Argentina. “Cualquiera de los dos países es bueno y, y bueno, vamos a ir con todo y a ganar”.

Por último, la voleibolista compartió sus sensaciones por volver a disputar un torneo con la selección peruana. “Estoy muy feliz y muy orgullosa por volver a representar a mi país y feliz por todo el esfuerzo que le estoy metiendo a esto y por, por el lindo equipo que tenemos”.

Vania Adrianzén es una de las jugadoras más regulares de la selección peruana sub 19, pese a sus 16 años. La líbero se ganó un lugar en el equipo y ratificó el nivel que mostró en el último Mundial Sub 17.

PUBLICIDAD

Vania Adrianzén, líbero de Perú, habló sobre su rival en las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley 2026.

Perú venció 3-0 a Uruguay y clasificó a semifinales

Perú venció 3-0 a Uruguay y aseguró su clasificación a las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley, que se disputa en Maracaibo, Venezuela. La selección nacional se impuso con parciales de 25-23, 25-18 y 25-11: superó dos sets disputados y dominó con amplitud el tercero.

El encuentro tuvo un inicio parejo. Uruguay tomó la delantera por 2-0 y sostuvo ventajas como el 7-5 y el 12-10, lo que llevó al comando técnico peruano a solicitar un tiempo fuera. La ‘bicolor’ respondió y emparejó el marcador en varias oportunidades, hasta alcanzar el 15-15 y ponerse arriba 18-17.

El bloqueo uruguayo volvió a generar dificultades en el tramo final del primer set, cuando Perú quedó abajo 20-18. No obstante, el equipo nacional aprovechó errores rivales en el saque, redujo la diferencia y llegó a un ajustado 23-23. Finalmente, resolvió mejor los últimos puntos y cerró el parcial por 25-23.

PUBLICIDAD

Uruguay volvió a empezar con ventaja en el segundo set. Se adelantó 5-2, 10-6 y 12-9, favorecido por algunas imprecisiones de Perú en la recepción. La reacción peruana llegó con el empate 12-12 y luego con el 15-14.

Aunque la ‘celeste’ recuperó la delantera por 17-15, un error en el saque permitió que la ‘blanquirroja’ retomara el control. La selección nacional pasó al frente 19-17, extendió la diferencia hasta el 23-18 y selló el set por 25-18 para quedar a un parcial del triunfo.

La superioridad peruana fue más marcada en el tercero. La escuadra de Martín Escudero sacó rápidamente una ventaja de 8-4 y, pese a un breve acercamiento de Uruguay, aceleró con una seguidilla de puntos que llevó el marcador a 17-6. Con mayor efectividad en ataque y errores del rival, sostuvo la distancia hasta el 24-11 y cerró el partido con un 25-11.

PUBLICIDAD

Con este resultado, Perú terminó como líder del Grupo A y avanzó a las semifinales del torneo. Su próximo rival saldrá del cruce entre Brasil y Argentina.

Juego, set y partido para Perú. La selección femenina demuestra su poderío con una victoria sólida y contundente contra Uruguay, cerrando la fase de grupos del Sudamericano U17 de manera impecable y como serias candidatas al título.

Brasil o Argentina: el rival de Perú en semifinales

Perú conocerá a su rival de semifinales tras el partido entre Brasil y Argentina. Ambos equipos suman seis puntos y se enfrentarán este viernes 9 de octubre, desde las 16:00 horas, en el Gimnasio Cubierto Pedro Elías Belisario Aponte.

La semifinal se disputará el sábado 10 de octubre. La organización aún no confirmó los horarios de los encuentros que definirán a los finalistas del torneo continental.