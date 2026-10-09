Caso Maranguita: revisarán cámaras ante posible ausencia de personal durante presunto ataque sexual en duchas entre compañeros de Liceo Naval

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)

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La Fiscalía investigará posibles fallas en la vigilancia dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, mejor conocido como Maranguita, y revisará las imágenes de las cámaras ubicadas en los pasadizos cercanos al área de duchas, tras una denuncia por un presunto intento de agresión sexual contra un adolescente internado en el centro juvenil.

La denuncia señala que el hecho habría ocurrido el martes 6 de octubre, cerca de las 20:00, en el área de aseo. El adolescente acusado en este nuevo caso figura entre los internos vinculados a la investigación por la presunta agresión sexual contra un alumno del Colegio Liceo Naval Almirante Guise.

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La fiscal provincial titular de la Décima Fiscalía Provincial de Familia de Lima dispuso diligencias por un plazo de 15 días. Entre las medidas previstas están la toma de declaraciones, la elaboración de un croquis del centro juvenil, la revisión del cuaderno de ocurrencias y la identificación del personal que estuvo a cargo del área.

Cámaras de los pasadizos podrían reconstruir el recorrido de los internos

Las duchas no cuentan con cámaras por razones de privacidad. No obstante, los dispositivos instalados en los corredores permitirían establecer quiénes ingresaron y salieron del lugar, así como los horarios en que se produjeron esos desplazamientos.

Cristian Solano, exdirector del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, explicó que los registros audiovisuales y administrativos formarán parte de la indagación fiscal. “Se pide los informes técnicos, se pide el cuaderno, cámara, grabación, la lista de las personas que han estado justamente a cargo de ese día”, afirmó a Arriba me gente, matinal de Latina Televisión.

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Solano indicó que cada pabellón cuenta con un cuaderno de ocurrencias donde se anotan las actividades durante las 24 horas.

Un programa noticioso difunde imágenes de seguridad relacionadas con la denuncia de agresión contra un estudiante del Liceo Naval.

Investigación revisará la actuación del personal responsable

El exfuncionario señaló que la investigación deberá determinar si el personal de vigilancia estuvo presente en el área de duchas y si cumplió los protocolos establecidos. En Maranguita, los educadores se distribuyen por sectores del pabellón, entre ellos el patio, los dormitorios, los baños y los espacios de recreación.

“Habría que ver quién estuvo responsable y cuál fue la situación de por qué no dio aviso, no comunicó o no estuvo”, señaló Solano sobre la supervisión en el lugar donde habría ocurrido el presunto hecho.

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Añadió que una ausencia, una salida por diligencia o cualquier otra situación deberá ser esclarecida a partir de los registros disponibles. “Todo va a estar grabado al respecto, así que eso va a ser bueno para toda la indagación”, manifestó.

Adolescente denunciado fue separado del presunto agraviado

Solano detalló que, ante denuncias de esta naturaleza, corresponde la separación inmediata entre el presunto agraviado y el adolescente señalado.

Según explicó, este último puede ser trasladado a un programa de intervención intensiva si el equipo técnico considera que se trata de una falta muy grave. “La víctima es el punto de atención y el agresor se le pone en otro patio o pabellón de manera automática”, indicó.

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El especialista precisó que ese programa contempla una medida disciplinaria vinculada a la conducta del adolescente, sin perjuicio de la investigación judicial. “Cuando hay una falta muy grave como este caso, va al denominado programa de intervención intensiva”, sostuvo.

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