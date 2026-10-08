La operación de la AFA para responsabilizar a River por el fracaso de la despedida de Messi: un comunicado con datos falsos e inconsistencias

Vista desde un dron de los fuegos artificiales en el estadio durante la celebración de despedida de Lionel Messi, de Argentina, tras su último partido internacional (REUTERS/Alessia Maccioni)

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de las críticas por la organización de la despedida de Lionel Messi en el Monumental. El espectáculo, que debía constituir un homenaje histórico al capitán de la selección argentina, terminó ofreciendo una imagen muy distante de las expectativas que había generado. Ahora, a través de un comunicado de la productora contratada para el evento, la entidad que preside Claudio Tapia intenta trasladar parte de la responsabilidad a River Plate.

El problema es que la explicación contiene afirmaciones que no resisten la comprobación de los hechos. La primera, y una de las principales, es objetivamente falsa. Marketing Sports, la empresa contratada por la AFA, sostuvo que la pantalla LED del Monumental había sido retirada tres días después de que la entidad anunciara la realización del partido. Con ese argumento, presentó el desmontaje como una modificación de las condiciones técnicas del estadio posterior al anuncio del espectáculo.

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Sin embargo, la cronología demuestra que el comunicado se hizo a las apuradas. River anunció oficialmente el inicio del desmontaje de la pantalla gigante el 8 de julio de 2026. La AFA comunicó la realización de la despedida de Messi frente a Benín el 15 de septiembre, es decir, más de dos meses después. Incluso el propio Messi había anunciado su retiro el 31 de agosto, varias semanas después de que River informara sobre los trabajos en el estadio. No se trata, por lo tanto, de una diferencia de interpretación ni de una cuestión opinable. El comunicado de la productora presenta una secuencia de acontecimientos que contradice las fechas de los anuncios oficiales.

Un espectáculo de drones muestra la camiseta de Lionel Messi tras su último partido con la selección de Argentina. Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina. 6 de octubre de 2026 (REUTERS/Alessia Maccioni)

La inconsistencia adquiere todavía mayor relevancia porque la ausencia de la pantalla era un hecho público y conocido. Desde julio, River disputó en el Monumental siete partidos oficiales sin ese equipamiento: frente a Barracas Central (25 de julio), Rosario Central (2 de agosto), Argentinos Juniors (16 de agosto), Vélez (23 de agosto), Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana (26 de agosto), Independiente Rivadavia (6 de septiembre) y Huracán (19 de septiembre).

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Es decir que, cuando la AFA anunció la despedida de Messi, el estadio llevaba más de dos meses sin la pantalla y ya había recibido distintos encuentros oficiales en esas condiciones. La productora dispuso de aproximadamente tres semanas entre el anuncio y el partido para organizar el espectáculo sobre la base de una infraestructura cuya situación era conocida de antemano.

El comunicado incluye otros cuestionamientos al club anfitrión. Entre ellos, la falta de autorización para instalar un escenario central dentro del campo de juego, las condiciones del sonido y la iluminación y un corte de energía durante la actuación de cierre. Sin embargo, la empresa no precisa cuándo fueron presentados esos requerimientos, en qué condiciones se formularon ni cuáles fueron las alternativas evaluadas durante la planificación. Tampoco explica por qué esas supuestas limitaciones, conocidas o previsibles antes del evento, no fueron resueltas por quienes tenían a su cargo la organización. La productora no quiso contratar un grupo electrógeno, pese a que River lo sugirió como hace el club en todos los partidos que disputa como local.

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Vista general de los fuegos artificiales dentro del estadio antes del último partido internacional de Lionel Messi con Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

Los problemas, además, no comenzaron durante el espectáculo. Ya en la etapa de comercialización de las entradas se habían registrado distintos inconvenientes y cuestionamientos. Las localidades, vendidas por internet pero con retiro presencial obligatorio antes del encuentro, se agotaron en menos de dos horas. A eso se sumó la aparición de entradas en plataformas de reventa con sobreprecios de hasta el 800%, mientras que el día del partido se registraron sectores colapsados y denuncias de sobreventa que no recibieron una explicación oficial por parte de los organizadores.

Estos antecedentes amplían el alcance de las críticas y ponen en cuestión que las deficiencias del evento puedan atribuirse exclusivamente a las condiciones técnicas del estadio. Los inconvenientes comenzaron antes de que se abrieran las puertas del Monumental y abarcaron aspectos que estaban bajo la responsabilidad directa de la AFA y de las empresas contratadas para llevar adelante el encuentro. La cuestión central es la atribución de responsabilidades. La AFA decidió realizar el partido, contrató a la productora encargada del espectáculo y asumió la comercialización de las entradas. River, por su parte, puso a disposición el estadio, como ocurre habitualmente con los partidos de la selección argentina.

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Desde el club sostienen que cada vez que River organiza un evento en el Monumental asume la responsabilidad integral por su desarrollo, tanto en la planificación como en la ejecución. En este caso, en cambio, la organización estuvo en manos de la AFA y de la empresa contratada por la entidad. Por eso, en River interpretan la difusión del comunicado como un intento de trasladar hacia el club las responsabilidades por un espectáculo que recibió fuertes cuestionamientos y cuya repercusión internacional estuvo vinculada con la figura de Messi.