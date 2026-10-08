Crimen y Justicia

Del llanto de Cosachov al alivio del único acusado al que le retiraron los cargos: lo que no se vio de los alegatos en el juicio por Maradona

La jornada tuvo como protagonistas a los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que solicitaron penas de hasta 12 años de prisión para todos lo imputados a excepción del médico clínico Pedro Di Spanga. “Solicitaremos su absolución”, dijeron

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
La psiquiatra Agustina Cosachov (Foto/Adrián Escandar)
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Después de casi seis meses, el juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a reunir este jueves a todas las hijas del Diez, a las exparejas y a sus hermanas. Fue en el marco de la primera audiencia de alegatos, donde los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren ratificaron su teoría del caso ante los jueces de San Isidro y solicitaron las penas para los imputados.

Acompañadas de su madre Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona escucharon la dura exposición de los acusadores públicos desde unos asientos ubicados a un costado del tribunal. Allí también se sentó Verónica Ojeda, que, al igual que ellas, debió taparse los ojos varias veces para evitar ver las fotos de Diego muerto que expusieron los fiscales por última vez ante todos. La misma reacción tuvo Jana Maradona, que se sentó con sus abogados, lejos de sus hermanas y de sus tías Rita y Laura, que también se hicieron presentes y se ubicaron entre el público.

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Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
A la imputada Nancy Forlini le solicitaron 10 años de prisión

La primera sorpresa del alegato llegó al principio, cuando en la descripción del caso los acusadores no mencionaron a uno de los siete imputados del juicio: Pedro Di Spagna, el médico clínico que actuó como interconsultor en la internación domiciliaria donde murió el Diez y que solo vio a Maradona una vez.

Durante las primeras dos horas de la presentación, tanto el acusado como su defensora María Julia Marcelli creyeron que había sido un error u olvido de los fiscales. Las dudas se despejaron al final, cuando Patricio Ferrari dijo con contundencia: La Fiscalía con criterio objetivo hace saber al tribunal que no presentará cargos contra el doctor Pedro Di Spagna. Las razones son sobradas. ¿Qué posibilidad tenía Di Spagna de torcer la vida de Maradona si fue el único que hizo lo que tenía que hacer? Desistiremos de su acusación”.

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Desde el banquillo de los acusados, Di Spagna escuchó las palabras, sonrió y bajó la cabeza. Su abogada se limitó a acariciarle la espalda y abrazarlo delicadamente. En el cuarto intermedio que llegó minutos después, abogados defensores y personas del público que asistieron a varias de las audiencias se acercaron a felicitarlo. Puertas adentro, siempre se comentó que la imputación contra él era injusta.

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
El fiscal Patricio Ferrari (Foto/Adrián Escandar)

De los siete acusados, sin embargo, Di Spagna fue el único que tuvo la suerte de escuchar esas palabras. Los otros seis, en cambio, debieron oír pedidos de penas de prisión. Aunque cabe subrayar que el psicólogo Carlos Díaz, que llegó a este debate oral señalado como uno de los principales responsables del fallecimiento del Diez, también se retiró con una buena: la Fiscalía atenuó la imputación en su contra y finalmente le endilgó el delito de homicidio culposo. Con ese cambio, su pena en expectativa pasó de 8 a 25 años de cárcel (lo previsto para el homicidio con dolo eventual) a un máximo de 5, que fue lo que solicitaron.

Leopoldo Luque y Nancy Forlini quedaron señalados por el Ministerio Público Fiscal como los principales responsables del hecho. Fueron acusados de homicidio simple con dolo eventual: para el neurocirujano, la Fiscalía pidió 12 años de prisión y el doble de inhabilitación; mientras que para la coordinadora de la prepaga solicitaron 10 años de cárcel y 10 de inhabilitación.

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
A Leopoldo Luque le pidieron 12 años de prisión

En ese grupo también entró Agustina Cosachov, para quien pidieron la pena de 8 años de prisión por ese delito en concurso con falsedad ideológica. Al escuchar el monto, la psiquiatra se puso a llorar desconsoladamente frente al tribunal. Fue una de las imputadas que más afectada se mostró ante la solicitud de la Fiscalía.

Leopoldo Luque, en cambio, solo se mostró apenas molesto o incómodo. Evitó hablar con la prensa acreditada al juicio y con otros presentes en la sala.

Para el enfermero Ricardo Almirón —que llegó tarde por un problema personal con su hija— y su jefe Mariano Perroni, los fiscales pidieron penas de 4 años de prisión y 8 de inhabilitación por el delito de homicidio culposo, al igual que para Carlos Díaz.

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
Fernando Burlando junto a su socia Silvia Petroff y Dalma y Gianinna Maradona. Atrás, Verónica Ojeda (Foto/Adrián Escandar)

El abogado Eduardo Ramírez, que representó a Diego Junior en el debate, coincidió con todos estos pedidos de pena durante su alegato, que tuvo lugar al término del de los fiscales. La única diferencia fue con respecto a Cosachov, para quien solicitó 10 años de prisión.

La otra diferencia que tuvo con los acusadores públicos fue con respecto a las eventuales detenciones: los fiscales solicitaron que, en caso de un veredicto de culpabilidad, ninguno de los imputados sea detenido teniendo en cuenta que siempre estuvieron a derecho. El letrado Ramírez, por el contrario, pidió la detención inmediata de Luque, Forlini y Cosachov si son declarados culpables.

El juicio continuará el martes que viene con los alegatos de Mario Buadry en representación de Dieguito Fernando y Félix Linfante, por Jana Maradona.

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