Perú

“Está temblando muy fuerte”: Peruano residente en Panamá relató EN VIVO cómo sintió una fuerte réplica luego de terremoto

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado interrumpió una entrevista con RPP para buscar resguardo junto a sus mascotas, mientras describía fuertes sacudidas y confirmaba que descendía por las escaleras de su casa

El exprocurador anticorrupción peruano Antonio Maldonado, residente en Ciudad de Panamá desde 2008, relató la experiencia en vivo del terremoto. El Peruano
El exprocurador anticorrupción peruano Antonio Maldonado, residente en Ciudad de Panamá desde 2008, relató la experiencia en vivo del terremoto. El Peruano
Guardar

Un terremoto de magnitud ocho remeció la tarde de este viernes a Panamá, con epicentro a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad de diez kilómetros. El movimiento telúrico, reportado por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, también se sintió con fuerza en Colombia y Costa Rica, según informó la emisora peruana RPP. Minutos después del sismo principal, las autoridades activaron una alerta de tsunami para el litoral panameño.

El exprocurador anticorrupción peruano Antonio Maldonado, residente en Ciudad de Panamá desde 2008, relató la experiencia en vivo durante una comunicación telefónica con RPP. El funcionario se encontraba en su vivienda, ubicada en la llamada zona revertida, el sector que antes ocupaban las bases militares estadounidenses, cerca de Ciudad del Saber y del canal de Panamá, cuando ocurrió el sismo. Mientras hablaba con la emisora, debió interrumpir la conversación para desplazarse a un lugar seguro ante una réplica.

PUBLICIDAD

“En este momento también hay una alerta de tsunami en curso. Está temblando muy fuerte. Tengo que ubicarme nuevamente en otro lugar de la casa”, relató Maldonado en pleno movimiento telúrico, antes de bajar por las escaleras de su vivienda junto a sus mascotas.

People stand on a street with their pets after an earthquake struck near the southern coast of Panama, in Panama City, Panama, October 9, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Enea Lebrun
People stand on a street with their pets after an earthquake struck near the southern coast of Panama, in Panama City, Panama, October 9, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Enea Lebrun

Según confirmó RPP con información oficial, se registró posteriormente una réplica de magnitud seis, con epicentro localizado a 21 kilómetros al norte de Tonosí, de acuerdo con datos del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá recogidos también por medios internacionales.

El relato de un testigo en primera línea

Maldonado describió el sismo como un evento sin precedentes en sus 18 años de residencia en el país centroamericano. “Este es uno de los más fuertes, tal vez el único en ese nivel de fuerza y seriedad”, afirmó el exfuncionario, quien añadió que nunca había experimentado un movimiento de esta magnitud desde que se instaló en Panamá.

PUBLICIDAD

El exprocurador calculó que el sismo tuvo una duración superior al minuto. “Duró mucho, con seguridad más de un minuto”, señaló, al tiempo que describió cómo él y sus mascotas se refugiaron primero en el jardín de su vivienda. Maldonado precisó que las casas de su sector, construidas originalmente por la administración estadounidense para alojar a soldados y funcionarios durante la ocupación militar de la zona del canal, resistieron el movimiento sin daños estructurales visibles, aunque sí se registraron caídas de objetos y adornos dentro de la propiedad.

Una imagen tomada con un dron muestra al buque portacontenedores MSC ELENOIRE Neopanamax, con bandera liberiana, transitando por el Canal de Panamá en la entrada atlántica, en medio de un descenso del nivel del agua debido a la falta de lluvias relacionada con El Niño, en Ciudad de Panamá, Panamá. 4 de septiembre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Una imagen tomada con un dron muestra al buque portacontenedores MSC ELENOIRE Neopanamax, con bandera liberiana, transitando por el Canal de Panamá en la entrada atlántica, en medio de un descenso del nivel del agua debido a la falta de lluvias relacionada con El Niño, en Ciudad de Panamá, Panamá. 4 de septiembre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El testigo explicó además que la escasa presencia de personas en las calles del sector respondía a dos factores: se trata de un día laborable, con buena parte de los residentes en sus oficinas, y las viviendas de la zona están distanciadas entre sí, a diferencia de áreas más congestionadas de la capital panameña.

La respuesta institucional ante la emergencia

Maldonado destacó la capacidad de respuesta del Estado panameño ante situaciones de crisis, aunque reconoció que el país no cuenta con antecedentes de sismos de esta magnitud. “No hay antecedentes de graves terremotos acá en la ciudad de Panamá, afortunadamente”, apuntó el exfuncionario, quien comparó la gestión estatal con la respuesta que Panamá dio durante la pandemia de COVID-19, cuando el país implementó un sistema de vacunación que calificó de eficiente, extendido a toda la población sin distinción de estatus migratorio.

El exprocurador aclaró que Panamá no dispone de un sistema de alertas sísmicas tempranas similar al desarrollado en México, particularmente en su capital. “No existe algo similar, porque en verdad no hay antecedentes de graves sismos del nivel de los que suelen ocurrir en México, en Chile y en otros países”, explicó. Pese a ello, confió en la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos, policía y equipos de emergencia del país.

crédito SGC
crédito SGC

Maldonado también admitió tener un panorama limitado sobre los efectos del sismo en otras zonas de la capital, dado que su residencia se ubica en un sector alejado del centro urbano, con construcciones antiguas de carácter militar que, según indicó, ofrecen mayor solidez estructural que las edificaciones más recientes de la ciudad.

Temas Relacionados

PanamáCiudad de PanamáTerremotoalerta de tsunamiperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Con la clalsificación a las semifinales, la ‘blanquirroja’ busca cerrar la fase de grupos como líder e invicto con dos triunfos consecutivos. Espera a su rival en la siguiente ronda

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ definirá su clasificación a las semifinales frente los ‘charrúas’ en Maracaibo. Sigue las incidencias del crucial cotejo rumbo al Mundial

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘pumas’

El cuadro de Paco Hervás conoció su calendario de la primera etapa tras el sorteo del torneo nacional. La ‘U’ arrancará su camino hacia el primer título. Conoce los encuentros de las ‘cremas’

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘pumas’

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘blanquiazules’

El equipo de Alejandro Schneider conoció su calendario para la primera etapa del torneo nacional en busca del tetracampeonato. Entérate el camino de las ‘íntimas’

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘blanquiazules’

Francis Allison señala que podría asumir la alcaldía de Lima el próximo año: “Dependerá de cómo resuelva el JNE”

El candidato de Avanza País afirmó que el resultado de la elección municipal de Lima puede variar tras la resolución de actas impugnadas. Con el 92,843% contabilizado, la ONPE registra una diferencia de menos de un punto porcentual entre su agrupación y Renovación Popular Perú

Francis Allison señala que podría asumir la alcaldía de Lima el próximo año: “Dependerá de cómo resuelva el JNE”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Piden al JEE declarar nula la elección en Lima por el caso de Rafael López Aliaga

PJ admite demanda para anular la candidatura de Rafael López Aliaga por reelección encubierta

Keiko Fujimori invitará a Nayib Bukele a visitar el Perú durante su viaje oficial a El Salvador

Senadores y diputados viajarán a China con todos los gastos pagados por el régimen chino: ¿Quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Stephanie Cayo y las fotos que despertaron nuevas versiones de embarazo con Alejandro Sanz

Stephanie Cayo y las fotos que despertaron nuevas versiones de embarazo con Alejandro Sanz

Hija de ‘Mondonguito’ revela que el cómico no sabe que está en UCI y que ocultó su enfermedad

Fan de BTS que lleva 23 años internada en el hospital pide recibir mensaje del grupo coreano: “Quiero que ellos sepan de mi existencia”

El pasado artístico de Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena: integró Candela con Tatiana Astengo y Laly Goyzueta

Preocupación en Corea del Sur por la seguridad de BTS en Perú: aseguran que hubo una “grave invasión a la privacidad” frente a su hotel

DEPORTES

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘pumas’

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘pumas’

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Noche de las Pumas 2026 HOY: horario, canal TV, rival y todos los detalles de la presentación de Universitario vóley

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026