“Está temblando muy fuerte”: Peruano residente en Panamá relató EN VIVO cómo sintió una fuerte réplica luego de terremoto

El exprocurador anticorrupción peruano Antonio Maldonado, residente en Ciudad de Panamá desde 2008, relató la experiencia en vivo del terremoto. El Peruano

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Un terremoto de magnitud ocho remeció la tarde de este viernes a Panamá, con epicentro a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad de diez kilómetros. El movimiento telúrico, reportado por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, también se sintió con fuerza en Colombia y Costa Rica, según informó la emisora peruana RPP. Minutos después del sismo principal, las autoridades activaron una alerta de tsunami para el litoral panameño.

El exprocurador anticorrupción peruano Antonio Maldonado, residente en Ciudad de Panamá desde 2008, relató la experiencia en vivo durante una comunicación telefónica con RPP. El funcionario se encontraba en su vivienda, ubicada en la llamada zona revertida, el sector que antes ocupaban las bases militares estadounidenses, cerca de Ciudad del Saber y del canal de Panamá, cuando ocurrió el sismo. Mientras hablaba con la emisora, debió interrumpir la conversación para desplazarse a un lugar seguro ante una réplica.

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“En este momento también hay una alerta de tsunami en curso. Está temblando muy fuerte. Tengo que ubicarme nuevamente en otro lugar de la casa”, relató Maldonado en pleno movimiento telúrico, antes de bajar por las escaleras de su vivienda junto a sus mascotas.

People stand on a street with their pets after an earthquake struck near the southern coast of Panama, in Panama City, Panama, October 9, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Enea Lebrun

Según confirmó RPP con información oficial, se registró posteriormente una réplica de magnitud seis, con epicentro localizado a 21 kilómetros al norte de Tonosí, de acuerdo con datos del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá recogidos también por medios internacionales.

El relato de un testigo en primera línea

Maldonado describió el sismo como un evento sin precedentes en sus 18 años de residencia en el país centroamericano. “Este es uno de los más fuertes, tal vez el único en ese nivel de fuerza y seriedad”, afirmó el exfuncionario, quien añadió que nunca había experimentado un movimiento de esta magnitud desde que se instaló en Panamá.

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El exprocurador calculó que el sismo tuvo una duración superior al minuto. “Duró mucho, con seguridad más de un minuto”, señaló, al tiempo que describió cómo él y sus mascotas se refugiaron primero en el jardín de su vivienda. Maldonado precisó que las casas de su sector, construidas originalmente por la administración estadounidense para alojar a soldados y funcionarios durante la ocupación militar de la zona del canal, resistieron el movimiento sin daños estructurales visibles, aunque sí se registraron caídas de objetos y adornos dentro de la propiedad.

Una imagen tomada con un dron muestra al buque portacontenedores MSC ELENOIRE Neopanamax, con bandera liberiana, transitando por el Canal de Panamá en la entrada atlántica, en medio de un descenso del nivel del agua debido a la falta de lluvias relacionada con El Niño, en Ciudad de Panamá, Panamá. 4 de septiembre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El testigo explicó además que la escasa presencia de personas en las calles del sector respondía a dos factores: se trata de un día laborable, con buena parte de los residentes en sus oficinas, y las viviendas de la zona están distanciadas entre sí, a diferencia de áreas más congestionadas de la capital panameña.

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La respuesta institucional ante la emergencia

Maldonado destacó la capacidad de respuesta del Estado panameño ante situaciones de crisis, aunque reconoció que el país no cuenta con antecedentes de sismos de esta magnitud. “No hay antecedentes de graves terremotos acá en la ciudad de Panamá, afortunadamente”, apuntó el exfuncionario, quien comparó la gestión estatal con la respuesta que Panamá dio durante la pandemia de COVID-19, cuando el país implementó un sistema de vacunación que calificó de eficiente, extendido a toda la población sin distinción de estatus migratorio.

El exprocurador aclaró que Panamá no dispone de un sistema de alertas sísmicas tempranas similar al desarrollado en México, particularmente en su capital. “No existe algo similar, porque en verdad no hay antecedentes de graves sismos del nivel de los que suelen ocurrir en México, en Chile y en otros países”, explicó. Pese a ello, confió en la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos, policía y equipos de emergencia del país.

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crédito SGC

Maldonado también admitió tener un panorama limitado sobre los efectos del sismo en otras zonas de la capital, dado que su residencia se ubica en un sector alejado del centro urbano, con construcciones antiguas de carácter militar que, según indicó, ofrecen mayor solidez estructural que las edificaciones más recientes de la ciudad.