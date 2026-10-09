El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicará en las próximas horas un acuerdo del pleno que definirá la fecha oficial de la segunda elección regional, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicitara postergarla del 29 de noviembre, fecha fijada inicialmente por el tribunal, al 6 de diciembre. Así lo confirmó Jorge Valdivia, abogado del gabinete de asesores del JNE, durante una conferencia de prensa sobre el avance del procesamiento de actas observadas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

“En estos momentos, en pocas horas, se va a publicar ya el acuerdo del pleno del Jurado Nacional de Elecciones”, señaló Valdivia, quien evitó anticipar el sentido de la resolución. El funcionario precisó que el pedido de la ONPE fue expuesto el miércoles en un pleno ampliado, con la participación del jefe interino del organismo electoral, Bernardo Pachas Serrano, y su equipo técnico, que planteó la necesidad de mantener plazos administrativos y logísticos ajustados.

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De acuerdo con el conteo oficial de la ONPE, 15 de los 25 gobiernos regionales del país no lograron que ninguna fórmula superara el 30% de los votos válidos exigido por la Ley de Elecciones Regionales para una proclamación directa. Esa circunstancia obliga a una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas en cada circunscripción.

Las regiones que acudirían a esta nueva jornada son Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. El resultado definitivo de cada región depende todavía del cierre del cómputo oficial y de la resolución de las actas observadas y los recuentos de votos dispuestos por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

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Pleno del JNE atendió pedido de la Defensoría. Foto: JNE

Los candidatos

En Amazonas, la contienda quedaría entre Amílcar Díaz Mendoza, del Partido Democrático Somos Perú, con el 25,9% de los votos, y Segundo Quiterio Hernández Vásquez, del Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, con el 23,6%.

En Áncash, Antonio Jorge Casana Alencastre, de Alianza para el Progreso (APP), lidera con el 21% frente a Betto Barrionuevo Romero, de Podemos Perú, con el 16,1%. En Arequipa, el escenario proyecta un balotaje entre Florentino Alfredo Zegarra Tejada, de Fuerza Arequipeña, con el 25,2%, y Jenry Federico Huisa Calapuja, de Ahora Nación, con el 14,5%.

En Cajamarca, Edison Carrasco Olivera, de Somos Perú, encabeza el conteo con el 29,7% ante Moisés González Cruz, de APP, con el 23,2%. En Junín, Fernando Pool Orihuela Rojas, de Podemos Perú, con el 29%, se mediría con Arnoldo Dante Mallma Auqui, de APP, con el 27,1%.

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En La Libertad, Aldo Carlos Mariños, de Somos Perú, con el 24,8%, enfrentaría a Elías Nicolás Rodríguez Zavaleta, de Podemos Perú, con el 24,5%. En Lambayeque, César Martín Perales Saavedra, también de Somos Perú, con el 28,4%, competiría con Rolando Barboza Díaz, de Fuerza Popular, con el 19,7%.

Un cartel informativo indica la fecha de la segunda vuelta de las elecciones regionales de 2026 en Perú para diversas regiones y distritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima Provincias registra la diferencia más estrecha del proceso: Andrés Eduardo Tello Velazco, de Somos Perú, con el 16,3%, aventaja por apenas 0,2 puntos a Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle, de la alianza Renovación Popular y Toro, con el 16,1%.

En Loreto, Germán Chong Ríos, de Somos Perú, con el 27,8%, disputaría la gobernación con Fernando Meléndez Celis, de APP, con el 24,9%. En Moquegua, Abraham Alejandro Cárdenas Romero, de Acción Popular, con el 26%, enfrentaría a Juan Luis Herrera Chejo, de Somos Perú, con el 25,2%.

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En Pasco, Lucio Rojas Vitor, del Frente de la Esperanza 2021, con el 28,5%, competiría con Luis Marín Pomachagua Osorio, de Podemos Perú, con el 24,4%. En Piura, Reynaldo Hilbck Guzmán, de APP, con el 22%, se mediría con Roddy La Torre Gómez, de Podemos Perú, con el 18%.

En Puno, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, de Así-Juntos por el Perú, con el 22,5%, enfrentaría a Eduardo Quispe Pandia, de Ahora Nación, con el 21,2%. En Tacna, Mario Ruiz Rubio, de APP, con el 29,3%, se mediría con Walter Anchapuri Zapata, de Ahora Nación, con el 17,6%. Y en Tumbes, Carlos Manuel Rolando Feijoo Ruiz, de Fe en el Perú, con el 28,9%, competiría con Luis Constantino Arévalo Guerrero, de Somos Perú, con el 20,3%.

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