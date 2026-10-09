Army Chile pide intervención ante denuncias de acoso a BTS en Perú: “Les exigimos que actúen”

Army Chile exige medidas ante el acoso a BTS en Perú

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La cuenta BTS Daily Chile, una de las comunidades de seguidores de la banda surcoreana, exigió una intervención de la organización de los conciertos de BTS tras las denuncias de acoso a los integrantes y a su equipo durante su estadía en Perú. El reclamo surgió después de que RM, líder del grupo, revelara que la presencia de personas frente al hotel donde se alojan les impedía descansar antes de sus presentaciones.

“Les exigimos que intervengan”, publicó la cuenta en X, en un mensaje dirigido a Live Nation Perú, productora de los shows de BTS en Lima. La comunidad pidió que se coordine con las autoridades para garantizar la seguridad, la privacidad y el descanso de los siete integrantes de BTS y de los trabajadores que los acompañan en la gira.

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La publicación también hizo referencia a material que comenzó a circular en redes sociales. Según indicó BTS Daily Chile, seguidores peruanos alertaron sobre videos en los que algunas personas supuestamente apuntaban con láser hacia las ventanas del hotel donde se encuentra hospedada la banda. La cuenta pidió que estos hechos sean investigados y que se adopten medidas de prevención.

Fans de BTS piden intervención de la producción en Perú tras el reclamo de RM por falta de descanso

“Desde hace días, ARMY de Perú viene pidiendo apoyo ante el acoso que está sufriendo BTS durante su estadía. Hoy la situación llegó al punto de que circulan videos de personas apuntando con láser hacia las ventanas del hotel. ¿Hasta dónde tiene que llegar esto para que se tomen medidas efectivas?”, señaló el mensaje.

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RM confirmó que BTS no podía descansar por las personas frente al hotel

El pronunciamiento de las seguidoras chilenas ocurrió después de un mensaje de RM, cuyo nombre real es Kim Namjoon, publicado en Weverse. El líder de BTS agradeció la recepción del público peruano, aunque advirtió que los artistas y el personal enfrentaban problemas por las personas que permanecían en las inmediaciones de su hospedaje.

“Los miembros y el equipo lo están pasando muy mal debido a las personas que han estado merodeando frente a nuestro hotel todo el día”, escribió el cantante. RM detalló que el ruido llegaba hasta las habitaciones y afectaba el sueño de los integrantes.

Seguidores de BTS se aglomeran cerca de un vehículo en Lima mientras el club de fanes oficial pide no acudir al hotel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El ruido incluso llega a nuestras habitaciones, por lo que ninguno de nosotros está durmiendo bien”, expresó. También advirtió que la situación provocaba molestias para otros huéspedes del establecimiento.

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El integrante de BTS relacionó el descanso con el desempeño del grupo en el escenario. “Agradecemos su cálida bienvenida y su pasión, pero si no podemos descansar y dormir lo suficiente, esto afectará nuestras presentaciones”, indicó.

La banda llegó a Lima para ofrecer conciertos ante miles de seguidores. La expectativa por su presencia llevó a que numerosos fanáticos se congregaran en los exteriores del hotel, donde se difundieron transmisiones en vivo, fotografías y videos sobre los movimientos de los artistas.

La comunidad ARMY pidió no compartir la ubicación del grupo

Tras el mensaje de RM, cuentas de seguidores de BTS en Perú, Chile y otros países comenzaron a pedir que no se compartiera la ubicación del hotel ni información sobre los desplazamientos de la banda. También exhortaron a reportar contenidos que revelen espacios privados o promuevan concentraciones frente al alojamiento.

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La preocupación se centró en que la difusión de estos datos puede incrementar la cantidad de personas que se acerquen al hotel. Para las comunidades de fanáticos, la situación dejó de ser una bienvenida y pasó a afectar la seguridad y el descanso de los músicos.

ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.

BTS Daily Chile sostuvo que la producción y las entidades involucradas en los conciertos deben actuar frente a cualquier conducta que comprometa la integridad de los artistas. “Ustedes están a cargo de la producción y tienen la capacidad de intervenir. Les exigimos que actúen, coordinen con las autoridades y garanticen la seguridad, privacidad y descanso de BTS y su equipo”, publicó la cuenta.

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El post tuvo miles de reproducciones y recibió mensajes de respaldo de seguidores de distintos países. Varios usuarios coincidieron en que el pedido de RM debe ser respetado y cuestionaron que los integrantes hayan tenido que pronunciarse para solicitar condiciones básicas de descanso antes de sus shows.

El pedido de RM incluyó a Chile, Brasil y Argentina

RM extendió su solicitud más allá de Perú. En su mensaje, pidió a las comunidades ARMY de los próximos destinos de la gira que no esperen al grupo en los exteriores de los hoteles.

La advertencia mencionó a Chile, Brasil, Argentina y los países asiáticos que BTS visitará después de su paso por América Latina. “Les pedimos encarecidamente que se abstengan de quedarse frente a los hoteles no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y los diversos países asiáticos que visitaremos más adelante”, manifestó.

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El cantante apeló a la comprensión de los seguidores y expresó su confianza en que la comunidad respetará los límites planteados por el grupo. “Esperamos construir una relación más madura y orgullosa entre nosotros”, concluyó.

Varios seguidores del grupo BTS se congregan alrededor de una camioneta frente al hotel JW Marriott tras un espectáculo de drones en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)