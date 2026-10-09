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Eduardo Castro Yangali obtuvo el mejor tiempo del Super Prime del Rally Caminos del Inca 2026 en el Kartódromo La Chutana

Junto a su copiloto Juan Pedro Cillóniz, el piloto de registró un tiempo de dos minutos y 16 segundos. André Martínez, vigente campeón, se quedó con el segundo mejor tiempo

Infobae Perú llegó al Autódromo La Chutana para la largada del Super Prime del Rally Caminos del Inca 2026. Los pilotos buscan registrar sus mejores tiempos para elegir sus ubicaciones en la competencia de automovilismo más importante del país.
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Eduardo Castro Yangali marcó el mejor tiempo del Super Prime del Rally Caminos del Inca 2026, disputado en el Kartódromo La Chutana, y quedó entre los protagonistas de la largada de la competencia que recorrerá parte del centro y sur del Perú hasta el 18 de octubre.

Castro Yangali, acompañado por su copiloto Juan Pedro Cillóniz, completó el recorrido en dos minutos y 16 segundos. La marca le permitió encabezar la clasificación de la jornada previa al inicio de las etapas de ruta y le dio la posibilidad de elegir su ubicación de partida para el primer tramo cronometrado.

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El segundo mejor registro fue para André Martínez, campeón vigente de la prueba. Detrás de él quedaron Jorge Martínez, Ronmel Palomino y Carlos Castro Yangali, quienes completaron el grupo de los cinco pilotos con derecho a definir su orden de largada.

La clasificación del Super Prime tuvo incidencia directa en la estrategia de las tripulaciones. Eduardo Castro Yangali eligió partir en la segunda posición en la primera etapa. André Martínez optó por el tercer lugar, Jorge Martínez saldrá cuarto y Ronmel Palomino lo hará quinto. Carlos Castro Yangali, quinto en la clasificación, decidió abrir la ruta.

Se definieron los cinco mejor tiempos en el Super Prime de Caminos del Inca 2026.
Se definieron los cinco mejor tiempos en el Super Prime de Caminos del Inca 2026. Crédito: Federación Peruana de Automovilismo Deportivo.

La prueba en La Chutana formó parte de las actividades iniciales de una edición que recuerda los 60 años de la primera largada de Caminos del Inca. El trazado técnico exigió precisión en cada maniobra, ya que una diferencia mínima podía modificar la ubicación de los pilotos antes de la competencia principal.

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El rally inicia este sábado con la ruta Canta-Huancayo

La primera etapa se correrá este sábado 10 de octubre entre Canta y Huancayo. El recorrido contará con tres especiales y cerca de 250 kilómetros cronometrados, en una jornada que pondrá a prueba la preparación mecánica de los vehículos y la coordinación entre pilotos y copilotos.

El orden de salida tendrá peso en una ruta marcada por los cambios de superficie, la altitud y las condiciones de los caminos. Abrir el recorrido implica enfrentar una pista sin referencias previas, mientras que los autos que parten detrás pueden encontrar sectores más definidos, aunque también con mayor desgaste.

La competencia reúne a cerca de un centenar de tripulaciones y contempla seis etapas. Tras el tramo inicial, los participantes tendrán una jornada de asistencia y mantenimiento en Huancayo el domingo 11 de octubre. La segunda etapa se disputará el lunes 12, con destino a Ayacucho.

Rally Caminos del Inca 2026
Rally Caminos del Inca 2026. Crédito: Paula Elizalde/Infobae Perú.

Caminos del Inca regresará así a las rutas de la sierra peruana con un programa que incluye pasos por Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa. El rally combina especiales cronometrados con jornadas de traslado, asistencia técnica y descanso para los equipos.

Cronograma de actividades y etapas de Caminos del Inca 2026

Luego de la segunda etapa entre Huancayo y Ayacucho, el martes 13 de octubre quedará destinado al mantenimiento de los vehículos en esa ciudad. Los equipos revisarán los autos antes de afrontar la siguiente parte del calendario.

La tercera etapa partirá el miércoles 14 rumbo a Andahuaylas. Un día después, el jueves 15, las tripulaciones recorrerán el trayecto entre Andahuaylas, Abancay y Cusco, una de las jornadas que concentrará mayor atención por las características de la ruta.

Cronograma de Caminos del Inca 2026.
Cronograma de Caminos del Inca 2026. Crédito: Facebook Rally Caminos del Inca.

El viernes 16 habrá descanso en Cusco. La quinta etapa unirá Cusco y Puno el sábado 17, antes de la definición prevista para el domingo 18 entre Puno y Arequipa.

La salida de la última etapa está programada para las 09:00 horas. La ceremonia de premiación se realizará a las 17:00 horas en Arequipa, donde se conocerá a los ganadores de la edición 2026 de Caminos del Inca.

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