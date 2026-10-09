Perú

Hitler Mussolini sacude la prensa internacional al ser el virtual alcalde en Perú: medios de todo el mundo cubren su insólita elección

El candidato de Ahora Nación superó a su principal rival por apenas 25 votos en Queropalca, Huánuco. Sin embargo, fue su singular nombre el que acaparó la atención internacional y llevó su elección a los titulares de medios de América y Europa

Retrato de Hitler Mussolini Simeón Flores junto a capturas de titulares de noticias internacionales y un edificio de fondo
Medios internacionales informan sobre la victoria de Hitler Mussolini Simeón Flores en las elecciones municipales del distrito peruano de Queropalca por una diferencia de 25 votos. (Composición: Infobae Perú)
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La elección de Hitler Mussolini Simeón Flores como virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, en Huánuco, cruzó fronteras y captó la atención de medios internacionales por llevar los nombres de dos de los principales genocidas del siglo XX. A esta particularidad se sumó una victoria ajustada, con apenas 25 votos de diferencia frente a su principal rival, que convirtió los resultados de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre en noticia en América y Europa.

La cadena británica BBC, la señal chilena CNN Chile y el diario argentino Clarín estuvieron entre los medios que reportaron el caso. También publicaron artículos la edición en español de Euronews, el portal chileno Chilevisión, el medio ecuatoriano El Telégrafo, el británico GB News y la plataforma suiza Bluewin, que difundió información de la agencia Keystone-SDA.

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Los reportes destacaron que Simeón Flores, de 45 años, obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,54 % de los sufragios válidos. Su principal rival consiguió 204 votos, por lo que la diferencia entre ambos fue de apenas 25 preferencias. El resultado convirtió una elección distrital en una noticia de alcance internacional.

Edificio de la Municipalidad Distrital de Queropalca junto al retrato de un hombre con camiseta naranja sobre fondo blanco
Hitler Mussolini Simeón Flores se perfila como virtual ganador de la alcaldía del distrito de Queropalca tras liderar los resultados electorales. (Infobae Perú/Difusión)

BBC informó sobre la elección de Hitler Mussolini como alcalde en Perú

La BBC, medio público del Reino Unido, publicó el artículo Man named Hitler Mussolini elected mayor in Peru, en el que informó sobre la ajustada votación en Queropalca, distrito de la provincia de Lauricocha. La cadena describió la localidad como una zona remota de los Andes peruanos y resaltó la atención internacional que generó el nombre del candidato.

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El reporte indicó que Simeón Flores postuló por Ahora Nación, agrupación que la BBC identifica como de centroizquierda. También señaló que el candidato superó por 25 votos al representante de Renovación Popular Perú, en una elección que reunió a poco más de 700 participantes.

La publicación británica recordó otros casos de políticos con el nombre Hitler. Entre ellos mencionó a Hitler Guesclin Alba Sánchez, elegido alcalde de Yúngar en 2018, y al político namibio Adolf Hitler Uunona, cuya trayectoria también llamó la atención de medios extranjeros.

Retrato de Hitler Mussolini Simeón Flores en traje, sobrepuesto a tres artículos de noticias de portales internacionales en pantalla
Hitler Mussolini Simeón Flores, virtual alcalde del distrito peruano de Queropalca, figura junto a reportes de prensa internacional sobre el resultado de los comicios. (Composición: Infobae Perú)

CNN, Clarín y otros medios de América cubrieron el resultado electoral

En Chile, CNN Chile informó que Simeón Flores se perfilaba como alcalde tras ganar por solo 25 votos. Su artículo precisó que el candidato obtuvo el 34,54 % de los votos válidos, seguido por Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular Perú, con 204 votos. En tercer lugar quedó Itala Yovana Santillán Vara, del Partido País para Todos, con 187 sufragios.

El medio chileno también advirtió que la coincidencia entre los nombres del candidato y los de Adolf Hitler y Benito Mussolini no demuestra, por sí sola, una relación ideológica con ambos dictadores. Chilevisión, otra cadena de ese país, publicó información sobre el resultado y recordó los registros de ciudadanos peruanos que llevan el nombre Hitler.

En Argentina, Clarín centró su cobertura en el perfil de Simeón Flores, su actividad empresarial y sus principales propuestas para Queropalca. El diario señaló que el candidato dirige el Grupo de Inversiones Simeon SAC, con sede en Pillco Marca, Huánuco, y mencionó iniciativas de campaña relacionadas con infraestructura vial, un estadio municipal, turismo, educación y salud.

Edificio amarillo de dos pisos con la frase Municipalidad Distrital de Queropalca, calle con banderines y montañas de fondo
El edificio de la Municipalidad Distrital de Queropalca se ubica en el departamento de Huánuco, donde se celebran elecciones locales. (FB/@Municipalidad Distrital De Queropalca 2023 - 2026)

Desde Ecuador, El Telégrafo también informó sobre el resultado y destacó que solo 42 votos separaron a los tres candidatos más votados. La publicación describió la contienda como una elección local que trascendió las fronteras peruanas debido al nombre del postulante de Ahora Nación.

Euronews, Bluewin y GB News llevaron la noticia a Europa

La cobertura también llegó a España y otros países europeos. La edición en español de Euronews publicó una nota titulada El candidato de izquierda Hitler Mussolini gana unas elecciones locales en Perú, en la que destacó la diferencia de 25 votos frente a su competidor más cercano y la población de poco más de 730 habitantes de Queropalca.

En el Reino Unido, GB News informó que Simeón Flores obtuvo el 34,5 % de los votos válidos y recordó el caso de Hitler Guesclin Alba Sánchez, otro político peruano que ganó una alcaldía. En Suiza, Bluewin, con información de Keystone-SDA, resaltó el contraste entre el nombre del candidato y la orientación de Ahora Nación, partido que se define como socialdemócrata, nacionalista y de centroizquierda.

Gráfico de barras de la elección municipal en Queropalca con porcentajes de votación y un mapa de la jurisdicción
Hitler Mussolini Simeón Flores, del partido Ahora Nación, encabeza la elección municipal en Queropalca, Huánuco, al obtener el 34,54 % de los votos válidos. (ONPE)

El caso también apareció en La Veu Lliure, de Andorra, que recogió los resultados electorales y los antecedentes de otros políticos peruanos con el nombre Hitler. Por su parte, ABC, de España, publicó un artículo sobre la elección y el perfil empresarial del candidato.

Quién es Hitler Mussolini Simeón Flores, el candidato que ganó en Queropalca

Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 años, nació en Queropalca y postuló a la alcaldía por Ahora Nación. De acuerdo con la información electoral citada por CNN Chile y Clarín, obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,54 % de los 663 votos válidos. Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular Perú, quedó segundo con 204 votos, mientras que Itala Yovana Santillán Vara, del Partido País para Todos, alcanzó 187.

Retrato frontal de Hitler Mussolini Simeón Flores con ropa naranja sobre fondo blanco y un logotipo rojo en la esquina superior derecha
Hitler Mussolini Simeón Flores obtiene la alcaldía del distrito peruano de Queropalca tras ganar las elecciones municipales por una diferencia de 25 votos. (Captura Voto Informado)

El candidato también se desempeña como gerente del Grupo de Inversiones Simeon SAC, con sede en Pillco Marca, Huánuco. Clarín informó que anteriormente perteneció a Fuerza Popular y dejó esa agrupación en 2025. Entre sus propuestas de campaña figuraron mejoras viales, la construcción de un estadio municipal y medidas para impulsar el turismo, la educación y la salud.

La atención internacional también puso el foco en la presencia de nombres vinculados con figuras históricas controvertidas en el registro peruano. Según cifras de Reniec correspondientes a 2023, 3.943 personas estaban registradas con el nombre Hitler, otras 99 como Adolfo Hitler y tres como Adolf Hitler.

Aunque Simeón Flores lideró la votación municipal, la confirmación oficial de su elección depende de la proclamación de los resultados por parte de las autoridades electorales. Su caso trascendió las fronteras por la combinación de un nombre inusual, una contienda reñida y la atención que medios de distintos países dedicaron a los comicios locales peruanos.

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