Perú

Magaly Medina no puede contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

La intérprete peruana recordó que el fallecimiento de su familiar ocurrió días antes de las fiestas y contó cómo la música la ayudó a enfrentar el duelo

Magaly Medina se quiebra tras penosa confesión de Maricarmen Marín. Magaly El Podcast
Magaly Medina se quiebra tras penosa confesión de Maricarmen Marín. Magaly El Podcast
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Maricarmen Marín conmovió a Magaly Medina al hablar de la muerte de su madre y del lugar que ocupó la música durante las Navidades posteriores a esa pérdida. La cantante peruana compartió el recuerdo en el pódcast de la conductora, quien se emocionó al asociar ese testimonio con la ausencia de su padre.

La conversación partió del presente profesional de Marín, que en estos meses priorizó un proyecto musical vinculado con las fiestas de fin de año. La artista explicó que ese repertorio surgió de una experiencia personal atravesada por el duelo y por el cambio que vivió su familia tras la muerte de su madre.

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Durante el diálogo, Magaly Medina escuchó el relato de la intérprete y recordó que también enfrenta las fechas de diciembre sin una figura central de su familia. La conductora derramó lágrimas y le expresó a su invitada que conocía esa sensación de atravesar la Navidad con la ausencia de una persona querida.

Madre de Maricarmen Marín murió un 21 de diciembre

La cantante contó que la muerte de su madre ocurrió un 21 de diciembre, pocos días antes de Navidad. Según relató, esa fecha modificó por completo el significado de una celebración que, hasta entonces, había sido motivo de encuentro y festejo en su casa.

“Ese disco nació de uno de los dolores más grandes de mi vida. Mi mamá falleció un 21 de diciembre y las Navidades, que eran una algarabía en mi casa, se convirtieron en un funeral”, señaló Maricarmen Marín durante la entrevista.

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La artista explicó que, después de esa pérdida, tuvo dificultades para relacionarse con los símbolos y el ambiente propios de las fiestas. “Era no querer ver nada porque todos eran felices en Navidad y nosotros pasábamos una pena irreparable”, añadió.

El disco navideño se convirtió, de acuerdo con su testimonio, en una forma de procesar ese momento. Marín precisó que el trabajo musical tuvo un origen íntimo y que nació de la necesidad de cambiar la relación que tenía con una época del año asociada a la ausencia de su madre.

La cantante, identificada durante años con la cumbia, dejó temporalmente ese género para concentrarse en este material.

Maricarmen Marín conmueve con romántico gesto que hizo sonreír a Sebastián Martins en pleno show en vivo.
Maricarmen Marín tiene una relación con Sebastián Martins de más de una década.

Magaly Medina se identificó con Maricarmen

El relato tuvo un efecto inmediato en Magaly Medina, quien recordó a su padre mientras conversaba con Marín. La conductora le dijo que las canciones de la artista habían acompañado a su familia en Navidad y vinculó esa experiencia con el duelo que todavía atraviesa.

“Nos ha acompañado mucho tu disco. Mi papá ya no está, entonces sé lo que se siente pasar una Navidad sin alguien que amas tanto”, expresó Medina con la voz quebrada.

La presentadora se emocionó hasta las lágrimas. Marín respondió que comprendía ese sentimiento y planteó que ambas compartían una herida que continúa presente, sobre todo en las reuniones de fin de año.

Por detrás hay una herida que nunca cerrará, así que nos acompañamos en eso”, señaló la cantante. Medina coincidió con la reflexión y sostuvo que la ausencia de los seres queridos suele hacerse más evidente en Navidad.

Maricarmen y su relación con Sebastián Martins

En otro tramo de la entrevista, Maricarmen Marín habló de su relación con el productor Sebastián Martins, con quien comparte una relación de más de una década. Fruto de su amor, nació Micaela.

La artista sostuvo que el vínculo tuvo como base una amistad previa. Recordó una conversación que mantuvo con el productor Ricardo Morán cuando ambos compartían una mesa de jurado. Según contó, Morán le sugirió que debería estar con una persona como Martins, a quien señaló en ese momento.

“Yo recuerdo que estaba en la mesa del jurado al lado de Ricardo y me dice: ‘Yo creo que deberías estar con alguien como él’”, relató Marín. La cantante contó que respondió al advertir que se trataba de Sebastián: “Es Sebas”.

Marín indicó que la relación se consolidó con el paso de los años y destacó la dinámica que construyó con Martins. La intérprete también habló de la llegada de su hija y sostuvo que ambos deseaban ser padres cuando nació Micaela, por lo que han hecho un gran equipo, el cual nació en base a una amistad sincera.

Maricarmen Marín asegura que, por ahora, no volvería a producir y actual el mismo tiempo.
Maricarmen Marín habla de la pérdida de su madre, quien falleció a puertas de la Navidad.

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