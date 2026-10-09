Perú

Stephanie Cayo y las fotos que despertaron nuevas versiones de embarazo con Alejandro Sanz

La aparición de la artista peruana en una inauguración de moda nupcial llevó a sus seguidores a reparar en un anillo y en su figura, sin confirmación de la pareja

Las fotografías de la actriz peruana despertaron comentarios sobre un posible embarazo, una versión que ella no confirmó.
Las fotografías de la actriz peruana despertaron comentarios sobre un posible embarazo, una versión que ella no confirmó.
Guardar

La actriz peruana Stephanie Cayo generó una nueva ola de comentarios en redes sociales después de publicar imágenes de su asistencia a un evento en Oviedo, España. Algunos usuarios interpretaron que su apariencia podría indicar un embarazo, aunque ni ella ni Alejandro Sanz confirmaron una futura paternidad.

Cayo asistió a la inauguración de una tienda de Rosa Clará, firma dedicada a la moda nupcial, y compartió varias fotografías de la jornada en sus perfiles. La intérprete eligió un conjunto blanco para la ocasión y las publicaciones recibieron mensajes sobre su vestuario, su presencia en el evento y su relación con el cantante español.

PUBLICIDAD

Stephanie Cayo asistió a la inauguración de una tienda de Rosa Clará en Oviedo y compartió imágenes del evento en sus redes sociales.
Stephanie Cayo asistió a la inauguración de una tienda de Rosa Clará en Oviedo y compartió imágenes del evento en sus redes sociales.

Entre los comentarios, una seguidora escribió: “No sé por qué, pero pareciera que estuvieras embarazada y se te ve genial. ¡Ojalá! Saludos desde Ecuador”. El mensaje acumuló reacciones y abrió un intercambio entre otros usuarios que coincidieron con esa impresión a partir de las imágenes.

Algunos seguidores incluso dieron por cierta la posibilidad de un embarazo. “Ya está embarazada”, sostuvo una usuaria. Otros optaron por dejar mensajes de felicitación, aunque la publicación no incluyó ninguna referencia a una gestación ni a planes familiares con el intérprete de “Corazón partío”.

Seguidores de Stephanie Cayo repararon en su atuendo blanco y en el anillo que ha mostrado en sus últimas apariciones.
Seguidores de Stephanie Cayo repararon en su atuendo blanco y en el anillo que ha mostrado en sus últimas apariciones.

Los comentarios se salieron de control

Las imágenes mostraron a Stephanie Cayo durante el encuentro organizado por Rosa Clará en la ciudad asturiana. La actriz, conocida también por su participación en la serie DOC, posó frente a las cámaras y luego difundió parte del material en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La conversación digital se concentró en la silueta de Cayo y en la elección de su atuendo. A falta de una declaración de la actriz, los mensajes reflejaron interpretaciones de seguidores y no una información confirmada por la pareja.

Stephanie Cayo genera rumores de embarazo con Alejandro Sanz tras asistir a un evento
Stephanie Cayo genera rumores de embarazo con Alejandro Sanz tras asistir a un evento

El episodio se produjo semanas después de que otra publicación de Alejandro Sanz diera lugar a especulaciones similares. En aquella oportunidad, los usuarios analizaron una imagen del artista y plantearon hipótesis sobre una posible ampliación de la familia.

Ninguno de los dos se refirió de forma pública a esas versiones. La ausencia de confirmación mantuvo el asunto en el terreno de los comentarios de redes sociales, que volvieron a cobrar fuerza con la aparición de Cayo en Oviedo.

Las fotografías de la actriz peruana despertaron comentarios sobre un posible embarazo, una versión que ella no confirmó.
Las fotografías de la actriz peruana despertaron comentarios sobre un posible embarazo, una versión que ella no confirmó.

Un anillo alimentó las versiones

Además de los mensajes sobre un eventual embarazo, los seguidores repararon en el anillo que Stephanie Cayo ha mostrado en apariciones recientes. El accesorio impulsó conjeturas sobre un posible compromiso o una decisión relevante en su vínculo con el músico.

El evento de una firma de moda nupcial también llevó a usuarios a especular sobre un eventual compromiso de la pareja.
El evento de una firma de moda nupcial también llevó a usuarios a especular sobre un eventual compromiso de la pareja.

La participación de la actriz en la apertura de una tienda especializada en vestidos de novia sumó otro elemento a esas lecturas. Varios usuarios asociaron el contexto del evento con posibles planes de boda, aunque Cayo tampoco ofreció datos sobre ese punto.

La relación entre la intérprete peruana y Alejandro Sanz se ha mantenido bajo atención desde que comenzaron a aparecer juntos en espacios públicos y publicaciones en redes. Ambos han compartido algunos momentos de su vínculo, aunque preservaron aspectos de su vida privada.

En este caso, las fotografías difundidas por Cayo fueron suficientes para que sus seguidores retomaran dos temas recurrentes: la posibilidad de un embarazo y la hipótesis de un compromiso.

La actriz mantiene una relación con Alejandro Sanz, aunque ninguno se refirió a las versiones surgidas en redes sociales.
La actriz mantiene una relación con Alejandro Sanz, aunque ninguno se refirió a las versiones surgidas en redes sociales.

Temas Relacionados

Stephanie Cayoperu-entretenimientoAlejandro Sanz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Presidenta Keiko Fujimori inspecciona el penal El Milagro tras una requisa realizada durante la madrugada

La mandataria viajará a Trujillo junto a los titulares de Defensa, Interior y Justicia para conocer los hallazgos del operativo y el funcionamiento del Centro de Control del establecimiento carcelario

Presidenta Keiko Fujimori inspecciona el penal El Milagro tras una requisa realizada durante la madrugada

Adiós al alza de salarios, bonos y nombramientos del sector público: Congreso archiva estas autógrafas

Siguiendo la nueva interpretación del Tribunal Constitucional sobre la iniciativa de gasto del parlamento, la Cámara de Diputados ha archivado varios proyectos que se encaminaban a aprobar medidas económicas para trabajadores públicos

Adiós al alza de salarios, bonos y nombramientos del sector público: Congreso archiva estas autógrafas

Comisión de Constitución del Senado inicia hoy debate sobre facultades: Luis Galarreta y ministros fueron citados

Grupo de trabajo comenzará el análisis del texto aprobado por la Cámara de Diputados. Se deberá definir qué significaría desnaturalizar el dictamen

Comisión de Constitución del Senado inicia hoy debate sobre facultades: Luis Galarreta y ministros fueron citados

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Tras triunfo frente Venezuela, la ‘blanquirroja’ aseguró su pase a las semifinales y buscará cerrar la fase de grupos con broche de oro frente Uruguay. Entérate cómo se jugará la última jornada de la competición

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 9 de octubre

<p>El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana </p>

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 9 de octubre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión de Constitución del Senado inicia hoy debate sobre facultades: Luis Galarreta y ministros fueron citados

Comisión de Constitución del Senado inicia hoy debate sobre facultades: Luis Galarreta y ministros fueron citados

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

ENTRETENIMIENTO

Cientos de fans de BTS desbordan hotel Marriott y bloquean camioneta negra que los habría trasladado: “Compórtense”

Cientos de fans de BTS desbordan hotel Marriott y bloquean camioneta negra que los habría trasladado: “Compórtense”

BTS Perú Fanclub condena el ‘acoso’ frente a su hotel tras el show de drones y advierte que podría cancelar futuros proyectos

BTS en Lima: padres alertan que adolescentes no pueden salir de las rejas para comer, ir al baño y descansar por cuidar cupo en concierto

BTS en Lima: los freebies más creativos que prepararon las fans para los conciertos 7, 9 y 10 de octubre

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

DEPORTES

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Camila Monge y su mensaje tras vencer a Venezuela: “Perú es clave y tenemos que seguir hacia adelante”

Cienciano se reencuentra con el triunfo en Torneo Clausura de Liga 1 2026: se impuso a CD Moquegua con goles de Neri Bandiera y Carlos Garcés

Renzo Garcés en la cuerda floja: ¿por qué el defensor de Alianza Lima podría perderse un partido clave del Clausura 2026?