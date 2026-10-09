Magaly Medina toma distancia de Sheyla Rojas y expone el mensaje que le envió tras llamarla “migajera”

La modelo expresó que el calificativo le resultó ofensivo y negó que su romance con el político Joaquín Ramírez responda a un acuerdo. Magaly TV La Firme

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Magaly Medina volvió a referirse a la controversia con Sheyla Rojas y dejó en claro que el vínculo entre ambas no corresponde a una amistad. La conductora hizo la precisión después de que la influencer cuestionara el término “migajera”, utilizado por la presentadora para describir las actitudes que, según su lectura, mostró Rojas junto a Joaquín Ramírez durante la campaña electoral en Cajamarca.

La figura de Magaly TV, la firme decidió exponer parte de los mensajes que intercambió con la modelo, quien le escribió para manifestar su incomodidad por el calificativo. Antes de leer la conversación, Medina explicó que no considera que haya traicionado la confianza de una amiga porque, según dijo, esa cercanía no existe.

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“Yo lo voy a poner ahora. Voy a ser infidente porque ella lo ha dicho y yo lo he dicho: nosotras no somos amigas”, expresó la periodista ante las cámaras.

La conductora precisó que conoce a Sheyla por relaciones de su entorno más cercano. Según explicó, el contacto se produjo por su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y por Antonio Pavón, expareja de Rojas y padre de su hijo Antoñito.

La aclaración ocurrió durante una conversación que compartió con la psicoterapeuta Mónica Cabrejos y Luciana Roy, conductora del pódcast Sin + que decir. El panel debatía sobre el significado del término “migajera”, las reacciones que provoca en redes sociales y la parodia sobre Rojas que circuló en internet.

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La presentadora sostuvo que la influencer se mostró incómoda no solo por ese calificativo, sino también por las versiones que surgieron alrededor de su romance con Joaquín Ramírez. Durante la campaña electoral, Rojas acompañó al político en actividades públicas y apareció en videos y fotografías junto a él.

“Ella se ha molestado porque dice que le hemos llamado ‘migajera’. Se ha molestado con ustedes también porque le han hecho la parodia. Ella niega que sea un contrato”, comentó Medina.

Magaly Medina descarta amistad con Sheyla Rojas tras llamarla “migajera”

La periodista hizo referencia a los rumores que planteaban que el vínculo entre la modelo y Ramírez respondería a una estrategia vinculada con la campaña. Rojas rechazó esa posibilidad en la comunicación que envió a la conductora.

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Magaly Medina explica por qué llamó “migajera” a Sheyla

La posición de Medina se basó en la lectura que hizo de las apariciones públicas de la pareja en Cajamarca. La conductora afirmó que, en las imágenes, Rojas era quien iniciaba los gestos de cercanía física, mientras Ramírez mantenía una actitud que ella percibió como más distante.

“Durante toda la campaña ella se le tiraba encima, le agarraba la cara, ella era la que buscaba el contacto físico, el apapacharlo, y él era más frío”, sostuvo Medina.

La presentadora añadió que, a partir de esas escenas, utilizó el calificativo de “migajera” en una conversación con Rojas. El término provocó la respuesta de la influencer, quien decidió escribirle de forma privada para explicarle que no tomó bien la expresión.

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En el mensaje que Medina hizo público, Rojas señaló que se sintió afectada por el uso de la palabra “migajera”. “Sí me chocó que me dijeras migajera porque fue un insulto. Así lo sentí”, escribió.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez comparten un desayuno electoral en la ciudad de Cajamarca antes de la jornada de votación. La rubia se mostró bastante cariñosa.

La modelo rechazó que su noviazgo con Joaquín Ramírez responda a un contrato o a una conveniencia política. “Puedo bromear con eso de que tengo un contrato con Joaquín, pero obvio no es así”, sostuvo.

Rojas añadió que ninguno de los dos necesita una relación de ese tipo y defendió la autenticidad de su vínculo. “Si estoy con él es porque, pese a lo que pueda decir la prensa o la gente que no nos conoce, nosotros sabemos lo que estamos sintiendo. Ya el tiempo lo demostrará”, manifestó.

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La influencer aclaró que no estaba molesta con Medina, aunque reconoció que el comentario le generó fastidio. “Me tomo el tiempo de escribirte personalmente por la consideración, entre todo el cariño. Espero me entiendas. No estoy molesta, pero sí me fastidió un poco”, expresó.

En otra parte de la comunicación, Rojas hizo referencia a las declaraciones de Ramírez y señaló que el político entendía que algunas de sus intervenciones públicas no habían sido las más adecuadas. “Fue todo un proceso, nos vamos conociendo y él también, mediáticamente, va entendiendo cómo es el espectáculo”, indicó.

Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas se abrazan en un evento público mientras abordan detalles de su vínculo sentimental.

Magaly Medina mantuvo su postura tras leer el mensaje de Rojas

La conductora consideró que la respuesta de la modelo confirmó que las versiones sobre su relación llegaron a afectarla. Pese a ello, no modificó su opinión sobre lo que vio durante las actividades electorales en Cajamarca.

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Medina reiteró que el vínculo con Rojas no la condiciona al momento de comentar asuntos que se vuelven públicos. Además, continuó leyendo los mensajes que le envió la rubia, donde reafirmó que no continuaría en la relación si considerara que los sentimientos no son correspondidos. “Si yo viera que el sentimiento no es mutuo, claro que no seguiría con él”, escribió.

Medina leyó esas palabras en televisión y mantuvo la idea de que el tiempo permitirá conocer la evolución de la relación entre Rojas y Ramírez.

Sheyla Rojas oficializa su romance con Joaquín Ramírez con romántico mensaje