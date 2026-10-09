Piden al JEE declarar nula la elección en Lima por el caso de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga ofrece declaraciones frente a un micrófono durante una conferencia ante la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Partido Aprista Peruano solicitó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro la nulidad de la elección municipal provincial de Lima Metropolitana. El pedido presentado por la personera legal alterna Estefanía Huamán Ojeda sostiene que la ciudadanía votó sin certeza sobre el cargo real al que postulaba Rafael López Aliaga, inscrito como primer regidor pero presentado, según el escrito, durante la campaña como la figura para la alcaldía.

El documento pide que, tras dejarse sin efecto los comicios, se convoquen nuevas Elecciones Municipales Complementarias en Lima Metropolitana.

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En el pedido de nulidad, el partido recuerda que, tras la renuncia de Luis Rubio, a partir de ese momento López Aliaga quedó inscrito únicamente como candidato a primer regidor. El partido sostiene que, pese a esa inscripción, la comunicación de campaña dirigida al electorado mostró a López Aliaga como la opción para la alcaldía.

La personera del Partido Aprista Peruano, Estefanía Huamán, solicita al Jurado Electoral Especial la nulidad de las elecciones municipales de Lima por presuntas irregularidades.

Como sustento de ese señalamiento, el escrito cita una fiscalización electoral realizada en el distrito de Breña que registró una pinta con la frase “PORKY ¡VUELVE! ALCALDE DE LIMA” y un panel con la imagen del líder de Renovación Popular junto a la referencia “alcalde de Lima”. Aunque dicho procedimiento sancionador fue archivado, el partido aprista sostiene en su escrito que ese archivo no elimina el hecho constatado por la fiscalización.

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El documento también cuestiona la participación del excandidato presidencial del partido celeste en el Debate Municipal Lima 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 22 de septiembre, en el que compartió espacio con los candidatos formales a la alcaldía pese a postular únicamente como primer regidor.

También se hace referencia a las encuestas de Ipsos. Según esas mediciones, en julio, con Rubio como candidato formal, Renovación Popular tenía 10% de intención de voto. En agosto, tras la renuncia de Rubio, la misma encuestadora midió directamente a López Aliaga como opción para la alcaldía, con 21%.

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“Si el ciudadano recibió durante la etapa decisiva de la campaña una oferta formal -primer regidor- pero una oferta material reiterada y socialmente extendida -eventual alcalde de Lima-, la controversia deja de ser exclusivamente una cuestión de elegibilidad y pasa a incidir directamente en la autenticidad de la decisión electoral”, señala el escrito presentado ante el JEE.

El candidato ultraderechista a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado el pasado 4 de octubre, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

Por ello, el Partido Aprista Peruano solicita al JEE Lima Centro declarar fundada la solicitud y declarar la nulidad de la elección municipal en Lima Metropolitana “de conformidad con la causal de graves irregularidades prevista en el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales, disponiéndose la realización de Elecciones Municipales Complementarias conforme a lo establecido en la citada norma”.

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Renovación Popular lidera conteo

Según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 92,725% de actas procesadas, Renovación Popular tiene 27,703% de los votos frente a 26,841% de Avanza País, de Francis Allison, una diferencia de 44.921 votos. El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que los resultados definitivos para los gobiernos locales se conocerían en la primera semana de noviembre, tras resolverse las actas observadas, impugnadas y los pedidos de nulidad.