Dana Guzmán hace historia para el tenis peruano en Santa Fe: ganó la medalla de oro tras dejar en el camino a las dos favoritas

Dana Guzmán ganó la medalla de oro en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026 en una campaña donde apeó a las dos favoritas. Crédito: Instagram Panam Sports.

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Dana Guzmán se colgó la medalla de oro en el singles femenino de los Juegos Suramericanos al vencer 6-0 y 6-3 a la argentina Jazmín Ortenzi, número 151 del ranking WTA y primera preclasificada del cuadro, en una final disputada sobre la arcilla del Hipódromo de Rosario, en Santa Fe. La tenista peruana, de 23 años, cerró así una semana perfecta en la que dejó en el camino a las dos principales candidatas al título.

El triunfo no solo le entrega la presea dorada a Perú: también asegura su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima. Guzmán, representante de Piura y Arequipa, atraviesa el mejor tramo de su carrera y esta consagración corona un 2026 marcado por logros consecutivos en el circuito profesional.

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El camino hacia la final tuvo dos obstáculos de peso. En cuartos de final, la peruana superó a Luisina Giovannini, ubicada en el puesto 210 del escalafón mundial, rival que la había derrotado en las dos finales que ambas disputaron durante 2025. Después, en semifinales, Guzmán despachó a la tenista guyanesa Sachia Vickery para meterse en la definición por el oro.

Frente a Ortenzi, la número uno del certamen, la peruana impuso condiciones desde el arranque con un primer set en blanco. En el segundo parcial, sostuvo la presión de servir por la medalla y cerró el encuentro con autoridad.

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La tenista peruana derrotó a la argentina Jazmín Ortenzi, primera preclasificada del torneo, con marcadores de 6-0 y 6-3 para colgarse la medalla de oro. Crédito: Panam Sports.

“Ese era el objetivo. Habían jugadoras bastante buenas especialmente de acá de Argentina. Pero estoy contenta del nivel que mostré esta semana, con lo fuerte de cabeza que estuve”, declaró Guzmán en diálogo con ‘Panam Sports’. La tenista agregó: “Entré al partido con bastante confianza. Estuve muy sólida en el primero. En el segundo, jugué con la presión de estar a un set de la medalla”.

La delegación peruana llegó a Santa Fe capitaneada por Laura Arraya, quien condujo también el proceso de la Copa Billie Jean King este año. En la rama masculina del singles, el título quedó en manos de Lautaro Midón.

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Los récords de la medalla de Dana Guzmán

De acuerdo con datos difundidos por la cuenta especializada ‘Decisivo’ en la red social X, la conquista de Guzmán tiene un peso histórico para el tenis peruano. Se trata de la primera vez que Perú gana el oro en singles femenino en los Juegos Suramericanos desde que la competencia se disputa, en 1978.

Además, es apenas la segunda ocasión en que el país suma un oro en un evento de singles, la primera desde que Américo ‘Tupi’ Venero lo logró en la rama masculina en Lima 1990. Contando también las pruebas por equipos, es la tercera medalla dorada de Perú en la historia del tenis en estos Juegos, todas vinculadas a Venero en 1990 salvo esta última.

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Dana Guzmán, la peruana de oro en Santa Fe 2026. Crédito: ESPN Tenis.

El logro de Guzmán representa también la cuarta medalla peruana en singles femenino, la primera desde el bronce que obtuvo Bianca Botto en Santiago 2014.

El notable 2026 de Dana Guzmán

La temporada que atraviesa la tenista incluye otros hitos relevantes. Con la selección peruana, fue una pieza clave para que el equipo dirigido por Arraya lograra la permanencia en la Zona Americana I de la Copa Billie Jean King.

En el circuito individual, Guzmán conquistó el título más importante de su carrera en el W35 de Dallas, torneo en el que venció a la entonces 195 del ranking mundial, la china Yexin Ma. Antes de ese logro, ya había sumado el W35 de Southaven, su primer título de la temporada y el primero como profesional.

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La medalla de oro en Santa Fe abre un interrogante sobre el futuro inmediato de la tenista: hasta el momento, Guzmán combina su carrera deportiva con su formación académica, y la decisión de dedicarse por completo al circuito profesional queda todavía pendiente.