¿Universitario o Alianza Lima?: Iker Casillas, campeón del Mundo con España, lanzó sorpresiva elección

Iker Casillas eligió entre Universitario y Alianza Lima

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La reciente visita de Iker Casillas a Lima reabrió una de las discusiones más frecuentes entre los seguidores del fútbol peruano: la comparación entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

El exarquero español participó en una dinámica en la que debía escoger entre dos opciones. Entre las preguntas sobre su carrera apareció una que enfrentó a los clubes blanquiazul y crema.

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La respuesta del campeón mundial con España en 2010 y figura histórica del Real Madrid volvió a encender el debate entre ambas hinchadas. Casillas fue consultado por los equipos peruanos con más historia y no dudó al dar su veredicto.

El guardameta eligió a Alianza Lima como el mejor equipo del Perú, por delante de Universitario. Su opinión generó reacciones entre los aficionados de los dos clubes.

El histórico de España y Real Madrid participó del juego del 'ping pong' y tuvo que escoger entre los 'cremas' y 'blanquiazules'. (Nada que no sepa)

“Claudio Pizarro era muy bueno”

ker Casillas volvió al Perú después de más de 15 años y aprovechó su visita para recordar los vínculos que construyó con el fútbol latinoamericano durante su carrera.

El exarquero del Real Madrid y de la selección española repasó los partidos que disputó ante Perú, habló de los porteros que admira y respondió sobre los futbolistas nacionales que quedaron en su memoria.

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Ante la consulta de un periodista, el campeón mundial de 2010 eligió a un delantero peruano con el que compartió generación y al que enfrentó en el fútbol europeo.

“Bueno, Pizarro. Yo, pese a que es de mi quinta también, claro, yo tiro un poco más por los que jugué contra ellos, pero era un delantero muy, muy bueno”, afirmó Casillas.

El exguardameta se refirió así a Claudio Pizarro, el atacante limeño que coincidió con él en las principales ligas de Europa y se midió ante el arquero madrileño en más de una oportunidad.

Para Casillas, aquellos enfrentamientos directos influyeron en su elección. El español destacó la impresión que dejó Pizarro como rival durante su etapa activa.

El exguardameta del Real Madrid afirmó que el delantero limeño, rival suyo en Europa, era muy bueno y explicó que los enfrentamientos directos pesan al valorar a otros futbolistas de élite (Modo Fútbol)

Iker Casillas emocionado con regreso a Lima

Iker Casillas regresó a Lima después de más de 15 años y destacó el afecto que, según contó, aún recibe de los aficionados peruanos.

“Volver otra vez a un sitio que estuve hace ya mucho tiempo, más de quince años, y reencontrarme otra vez con la gente que te sigue apreciando y te sigue recordando”, expresó el exarquero español.

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El exfutbolista vinculó esa cercanía con la afinidad cultural entre España y los países latinoamericanos, además de su prolongada trayectoria en el Real Madrid.

“Somos gente latina, somos gente que nos gusta el fútbol, y en Perú, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay. Y al final, yo creo que también es el recuerdo que tiene la gente por haber jugado en el Real Madrid tanto tiempo”, explicó.

El español evocó los amistosos ante Perú en Montjuïc y en Huelva, admitió que repasa esos partidos en YouTube para refrescar la memoria y destacó que en ambos encuentros la selección española se llevó la victoria.

Durante la conversación, Casillas también se refirió a la expansión de su nombre en América. El exguardameta recordó que Iker, de origen vasco, era poco conocido incluso en Madrid cuando nació.

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“Era un nombre que era o que es de origen vasco. Incluso en Madrid, cuando yo nací allí, la gente no lo conocía mucho”, comentó entre risas.

El español también evocó los amistosos que disputó ante la selección peruana. Mencionó un partido jugado en el estadio de Montjuïc, en Barcelona, que España ganó 2 a 1, y otro encuentro celebrado en Huelva en 2008.

“Me acuerdo que los dos los ganamos, sí, pero ya tampoco te diré que tengo… Ya lo veo por YouTube, ya los resúmenes”, bromeó Casillas.