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El buen recuerdo que el exarquero Iker Casillas tiene de Claudio Pizarro: “Era un delantero muy bueno”

El exportero campeón del mundo con España regresó a Lima más de quince años después de su última visita y habló del vínculo que lo une con los hinchas sudamericanos, sus referentes bajo los tres palos y el delantero peruano que más lo marcó

Iker Casillas – Claudio Pizarro – Perú – deportes – 6 octubre
El español evocó los amistosos ante Perú en Montjuïc y en Huelva, admitió que repasa esos partidos en YouTube para refrescar la memoria y destacó que en ambos encuentros la selección española se llevó la victoria.
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El exarquero del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas pisó suelo peruano por primera vez en más de quince años y lo hizo con la misma calidez que siempre recibió de este lado del Atlántico.

En una entrevista con el programa Modo Fútbol, el exguardameta repasó su relación con el fútbol latinoamericano, los partidos que disputó ante la selección peruana, los porteros que más admira y el nombre de Claudio Pizarro, al que señaló como el futbolista peruano que mejor recuerda de su etapa activa.

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Pizarro, el nombre que Casillas no dudó en pronunciar

Iker Casillas – Claudio Pizarro – Perú – deportes – 6 octubre
Iker Casillas no necesitó pensar demasiado cuando le pidieron elegir a un futbolista peruano. El exarquero español mencionó a Claudio Pizarro y destacó la calidad del delantero que enfrentó durante su carrera. (Modo Fútbol)

Cuando el periodista le pidió que mencionara a un futbolista peruano, Casillas no tardó ni un segundo. “Bueno, Pizarro. Yo, pese a que es de mi quinta también, claro, yo tiro un poco más por los que jugué contra ellos, pero era un delantero muy, muy bueno”, afirmó el español con convicción.

La respuesta no sorprende si se repasa la trayectoria del atacante limeño. Claudio Pizarro compartió época con Casillas en las principales ligas europeas y enfrentó al portero madrileño en más de una ocasión. Para el exguardameta, ese roce directo en la cancha es el criterio que más pesa a la hora de evaluar a un jugador: la memoria que deja en el rival.

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La mención espontánea del nombre de Pizarro, sin dudar ni pedir ayuda, dice más que cualquier elogio elaborado. En el universo mental de uno de los mejores porteros de la historia, el delantero peruano ocupa un lugar propio.

El regreso a Lima y el vínculo con la afición sudamericana

Iker Casillas – Claudio Pizarro – Perú – deportes – 6 octubre
El regreso de Iker Casillas al Perú estuvo marcado por los recuerdos. El exarquero español habló del cariño que mantiene en Sudamérica y de la conexión que construyó durante sus años en el fútbol. (Bianchi_Deportes)

Casillas llegó a Lima con la sensación de quien vuelve a un lugar que lo quiere sin condiciones. “Volver otra vez a un sitio que estuve hace ya mucho tiempo, más de quince años, y reencontrarme otra vez con la gente que te sigue apreciando y te sigue recordando”, dijo el exarquero con una sonrisa.

El exfutbolista atribuye ese afecto a dos factores que se refuerzan mutuamente: el vínculo histórico entre España y América Latina, y los años que pasó defendiendo el arco del Real Madrid. “Somos gente latina, somos gente que nos gusta el fútbol, y en Perú, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay. Y al final, yo creo que también es el recuerdo que tiene la gente por haber jugado en el Real Madrid tanto tiempo”, explicó.

Hay, además, un dato curioso que Casillas descubrió con los años: su nombre, de raíz vasca y prácticamente desconocido fuera del País Vasco antes del año 2000, se expandió por todo el continente americano a medida que su figura crecía en el fútbol mundial. “Era un nombre que era o que es de origen vasco. Incluso en Madrid, cuando yo nací allí, la gente no lo conocía mucho”, recordó entre risas. Hoy, según le cuentan en cada visita, hay cientos —quizás miles— de peruanos que llevan ese nombre.

Los partidos amistosos entre España y Perú también forman parte de esa historia compartida. Casillas recuerda con claridad dos encuentros: uno disputado en el estadio de Montjuïc, en Barcelona, con resultado de 2 a 1 a favor de España, y otro en Huelva, en 2008. “Me acuerdo que los dos los ganamos, sí, pero ya tampoco te diré que tengo… Ya lo veo por YouTube, ya los resúmenes”, bromeó.

Schmeichel, Buffon y Neuer: los porteros que definieron una era

Iker Casillas – Claudio Pizarro – Perú – deportes – 6 octubre
La admiración de Iker Casillas por otros arqueros comenzó con Peter Schmeichel, su gran referente desde niño. El español también incluyó entre los mejores a Buffon, Petr Čech y Manuel Neuer. (Goal)

La conversación también derivó hacia los referentes bajo los tres palos. Casillas fue claro al elegir a su máximo ídolo: Peter Schmeichel, el arquero danés que brilló en el Manchester United durante los años noventa. “Para mí el mejor que yo he visto desde que tenía uso de razón fue Peter Schmeichel. Yo crecí con él y me parecía que era el portero más determinante y más importante que hubo, porque ganó la Eurocopa del 92 con Dinamarca”, señaló.

Entre los contemporáneos, el español ubicó en el mismo escalón a Gianluigi Buffon, Petr Čech y Manuel Neuer, a quienes considera parte de la generación de elite que marcó el fútbol europeo de las últimas dos décadas. “Buffon, Manuel Neuer, creo que son gente que están ahí”, sintetizó.

Al hablar de porteros sudamericanos, Casillas enumeró varios nombres de peso: José Luis Chilavert, el Mono Burgos, el ‘Dibu’ Martínez y Óscar Córdoba, el arquero colombiano. Una lista que refleja el alto nivel que, a su juicio, siempre tuvo el fútbol de este lado del mundo entre los palos.

El exguardameta del Real Madrid afirmó que el delantero limeño, rival suyo en Europa, era muy bueno y explicó que los enfrentamientos directos pesan al valorar a otros futbolistas de élite (Modo Fútbol)

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