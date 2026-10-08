Perú Deportes

Los ocho árbitros peruanos FIFA que fueron ratificados por la Conar en la categoría internacional: de quiénes se trata

La decisión sorprendió a quienes esperaban una renovación profunda: semanas atrás, la FPF y la Conar evaluaban retirarle la insignia FIFA a casi el 80% de los jueces internacionales del fútbol peruano

CONAR – Kevin Ortega - Bruno Pérez - Joel Alarcón - Augusto Menéndez - Edwin Ordóñez - Jordi Espinoza - Michael Espinoza - Daniel Ureta -Liga 1 – Sebastián Lozano - Perú – deportes – 7 octubre
La Comisión Nacional de Árbitros confirmó la lista completa de jueces con insignia internacional para el ciclo vigente. Kevin Ortega, Bruno Pérez y Joel Alarcón figuran entre los ratificados. Sebastián Lozano no ingresó al grupo. (X)
Guardar

¿Y las reformas para el 2027? La Comisión Nacional de Árbitros del Perú (Conar) decidió mantener sin alteraciones la nómina de árbitros con categoría FIFA para el presente período. Los ocho jueces que integraban esa lista conservaron sus credenciales internacionales, y no se registrarán ni descensos ni incorporaciones, según dio a conocer el periodista Kevin Pacheco en sus redes sociales.

La resolución llegó tras semanas de especulación pública sobre una posible purga masiva dentro del colectivo arbitral peruano, impulsada por las polémicas que sacudieron el torneo doméstico durante la temporada de la Liga 1.

PUBLICIDAD

Los ocho árbitros que conservaron la insignia internacional

CONAR – Kevin Ortega - Bruno Pérez - Joel Alarcón - Augusto Menéndez - Edwin Ordóñez - Jordi Espinoza - Michael Espinoza - Daniel Ureta -Liga 1 – Sebastián Lozano - Perú – deportes – 7 octubre
La nómina internacional peruana seguirá integrada por los mismos ocho árbitros. Sebastián Lozano quedó fuera de la lista definitiva, pese a que su nombre había sonado como posible incorporación. (X)

La nómina ratificada por la Conar quedó conformada por Kevin Ortega, Bruno Pérez, Joel Alarcón, Augusto Menéndez, Edwin Ordóñez, Jordi Espinoza, Michael Espinoza y Daniel Ureta. Los ocho jueces principales superaron el proceso de evaluación interna y retienen el aval de la FIFA para dirigir encuentros fuera de las fronteras peruanas.

El organismo arbitral tomó esta determinación pese a que varios de estos referís protagonizaron decisiones cuestionadas a lo largo del campeonato local. La paradoja no pasó inadvertida: precisamente los jueces con mayor jerarquía internacional fueron los que concentraron las críticas más severas durante la competencia doméstica, lo que alimentó los rumores de una renovación profunda del estamento arbitral.

PUBLICIDAD

Sobre la posibilidad de que Sebastián Lozano accediera al grupo de árbitros con insignia FIFA, el periodista Kevin Pacheco informó a través de sus redes sociales que esa alternativa no prosperó. Lozano, mencionado en distintos círculos del fútbol peruano como un candidato con proyección para dar el salto a la categoría internacional, finalmente quedó fuera de la lista definitiva.

El plan de reestructuración que nunca se ejecutó

CONAR – Kevin Ortega - Bruno Pérez - Joel Alarcón - Augusto Menéndez - Edwin Ordóñez - Jordi Espinoza - Michael Espinoza - Daniel Ureta -Liga 1 – Sebastián Lozano - Perú – deportes – 7 octubre
El denominado “sacudón arbitral” había generado expectativa en el fútbol peruano, pero la Conar finalmente no modificó la estructura internacional. Las medidas disciplinarias continuaron por otra vía (CONAR)

Semanas antes de que la Conar oficializara su decisión, trascendió que tanto el organismo arbitral como la Federación Peruana de Fútbol (FPF) evaluaban una reorganización de amplio alcance. Los planes que circularon en medios deportivos apuntaban a retirar la insignia FIFA a cerca del 80% de los árbitros que la detentaban, con el objetivo de abrir espacio a perfiles que aún no contaban con esa distinción internacional.

Las propuestas que se filtraron incluían el apartamiento de varios jueces titulares de la nómina principal, la aplicación de sanciones internas —entre ellas suspensiones por tiempo indefinido e inhabilitaciones en fechas determinadas para referís con antecedentes polémicos— y la mejora de las condiciones laborales para quienes eventualmente asumieran las credenciales internacionales en un futuro proceso de renovación.

La información llegó a instalarse con fuerza en la agenda de los programas deportivos peruanos, al punto de que el denominado “sacudón arbitral” se presentaba como un hecho consumado en distintos espacios de análisis. Sin embargo, la Conar optó por dar marcha atrás en esa dirección y preservar la estabilidad de la nómina vigente, priorizando la continuidad por sobre la renovación radical que había generado expectativa en una parte del ambiente futbolístico nacional.

De manera paralela al debate sobre los ascensos y descensos, el organismo ya venía ejecutando medidas disciplinarias de forma interna contra jueces cuestionados, con castigos que incluyeron congelamientos en fechas sensibles del calendario de la Liga 1.

Una decisión que cierra el debate, al menos por ahora

CONAR – Kevin Ortega - Bruno Pérez - Joel Alarcón - Augusto Menéndez - Edwin Ordóñez - Jordi Espinoza - Michael Espinoza - Daniel Ureta -Liga 1 – Sebastián Lozano - Perú – deportes – 7 octubre
La continuidad de la nómina deja sin espacio, por ahora, a nuevas incorporaciones. Sebastián Lozano es el caso más representativo de una generación que deberá esperar otra oportunidad para alcanzar la categoría FIFA. (CONAR)

La ratificación de los ocho árbitros con categoría FIFA pone un punto final —por el momento— a un período de incertidumbre que se extendió durante semanas en el arbitraje peruano. La Conar eligió la continuidad frente a la transformación, y esa elección tiene consecuencias concretas: los mismos jueces que dirigieron los partidos más disputados del torneo local seguirán representando al Perú en el plano internacional.

La ausencia de cambios también implica que ningún árbitro de categoría inferior logró el ascenso que algunos sectores del fútbol peruano esperaban como parte de un proceso de renovación generacional. El caso de Lozano ilustra con claridad esa situación: su nombre circuló como una posibilidad real, pero la decisión final no lo contempló dentro del grupo selecto que porta la insignia FIFA.

La Conar no emitió una declaración pública detallada sobre los criterios que guiaron la ratificación. La información sobre la lista definitiva fue dada a conocer por el periodista Kevin Pacheco a través de sus plataformas digitales, donde también precisó que no habría incorporaciones ni bajas respecto de la nómina anterior.

Temas Relacionados

CONARLiga 1FIFAperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

El equipo de Martín Escudero inicia la competencia en Maracaibo con la firme intención de hacerse con uno de los tres boletos a la Copa del Mundo de la categoría

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido en el Callao por fecha 11 del Torneo Clausura 2026

’Rosados’ y ’churres’ se medirán por tercera ocasión al hilo luego de las semifinales por Copa de la Liga. Ahora, por Liga 1, disputarán un duelo decisivo, pues solo un punto los separa

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido en el Callao por fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Perú vs Chile 3-1: resumen del triunfo ‘bicolor’ por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ arrancó con el pie derecho del certamen de selecciones al imponerse frente a las chilenas en tierras venezolanas. Y justamente su próximo rival será la ‘vinotinto’

Perú vs Chile 3-1: resumen del triunfo ‘bicolor’ por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela comenzarán la disputa por clasificar al Mundial. Conoce la programación de los partidos que incluirán la participación de la ‘bicolor’

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Alianza Lima analiza el mercado internacional para reforzar delantera en la siguiente temporada de Liga 1: Lionel Altamirano despierta atención

Aunque falta más de un mes para el cierre del curso en Perú, en las oficinas de Matute avanzan con la posibilidad de sumar un nuevo valor en la parcela ofensiva. De ahí que surja la ficha del goleador de Huachipato del Campeonato Nacional de Chile

Alianza Lima analiza el mercado internacional para reforzar delantera en la siguiente temporada de Liga 1: Lionel Altamirano despierta atención
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Ministro Rafael Belaúnde arremete contra el Congreso: “Necesitamos que responda y deje de ser parte del problema”

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

PPK tiene “varias enfermedades crónicas”, pero “está bien”, informa su entorno y desmiente bulo sobre su muerte

ENTRETENIMIENTO

RM, líder de BTS, hace fuerte pedido al Army del Perú para que no permanezcan frente al hotel: “No podemos descansar”

RM, líder de BTS, hace fuerte pedido al Army del Perú para que no permanezcan frente al hotel: “No podemos descansar”

Concierto de BTS EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todos los detalles del show de hoy 7 de octubre

Jimin y j-hope de BTS sorprenden grabando TikTok a horas del primer concierto en Lima: “Perú, estamos listos”

BTS realizó soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

Army llegó vestida de novia al Estadio San Marcos para una boda simbólica con BTS: “Me estoy casando con los 7″

DEPORTES

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido en el Callao por fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Perú vs Chile 3-1: resumen del triunfo ‘bicolor’ por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Alianza Lima analiza el mercado internacional para reforzar delantera en la siguiente temporada de Liga 1: Lionel Altamirano despierta atención