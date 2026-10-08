Los ocho árbitros peruanos FIFA que fueron ratificados por la Conar en la categoría internacional: de quiénes se trata

La Comisión Nacional de Árbitros confirmó la lista completa de jueces con insignia internacional para el ciclo vigente. Kevin Ortega, Bruno Pérez y Joel Alarcón figuran entre los ratificados. Sebastián Lozano no ingresó al grupo. (X)

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¿Y las reformas para el 2027? La Comisión Nacional de Árbitros del Perú (Conar) decidió mantener sin alteraciones la nómina de árbitros con categoría FIFA para el presente período. Los ocho jueces que integraban esa lista conservaron sus credenciales internacionales, y no se registrarán ni descensos ni incorporaciones, según dio a conocer el periodista Kevin Pacheco en sus redes sociales.

La resolución llegó tras semanas de especulación pública sobre una posible purga masiva dentro del colectivo arbitral peruano, impulsada por las polémicas que sacudieron el torneo doméstico durante la temporada de la Liga 1.

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Los ocho árbitros que conservaron la insignia internacional

La nómina internacional peruana seguirá integrada por los mismos ocho árbitros. Sebastián Lozano quedó fuera de la lista definitiva, pese a que su nombre había sonado como posible incorporación. (X)

La nómina ratificada por la Conar quedó conformada por Kevin Ortega, Bruno Pérez, Joel Alarcón, Augusto Menéndez, Edwin Ordóñez, Jordi Espinoza, Michael Espinoza y Daniel Ureta. Los ocho jueces principales superaron el proceso de evaluación interna y retienen el aval de la FIFA para dirigir encuentros fuera de las fronteras peruanas.

El organismo arbitral tomó esta determinación pese a que varios de estos referís protagonizaron decisiones cuestionadas a lo largo del campeonato local. La paradoja no pasó inadvertida: precisamente los jueces con mayor jerarquía internacional fueron los que concentraron las críticas más severas durante la competencia doméstica, lo que alimentó los rumores de una renovación profunda del estamento arbitral.

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Sobre la posibilidad de que Sebastián Lozano accediera al grupo de árbitros con insignia FIFA, el periodista Kevin Pacheco informó a través de sus redes sociales que esa alternativa no prosperó. Lozano, mencionado en distintos círculos del fútbol peruano como un candidato con proyección para dar el salto a la categoría internacional, finalmente quedó fuera de la lista definitiva.

El plan de reestructuración que nunca se ejecutó

El denominado “sacudón arbitral” había generado expectativa en el fútbol peruano, pero la Conar finalmente no modificó la estructura internacional. Las medidas disciplinarias continuaron por otra vía (CONAR)

Semanas antes de que la Conar oficializara su decisión, trascendió que tanto el organismo arbitral como la Federación Peruana de Fútbol (FPF) evaluaban una reorganización de amplio alcance. Los planes que circularon en medios deportivos apuntaban a retirar la insignia FIFA a cerca del 80% de los árbitros que la detentaban, con el objetivo de abrir espacio a perfiles que aún no contaban con esa distinción internacional.

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Las propuestas que se filtraron incluían el apartamiento de varios jueces titulares de la nómina principal, la aplicación de sanciones internas —entre ellas suspensiones por tiempo indefinido e inhabilitaciones en fechas determinadas para referís con antecedentes polémicos— y la mejora de las condiciones laborales para quienes eventualmente asumieran las credenciales internacionales en un futuro proceso de renovación.

La información llegó a instalarse con fuerza en la agenda de los programas deportivos peruanos, al punto de que el denominado “sacudón arbitral” se presentaba como un hecho consumado en distintos espacios de análisis. Sin embargo, la Conar optó por dar marcha atrás en esa dirección y preservar la estabilidad de la nómina vigente, priorizando la continuidad por sobre la renovación radical que había generado expectativa en una parte del ambiente futbolístico nacional.

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De manera paralela al debate sobre los ascensos y descensos, el organismo ya venía ejecutando medidas disciplinarias de forma interna contra jueces cuestionados, con castigos que incluyeron congelamientos en fechas sensibles del calendario de la Liga 1.

Una decisión que cierra el debate, al menos por ahora

La continuidad de la nómina deja sin espacio, por ahora, a nuevas incorporaciones. Sebastián Lozano es el caso más representativo de una generación que deberá esperar otra oportunidad para alcanzar la categoría FIFA. (CONAR)

La ratificación de los ocho árbitros con categoría FIFA pone un punto final —por el momento— a un período de incertidumbre que se extendió durante semanas en el arbitraje peruano. La Conar eligió la continuidad frente a la transformación, y esa elección tiene consecuencias concretas: los mismos jueces que dirigieron los partidos más disputados del torneo local seguirán representando al Perú en el plano internacional.

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La ausencia de cambios también implica que ningún árbitro de categoría inferior logró el ascenso que algunos sectores del fútbol peruano esperaban como parte de un proceso de renovación generacional. El caso de Lozano ilustra con claridad esa situación: su nombre circuló como una posibilidad real, pero la decisión final no lo contempló dentro del grupo selecto que porta la insignia FIFA.

La Conar no emitió una declaración pública detallada sobre los criterios que guiaron la ratificación. La información sobre la lista definitiva fue dada a conocer por el periodista Kevin Pacheco a través de sus plataformas digitales, donde también precisó que no habría incorporaciones ni bajas respecto de la nómina anterior.

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