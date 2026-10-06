FPF analiza devolver la bolsa de minutos a la Liga 1 y recortar los futbolistas extranjeros por club: ¿Cuándo se pondrá en marcha el proyecto?

La Federación Peruana de Fútbol estudia un paquete de reformas estructurales para el torneo 2027 que incluye el retorno de un mecanismo de protección juvenil eliminado hace tres años y una reducción escalonada del cupo de foráneos. (Liga 3)

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Se viene grandes cambios en el fútbol peruano. La Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) analiza un conjunto de modificaciones reglamentarias para la Liga 1 2027 que contempla el retorno de la bolsa de minutos Sub-20, la reducción progresiva del número de futbolistas extranjeros permitidos por equipo —del actual límite de siete hasta un máximo de cuatro— y cambios en la conducción de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Las propuestas, que incluyen recomendaciones del cuerpo técnico de la selección peruana, serán sometidas a votación al cierre de la temporada 2026 y aún no tienen aprobación formal.

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La bolsa de minutos

La bolsa de minutos desapareció en 2023 bajo la gestión de Agustín Lozano tras 15 años en el reglamento; ahora la FPF evalúa restituirla con una fórmula más exigente que la versión original (Liga 3)

La bolsa de minutos rigió el fútbol peruano desde 2008 hasta 2022, cuando la gestión de Agustín Lozano anunció su eliminación para la temporada siguiente. Durante ese período, el mecanismo obligó a los clubes a otorgar participación efectiva a jugadores de la categoría Sub-20, y funcionó como plataforma de desarrollo para varios futbolistas que luego integraron la selección mayor. Cuatro años después de su desaparición, desde la Videna evalúan restituirlo con una fórmula más exigente que la anterior.

Según información adelantada por el programa ‘Hablemos de MAX’, la propuesta no se limitaría a contabilizar minutos acumulados en el año: exigiría además que dos futbolistas Sub-20 estén en cancha de manera simultánea durante una cantidad determinada de minutos por partido.

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“Otro punto clave es el retorno de la bolsa de minutos y la exigencia de que un futbolista Sub-20 esté en cancha, no solo completando nómina. Más allá de la obligación reglamentaria, los clubes deben poner al juvenil por convicción”, señalaron en el mencionado programa.

La reducción de extranjeros, con respaldo del cuerpo técnico

La FPF evalúa reducir de forma progresiva el cupo de extranjeros en la Liga 1, que pasaría de siete a cuatro por club. La propuesta cuenta con el respaldo del cuerpo técnico de la selección. (Universitario de Deportes)

El segundo eje del paquete de reformas apunta al cupo de jugadores foráneos. El reglamento vigente de la Liga 1 autoriza hasta siete extranjeros por plantel, todos con posibilidad de jugar en simultáneo sin restricción alguna. La propuesta en evaluación plantea una reducción escalonada, año a año, hasta fijar un techo definitivo de cuatro jugadores por equipo.

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La medida cuenta con el aval del cuerpo técnico de la selección peruana. “La primera reforma es la reducción de extranjeros, que será continua y progresiva en los próximos años hasta alcanzar un punto de equilibrio que la FPF considere adecuado. Estas medidas llegan recomendadas por Mano Menezes, por Thiago Kosloski —su asistente y técnico de la Sub-20—, por Manuel Barreto, Jean Ferrari y las áreas técnicas de la Federación”, indicaron desde L1 MAX.

Desde la FPF sostienen que el elevado número de foráneos actualmente habilitados restringe las oportunidades de los futbolistas jóvenes de acumular minutos en el torneo local, lo que a su vez dificulta su preparación para competir en instancias internacionales. El argumento combina el desarrollo del jugador nacional con un objetivo de mercado: clubes con juveniles con mayor rodaje tienen más chances de concretar transferencias al exterior.

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Cambios en el arbitraje: directorio con presencia extranjera

El paquete de reformas incluye cambios en la CONAR y plantea sumar representantes extranjeros a su directorio. La iniciativa surge en medio de cuestionamientos a sus decisiones y designaciones. (CONAR)

El tercer punto del paquete involucra a la Comisión Nacional de Árbitros. La propuesta contempla incorporar profesionales extranjeros al directorio de la CONAR, organismo que acumula cuestionamientos desde hace varios meses por sus decisiones y criterios de designación. La iniciativa apunta a oxigenar la conducción del área con perfiles externos que aporten experiencia internacional.

La FPF no ha dado precisiones sobre la cantidad de representantes foráneos que integrarían el directorio ni sobre el proceso de selección de esos perfiles. Tampoco existe un cronograma público para la implementación de esta medida en caso de ser aprobada.

Los tres puntos del paquete —bolsa de minutos, reducción de extranjeros y reforma de la CONAR— serán puestos a consideración de la Junta Directiva de la FPF al término de la temporada 2026. Por el momento, se trata de iniciativas en etapa de análisis y no de modificaciones incorporadas al reglamento del campeonato.

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La sesión de directorio en la que se debatirán estas reformas estructurales no tiene fecha confirmada. La FPF tampoco ha emitido un comunicado oficial sobre el contenido del paquete ni sobre el calendario de votaciones.