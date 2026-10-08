Ignacio Buse debutará en Shanghái ante Zizou Bergs: el difícil reto que debe superar para acercarse a Carlos Alcaraz

Ignacio Buse debutará en el Masters 1000 de Shanghái ante el belga Zizou Bergs. Crédito: Agencias

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Ignacio Buse ya conoce a su rival para su estreno en el Masters 1000 de Shanghái. El tenista peruano enfrentará al belga Zizou Bergs, número 39 del ranking ATP, en la segunda ronda del torneo. El encuentro se disputará este sábado 10 de octubre y será un exigente desafío para la raqueta nacional, que buscará avanzar a la tercera ronda y mantener abierta la posibilidad de medirse por primera vez con Carlos Alcaraz.

El ‘Colorado’, actualmente en el puesto 36 del mundo, ingresó directamente a la segunda ronda del certamen al ser uno de los jugadores preclasificados. Su rival salió del enfrentamiento entre Bergs y Vit Kopriva, con triunfo para el belga por 6-3 y 6-1 en una hora y 15 minutos.

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El partido entre Buse y Bergs se jugará durante la madrugada del sábado 10 de octubre en Perú, aunque el horario exacto todavía está por confirmarse. La jornada del Masters 1000 de Shanghái comenzará en China desde la noche del viernes 9 de octubre en territorio peruano.

Zizou Bergs, un rival de mucho cuidado para Buse

Zizou Bergs llega a este encuentro después de protagonizar una temporada con actuaciones destacadas en distintos escenarios del circuito. En junio pasado conquistó en Eastbourne su primer título ATP, sobre césped, y confirmó que atraviesa un momento importante en su carrera.

A ello se suma su recorrido en los grandes torneos de este 2026. El tenista belga alcanzó la tercera ronda en Montecarlo, Wimbledon y el US Open, demostrando que tiene capacidad para superar varias instancias y competir ante jugadores de mayor jerarquía.

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Zizou Bergs se presenta como un rival duro de roer para Ignacio Buse en Shanghái. Crédito: Agencias

Bergs también parte con la ventaja de estar más habituado a las superficies rápidas, una condición que puede ser determinante en Shanghái. Para Buse, será una prueba exigente ante un rival al que enfrentará por primera vez en el circuito ATP, por lo que deberá adaptarse rápidamente a las características de su juego.

Buse busca mejorar su registro en los Masters 1000

El peruano afrontará este partido con un registro de 2-5 en cuadros principales de Masters 1000 durante 2026. Shanghái representa una nueva oportunidad para mejorar esa marca y conseguir su mejor actuación en este tipo de torneos.

En lo que va de la temporada, Buse registra un balance de 7-10 en partidos de cuadro principal, mientras que sus últimos encuentros no han tenido los resultados esperados: acumula una victoria y cinco derrotas en sus seis presentaciones más recientes.

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Su último torneo fue el ATP 500 de Beijing, donde cayó en primera ronda frente al francés Quentin Halys por 6-1 y 7-6(3). Ahora tendrá la oportunidad de cambiar la historia en Shanghái ante un rival que también ocupa un lugar dentro del top 40.

Ignacio Buse enfrentará por primera vez en el circuito a Zizou Bergs. Crédito: ATP

¿Qué necesita Buse para acercarse a Carlos Alcaraz?

La importancia del duelo ante Bergs va más allá de avanzar una ronda. Si Buse consigue superar al belga, podría encontrarse en la tercera ronda con Carlos Alcaraz, siempre que el español también consiga superar su estreno en Shanghái.

Alcaraz tendrá como primer obstáculo al argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien ya aseguró su lugar en el cuadro principal tras vencer al colombiano Nicolás Mejía. El español deberá superar este compromiso antes de pensar en un eventual cruce con el peruano.

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Para Buse, el primer paso será vencer a Bergs. Una victoria le permitiría avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 y mantener abierta la posibilidad de protagonizar su primer enfrentamiento ante el astro español en el circuito profesional.

El peruano tendrá así un complicado estreno en Shanghái. Bergs llega con experiencia reciente en grandes torneos y un juego adaptado a las superficies rápidas, mientras que Buse buscará recuperar sensaciones y prolongar su camino en el último Masters 1000 de la temporada asiática.