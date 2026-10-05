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Ignacio Buse podría enfrentar por primera vez a Carlos Alcaraz: así es su camino en el Masters 1000 de Shanghái

El peruano, ubicado en el puesto 35 del ranking ATP, iniciará su participación en segunda ronda y podría medirse con el español si consigue avanzar

Ignacio Buse podría enfrentar por primera vez a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái.
Ignacio Buse podría enfrentar por primera vez a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái. Crédito: Agencias
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Ignacio Buse ya conoce el camino que deberá recorrer en el Masters 1000 de Shanghái 2026. El tenista peruano, ubicado actualmente en el puesto 35 del ranking ATP, quedó como uno de los 32 cabezas de serie del torneo, por lo que iniciará su participación directamente en la segunda ronda. El sorteo determinó además a sus posibles primeros rivales y abrió la posibilidad de un esperado enfrentamiento ante Carlos Alcaraz.

‘Nacho’ tendrá que esperar por el resultado del partido entre el checo Vit Kopriva (68° ATP) y el belga Zizou Bergs (38° ATP). El ganador de ese encuentro será quien se mida con el peruano en su estreno en el certamen asiático. Su debut está previsto para el viernes 9 o sábado 10 de octubre, aunque todavía falta conocer la programación definitiva de cada jornada.

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¿Quién será el rival de Ignacio Buse?

Buse partirá con la ventaja de no disputar la primera ronda debido a su condición de cabeza de serie. Su primer desafío, entonces, saldrá de un duelo entre dos jugadores que llegan a Shanghái después de resultados adversos en sus últimos torneos.

Tanto Kopriva como Bergs acumulan dos derrotas consecutivas. El checo quedó eliminado en su debut del ATP 500 de Pekín, mientras que el belga tuvo el mismo desenlace en el ATP 500 de Tokio. Ambos buscarán cambiar su presente en el Masters 1000, pero solo uno tendrá la oportunidad de enfrentarse al representante peruano.

El cuadro de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Shanghái.
El cuadro de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Shanghái. Crédito: @DecisivoTenisPe

En el caso de Kopriva, Buse ya tiene un amplio historial de enfrentamientos. Si el checo avanza, será el sexto duelo entre ambos, con una ventaja de 3-2 para el actual número 68 del mundo. Además, los dos tenistas ya se enfrentaron dos veces durante la presente temporada, por lo que existe un conocimiento previo de sus respectivos estilos de juego.

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La situación será completamente distinta si Bergs logra superar al checo. Buse nunca se ha enfrentado al belga en el circuito profesional, por lo que el partido de segunda ronda representaría un primer encuentro entre ambos.

Carlos Alcaraz aparece en el camino

El gran atractivo del cuadro para el peruano aparece en una eventual tercera ronda. Si Ignacio Buse consigue superar su debut, podría encontrarse nada menos que con Carlos Alcaraz, actual número 3 del ranking ATP y uno de los principales favoritos del torneo.

El español llega a Shanghái después de competir en Tokio, donde actualmente es finalista, y buscará continuar con su buen momento en la gira asiática. Su presencia en el mismo sector del cuadro genera la posibilidad de que el peruano y el murciano se enfrenten por primera vez.

Para Buse, un partido ante Alcaraz supondría uno de los desafíos más importantes de su carrera. El español es uno de los principales referentes del circuito y se encuentra instalado en la parte alta del ranking mundial, mientras que el ‘Colorado’ continúa dando pasos importantes en su consolidación dentro del tenis de élite.

Tenis - ATP 500 - Abierto de Japón - Coliseo Ariake, Tokio, Japón - 5 de octubre de 2026. El español Carlos Alcaraz celebra tras ganar su partido de semifinales contra el también español Jaume Munar. REUTERS/Manami Yamada
Tenis - ATP 500 - Abierto de Japón - Coliseo Ariake, Tokio, Japón - 5 de octubre de 2026. El español Carlos Alcaraz celebra tras ganar su partido de semifinales contra el también español Jaume Munar. REUTERS/Manami Yamada

Buse busca superar su techo en los Masters 1000

El torneo de Shanghái también representa una nueva oportunidad para que el peruano consiga avanzar más allá de la segunda ronda en un Masters 1000. Durante esta temporada, Buse ha conseguido ingresar como cabeza de serie en distintos torneos de esta categoría, aunque todavía tiene pendiente alcanzar una tercera ronda.

Por ello, su primer objetivo será superar al ganador del duelo entre Kopriva y Bergs. Si consigue hacerlo, tendrá la posibilidad de enfrentarse a Alcaraz y protagonizar uno de los cruces más llamativos para el tenis peruano.

Así, el camino de Ignacio Buse en Shanghái ya está definido: segunda ronda ante Kopriva o Bergs y, si consigue avanzar, un posible primer enfrentamiento contra Carlos Alcaraz en la tercera ronda.

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