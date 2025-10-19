Perú Deportes

Lima será sede de dos torneos Challenger en semanas consecutivas: ATP oficializó a la capital peruana en reemplazo de Guayaquil

Por primera vez desde que el circuito Challenger llegó en 1994, la ‘Ciudad de los Reyes’ hospedará, en total, a tres competencias de esta categoría en un mismo año

Por José Manuel Quintana

En el primer Challenger de
En el primer Challenger de Lima del año, el boliviano Juan Carlos Prado consiguió su primer título en el circuito tras derrotar al peruano Gonzalo Bueno. Crédito: Igma Events

Excelente noticia para el tenis peruano. La Asociación de Tenis Profesional (ATP) ha confirmado que Lima será anfitrión de un tercer torneo Challenger en el año. La noticia fue compartida en horas de la tarde de ayer por periodistas vinculados al tenis sudamericano. El ente rector del ‘deporte blanco’ ratificó esta información y de esta manera, la capital peruana acogerá por primera vez en su historia tres competencias de esta categoría.

Esta decisión llega luego que el Challenger de Guayaquil anunciara que debía reprogramar el inicio de sus acciones debido a un estallido social en Ecuador. El país 'tricolor' atraviesa una dura crisis de criminalidad y protestas en contra del presidente Daniel Noboa, quien eliminó los subsidios al diésel y generó la respuesta ciudadana.

En ese sentido, los organizadores de los Challenger de Lima tomaron la iniciativa de trasladar el evento en la ciudad ecuatoriana a la capital peruana. La ATP recibió positivamente la propuesta y se puso manos a la obra para ultimar detalles sobre el desarrollo del torneo.

“Debido a preocupaciones de seguridad, el torneo Challenger 75 originalmente programado en Guayaquil, Ecuador para la semana del 27 de octubre se ha trasladado a Lima, Perú”, confirmó la página oficial del ATP Challenger Tour a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Confirmación de la ATP sobre
Confirmación de la ATP sobre la el cambio de sede del Challenger de Guayaquil. Crédito: X

Por lo tanto, la competencia oficial del cuadro principal del Challenger 75 de Lima 2 iniciará el lunes 27 de octubre y culminará el domingo 2 de noviembre. Aún no se ha comunicado oficialmente la sede del torneo, pero el portal ‘Decisivo’ compartió que la opción que toma más fuerza es Los Inkas Golf Club en Surco.

Tampoco se tienen certezas de los jugadores que dirán presente. Lo que sí se definió hace una semana es la presencia de los tenistas en el ahora Challenger de Lima 3. El torneo se disputará del lunes 3 de noviembre al 9 del mismo mes en las instalaciones del Club Terrazas de Miraflores.

‘Big 3’ peruano en challenger de Lima 2

El Challenger de Lima ha sido un torneo esquivo para los tenistas peruanos. Desde su integración al circuito Challenger en 1994, ningún deportista local ha podido coronarse. En la primera edición de esta competencia en la temporada, Gonzalo Bueno se quedó en la puerta tras caer en la final. El trujillano volverá a intentarlo.

Tanto Ignacio Buse (#113), Gonzalo Bueno (#223) y Juan Pablo Varillas (#312) regresarán a la ‘Ciudad de las Reyes’ luego de cerca de mes y medio. Los tres tenistas nacionales formaron parte del equipo que derrotó a Portugal y clasificó a los ‘qualifiers’ de la Copa Davis.

Segundo Challenger de Lima contará
Segundo Challenger de Lima contará con la presencia de los tres mejores tenistas de la actualidad. Crédito: Igma Sports

‘Nacho’ está ubicado como la cuarta siembra del torneo. Por lo tanto, el ‘Colorado’ y ‘Gonza’ iniciarán su rendimiento desde el cuadro principal. Por otro lado, el alejado ranking de Varillas no le permite estar a la par de sus connacionales; por lo tanto, deberá luchar por un lugar en el ‘main draw’ desde la clasificación. También cuenta con la opción de poder recibir una invitación por parte de la organización.

Entradas a la venta para Challenger de Lima 3

Los boletos para la segunda edición anual del Challenger de Lima —doble torneo desde el 2021— ya están a la venta. Los amantes del deporte y, principalmente, del tenis podrán acceder a la compra de entradas a través de la web de Joinnus. Los precios para las diferentes jornadas serán detallados a continuación:

- Lunes 3 de noviembre

  • Sur: S/ 99.40
  • Oriente: S/ 77.30

- Martes 4 de noviembre

  • Sur: S/ 99.40
  • Oriente: S/ 77.30

- Miércoles 5 de noviembre

  • Sur: S/ 99.40
  • Oriente: S/ 77.30

- Jueves 6 de noviembre

  • Sur: S/ 99.40
  • Oriente: S/ 77.30

- Viernes 7 de noviembre

  • Sur: S/ 132.50
  • Oriente: S/ 99.40

Sábado 8 de noviembre

  • Sur: S/ 154.60
  • Oriente: S/ 110.40

Domingo 9 de noviembre (final)

  • Sur: S/ 198.75
  • Oriente: S/ 132.50

