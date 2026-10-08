Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú sostendrá un arduo reto contra Venezuela, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano U19 de Vóley. - Crédito: FPV

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Hoy, jueves 8 de octubre, Perú pasa página del auspicioso debut contra Chile con el que ha marcado su línea recta en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley. Toca, ahora, sostener un arduo examen de altura frente a Venezuela, contrincante que viene creciendo y que, hace no mucho, supo imponerse al bloque patrio en pasados ensayos. Ambos protagonistas convergerán en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte.

Dónde ver Perú vs Venezuela, partido por Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La participación de Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley no cuenta con una señal televisiva nacional fijada. La única manera para seguir la marcha del combinado nacional en la localidad de Maracaibo es a través del canal Voley Zone TV, ubicado en la plataforma de YouTube.

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Además, la website Infobae Perú hará denodados esfuerzos para transmitir de manera digital cada una de las apariciones de la ‘bicolor’ por intermedio de un minuto a minuto integral, en el que se detallarán las acciones en cada parcela y colgarán videos de los puntos finales por sets. ¡No te lo pierdas!

Perú buscará imponerse contra Venezuela. - Crédito: FPV

Horario de Perú vs Venezuela, partido por Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú choca contra Venezuela este jueves 8 de octubre por la segunda jornada del Grupo A del Sudamericano. El partido comenzará a las 19:00 en Perú, Colombia y Ecuador, y se jugará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, ubicado en Maracaibo. En Venezuela y Bolivia, la cita iniciará a las 20:00.

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Los espectadores de Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:00, mientras que en México será a las 18:00. El duelo será la segunda presentación peruana en la fase inicial. El equipo liderado por Martín Escudero afrontará tres partidos seguidos dentro de su zona, una exigencia que obligará a administrar esfuerzos y procurar resultados en cada fecha de la competencia continental durante esta etapa de grupos inicial.

Fue un 3-1 en sets sobre las chilenas, que dieron pelea, pero no pudieron con el nivel de la 'bicolor' - Crédito: Vóley Zone TV.

Así llega Perú a la fecha 2 del Sudamericano Sub 19 de Vóley

La selección peruana empezó su marcha en el Campeonato Sudamericano de la mejor manera posible al imponerse 3-1 a Chile, aunque atravesó algunas dificultades para hacerse sentir en el campo.

El primer set, a todas luces, fue el más trabajado debido a la competitividad del oponente; luego hubo una amplia superioridad de la ‘bicolor’, aunque al momento de dar el golpe final surgió un tropiezo, subsanado en la cuarta parcela.

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Perú ha empezado con buen pie el Campeonato Sudamericano U19. - Crédito: FPV

Con anterioridad, Perú se preparó con dos partidos frente a Venezuela, su rival directo por la segunda fecha de la serie. En ambos ensayos perdió por 3-1. Aunque el score fue un golpe duro, le ha servido de lección para llegar en mejores condiciones. Existe, además, una ventaja que puede favorecerle: la identificación de la idea de juego.

La selección peruana se ubica en el Grupo A con Venezuela (dueño de casa), Chile y Uruguay. La meta central es que el sexteto de Martín Escudero acabe en la cúspide para garantizar su acceso a la fase final; además ese camino le permitiría hacerse de uno de los boletos para el Mundial U19.

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Nominadas de Perú para afrontar el Sudamericano Sub 19 de Vóley

- Antonella Tello

- Brenda Quiroz

- Camila Alfaro

- Camila Monge

- Catalina Romero

- Galilea Fuentes

- Grace Zuita

- Kayra Ruíz

- Kiara Lazo

- Marcela Manrique

- Nahir Cueva

- Nicole Ayala

- Tamara Galdós

- Vannia Adrianzén