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A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ afrontará su segundo compromiso en Maracaibo ante el combinado local, al que ya enfrentó dos veces durante la preparación para el torneo. Revisa el horario y todos los detalles

Perú enfrenta al anfitrión, Venezuela, en la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026.
Perú enfrenta al anfitrión, Venezuela, en la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FVV
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La selección peruana de vóley femenino Sub 19 afrontará hoy, jueves 8 de octubre, su segundo compromiso en el Campeonato Sudamericano de la categoría, que se desarrolla en Maracaibo, Venezuela. La ‘bicolor’ volverá a la acción por el Grupo A y tendrá como siguiente rival al combinado anfitrión en un duelo importante para sus aspiraciones.

El equipo dirigido por Martín Escudero buscará sumar en esta segunda jornada del certamen, en una competencia que no solo definirá a las selecciones que avanzarán a las semifinales, sino que también entregará tres cupos al Mundial Sub 19 de 2027. Por ello, cada encuentro de la fase de grupos tendrá importancia en la pelea por avanzar a las instancias decisivas.

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A qué hora juega Perú vs Venezuela, partido por Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El enfrentamiento entre Perú y Venezuela se disputará desde las 19:00 horas de Perú. El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 19 y tendrá como escenario el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. Para los aficionados que seguirán el encuentro desde distintos países de la región, estos son los horarios:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas
  • Venezuela y Bolivia: 20:00 horas
  • Chile, Argentina y Brasil: 21:00 horas
  • México: 18:00 horas

El encuentro será el segundo que dispute la selección nacional en esta fase inicial. Perú afrontará tres compromisos consecutivos en el Grupo A, por lo que tendrá que administrar sus esfuerzos y buscar el mejor resultado posible en cada jornada.

Fixture de Perú en el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026.
Fixture de Perú en el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Segundo desafío de la selección en Maracaibo

Después de su debut en el campeonato, Perú tendrá como siguiente obstáculo a Venezuela, que además de ser uno de los integrantes del Grupo A, es el anfitrión del Sudamericano. El conjunto local contará con el respaldo de su público en Maracaibo y buscará aprovechar esa condición para hacerse fuerte en una jornada clave.

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La ‘bicolor’ comparte grupo con Chile, Venezuela y Uruguay. Al finalizar la fase de grupos, las dos mejores selecciones de cada serie avanzarán a las semifinales, donde se definirán los equipos que continuarán en carrera por el título y por los tres boletos disponibles para el Mundial Sub 19 de 2027.

El enfrentamiento ante Venezuela será, además, una nueva prueba para el conjunto de Martín Escudero frente a una selección que ya conoce de la etapa de preparación.

Perú y Venezuela se enfrentaron en dos amistosos antes del Sudamericano

Antes del inicio de la competencia oficial, Perú y Venezuela disputaron dos partidos amistosos de preparación en territorio venezolano. Ambos encuentros terminaron con el mismo resultado: victoria del cuadro local por 3-1.

Estos compromisos permitieron a las dos selecciones llegar con una referencia reciente sobre sus respectivos estilos de juego. Para la ‘bicolor’, el duelo por el Sudamericano representará una nueva oportunidad de medirse ante el anfitrión, aunque esta vez con puntos oficiales en disputa.

Los dos antecedentes también le dan un condimento especial al encuentro, pues el equipo peruano ya conoce el nivel de su rival y tendrá que buscar respuestas diferentes para intentar quedarse con el resultado en esta segunda jornada del campeonato.

Perú cayó en dos amistosos previos contra Venezuela, como preparación para el Sudamericano Sub 19 de Vóley.
Perú cayó en dos amistosos previos contra Venezuela, como preparación para el Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FVV

¿Qué está en juego para Perú?

El Sudamericano Sub 19 tiene un objetivo adicional al título continental: entregará tres plazas para el Mundial Sub 19 de 2027. Por ello, cada partido de la fase de grupos será importante para definir la posición de las selecciones que buscarán avanzar a las semifinales.

Perú deberá terminar entre los dos primeros lugares del Grupo A para acceder a la siguiente instancia. Después de la fase de grupos, los ganadores de las semifinales disputarán el título, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar, posición que también otorgará clasificación mundialista.

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