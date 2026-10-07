Universitario cayó por 5-2 ante la U. de Chile en amistoso de preparación rumbo a la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario de Deportes no pudo ante la U. de Chile y cayó por 5-2 en su primer amistoso en el país 'sureño'. Crédito: Instagram Universitario.

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Universitario de Deportes perdió 5-2 ante Universidad de Chile en su primer amistoso de la gira chilena, disputado en el Centro Deportivo Azul. El resultado dejó al plantel de Carlos Véliz con aspectos por corregir a nueve días de su estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026, torneo que se jugará en Quito entre el 15 y el 31 de octubre.

El cuadro peruano abrió la cuenta a los cuatro minutos mediante Pierina Núñez, pero el equipo local igualó antes del descanso con Gisela Pino. Tras la pausa, Franchesca Caniguán marcó el 2-1. Sofía Oxandabarat restableció la paridad desde el punto penal, aunque las chilenas volvieron a imponerse en el tramo final del encuentro disputado en la capital chilena este martes.

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Pino, de doble paso por Universitario en 2023 y 2025, amplió la cuenta. Minutos más tarde Caniguán despachó con un doblete y Valeria Ríos anotó en contra.

Más allá de la derrota, el amistoso permitió al comando técnico medir al equipo frente a un rival que también competirá en el certamen continental. Universitario tuvo ausencias por la convocatoria de seis futbolistas a la selección peruana: Mia Shatlit, Carmen Campos, Valerie Gherson, Luz Campoverde, Grace Cagnina y Alesia García.

Tas la caída ante la U. de Chile, Universitario jugará un segundo amistoso frente a la Universidad Católica. Crédito: Instagram Universitario.

El conjunto ‘crema’ reaccionó dos veces ante la ventaja chilena, pero no sostuvo el resultado en los pasajes decisivos. La preparación internacional se da durante la pausa de la Liga Femenina por la fecha FIFA. Universitario ya aseguró su presencia en las semifinales del Torneo Clausura y espera conocer a su próximo adversario en la definición del campeonato nacional femenino.

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El viaje continuará este jueves 8 de octubre, cuando las dirigidas por Véliz enfrenten a Universidad Católica en el estadio Claro Arena. Será el segundo y último ensayo antes de trasladarse a Ecuador. El cuerpo técnico de Carlos Véliz buscará ajustar la respuesta defensiva y darle minutos a las jugadoras disponibles para definir su once inicial ante el debut de la competencia continental.

El amistoso con Universidad de Chile no modifica el calendario de las peruanas, aunque expone la exigencia que encontrarán en Quito. En la Copa Libertadores, los dos primeros equipos de cada grupo accederán a los cuartos de final. Luego, la competencia continuará con eliminatorias a partido único hasta el encuentro decisivo programado para el 31 de octubre en Ecuador allí.

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Para el plantel ‘merengue’, la gira reúne dos objetivos inmediatos: elevar el ritmo competitivo y corregir problemas antes de su presentación internacional. La derrota ante las azules mostró capacidad de reacción ofensiva con Núñez y Oxandabarat, aunque también dejó cinco goles recibidos. El segundo amistoso ofrecerá una nueva referencia antes del viaje al torneo continental previsto en Quito este mes.

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Instagram Universitario.

La mira puesta en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores Femenina se disputará del 15 al 31 de octubre en Ecuador, con 16 clubes repartidos en cuatro grupos. Universitario integra la zona B junto con Independiente del Valle, Belgrano y Palmeiras. La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que los dos primeros de cada grupo pasarán a cuartos de final en la instancia de eliminación directa del torneo.

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El debut será ante Palmeiras el jueves 15 de octubre, a las 19:00, en el estadio Banco Guayaquil. Tres días después, las peruanas enfrentarán a Independiente del Valle en el escenario y horario. La fase de grupos cerrará el miércoles 21 frente a Belgrano, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.