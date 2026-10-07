Rachell Hidalgo explica la derrota ante Alianza Lima en la ‘Noche Regatas’: “Viene de jugar con equipos muy tops”. Crédito: Regatas

Guardar

Rachell Hidalgo, líbero de Regatas Lima, analizó la derrota de su equipo ante Alianza Lima en la ‘Noche Regatas’. La jugadora del elenco chorrillano consideró que el cuadro ‘blanquiazul’ afrontó el amistoso con una ventaja en cuanto a ritmo de competencia, debido a la exigente pretemporada que viene realizando.

La voleibolista destacó que las dirigidas por Alejandro Schneider han disputado encuentros frente a rivales de alto nivel en las últimas semanas, aunque remarcó que su equipo también viene trabajando para llegar en buenas condiciones al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

PUBLICIDAD

“La verdad sí estoy un poco cansada, creo que el equipo también. En realidad sabíamos que el rival, Alianza, está fuerte, viene de jugar con equipos muy tops, entonces, conjuntamente están agarrando ritmo mucho más que nosotras, pero nosotras también estamos ahí, le estamos dando duro al entrenamiento y esto recién comienza”, señaló Hidalgo a la prensa local luego del encuentro.

La líbero hizo referencia al recorrido que ha tenido Alianza Lima durante su preparación para la nueva temporada. El tricampeón de la Liga Peruana de Vóley participó en la Brasil Cup, torneo en el que se enfrentó a equipos de la Superliga brasileña, una de las principales competencias del voleibol mundial.

PUBLICIDAD

La líbero de Regatas Lima reconoció que el cuadro blanquiazul llega con mayor ritmo de competencia tras enfrentar a rivales de alto nivel durante su preparación. (Video: Sport Total)

Además, durante la Noche Blanquiazul, el conjunto ‘íntimo’ tuvo como rivales a Boca Juniors (campeón de Argentina), CAV Esquimo (campeón de España) y Pinheiros (de la Superlga de Brasil). Esta serie de compromisos le permitió al equipo de Schneider sumar minutos ante distintos estilos y elevar su ritmo competitivo antes del comienzo de la campaña oficial.

Hidalgo consideró que esa experiencia se reflejó durante el enfrentamiento en el coliseo de Regatas, aunque dejó claro que el proceso de su equipo también continúa avanzando. “Alianza viene de jugar con muchos equipos tops, nosotras recién estamos conociéndonos más, seguimos teniendo partido de práctica. Es cosa de ir jugando y jugando, pero estamos yendo por buen camino”, explicó.

PUBLICIDAD

Regatas Lima continúa afinando detalles antes del inicio de la Liga

Más allá del resultado ante Alianza Lima, la jugadora resaltó el trabajo que viene realizando Regatas durante estas semanas. El conjunto dirigido por Horacio Bastit continúa sumando partidos de preparación con el objetivo de consolidar su funcionamiento y llegar en mejores condiciones al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Para Hidalgo, el proceso de adaptación dentro del grupo todavía requiere algunos ajustes, pero las sensaciones son positivas de cara a la competencia oficial. “Realmente estoy emocionada de que ya llegue la Liga, siendo que por ahí falta ajustar algunas cositas, pero ya estamos preparadísimas para que empiece”, manifestó.

PUBLICIDAD

La derrota ante Alianza Lima, por lo tanto, forma parte de una etapa de preparación en la que ambos equipos todavía buscan encontrar su mejor versión. Mientras el cuadro ‘blanquiazul’ llega con una mayor cantidad de partidos internacionales en su recorrido previo, Regatas continúa construyendo su funcionamiento y sumando minutos antes de afrontar una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Rachell Hidalgo es la líbero titular de Regatas Lima. Crédito: Prensa club

Regatas Lima quiere volver a pelear por el título

Regatas Lima afrontará la nueva temporada con la mirada puesta en dejar atrás lo ocurrido en la última edición de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto chorrillano terminó en el quinto puesto del campeonato 2025/26, luego de quedar fuera de las semifinales, resultado que buscará revertir en esta nueva campaña.

PUBLICIDAD

El objetivo del cuadro chorrillano será recuperar protagonismo en la competencia y volver a disputar las instancias decisivas. Después de quedarse a las puertas de las ‘semis’, Regatas buscará meterse nuevamente en la pelea por el título y acercarse a una definición que no alcanza desde hace algunas temporadas.