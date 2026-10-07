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Karla Ortiz revela cómo se vive la competencia dentro de Universitario: “Para hacer un punto te tienes que matar”

La experimentada voleibolista habló sobre la exigencia que existe en los entrenamientos y valoró la llegada de los nuevos refuerzos al equipo ‘crema’

Karla Ortiz junto a Francisco Hervás en uno de los entrenamientos con Universitario Vóley en pretemporada.
Karla Ortiz junto a Francisco Hervás en uno de los entrenamientos con Universitario Vóley en pretemporada. Crédito: Prensa U
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Karla Ortiz, una de las referentes de Universitario de Deportes, habló sobre las expectativas que genera el renovado plantel de las ‘pumas’ de cara al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La experimentada voleibolista destacó la conformación del equipo, la llegada de los nuevos refuerzos y, especialmente, la competencia que existe por ganarse un lugar en el sexteto.

En una entrevista para ‘Colectivo World’, la capitana ‘crema’ resaltó el nivel de las incorporaciones y la manera en que se han integrado al equipo durante esta etapa de preparación. Según explicó la atacante de 34 años, las nuevas jugadoras llegaron con la motivación de formar parte del proyecto y encontraron un grupo dispuesto a recibirlas.

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Esta temporada la ‘U’ está completo por todos lados, tanto en nacionales como extranjeras, está completo. Las chicas que han llegado yo siento que se han incorporado de la mejor manera. Yo creo que ellas han querido estar aquí, lo han pedido, lo han soñado”, señaló Ortiz.

La referente de las ‘Pumas’ también puso énfasis en el respaldo que tendrán las nuevas integrantes cuando aparezcan los momentos de mayor presión. Para la jugadora, el objetivo colectivo debe estar por encima de cualquier individualidad y todas tendrán que asumir su responsabilidad dentro del plantel.

“Si en algún momento llegan a sentir esa ansiedad, para eso estamos nosotras, para aliviar esa carga, para ayudarlas y decirles que al final esto es un proceso que si se va a ganar, lo vamos a ganar todas. No es que vamos a depender de una sola jugadora para poder lograr el objetivo”, explicó.

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La capitana de las ‘Pumas’ destacó la conformación del plantel para la nueva campaña y aseguró que ninguna jugadora dependerá de una sola integrante para alcanzar los objetivos. (Video: Colectivo World)

“Para hacer un punto te tienes que matar”

Uno de los aspectos que más entusiasma a Karla Ortiz es la competencia que existe dentro del propio plantel. La jugadora explicó que la presencia de dos equipos con un nivel parejo durante los entrenamientos ha elevado la exigencia y obliga a todas a disputar cada balón como si se tratara de un partido oficial.

“Y sobre lo de la competencia interna, la verdad que a mí me gusta, está supercool. No dejas caer ningún balón. O sea, tenemos dos equipos, juega uno, juega el otro y para hacer un punto te tienes que matar”, comentó.

Ortiz incluso describió cómo se vive esa intensidad cuando una jugadora queda fuera del equipo que está disputando el entrenamiento. Lejos de bajar la intensidad, las voleibolistas mantienen la concentración y buscan aprovechar cada oportunidad para demostrar que pueden ganarse un lugar.

Uno a veces cuando está atrás es como que: ‘no voy a dejar caer ningún balón’. Y ahí nos estamos tirando como locas”, añadió.

Para la referente crema, esta dinámica puede convertirse en una herramienta importante durante la temporada, ya que eleva el nivel de preparación de todo el grupo y genera una competencia constante por los puestos dentro del equipo.

Universitario se exige al máximo antes de iniciar la temporada 2026/27.
Universitario se exige al máximo antes de iniciar la temporada 2026/27. Crédito: Prensa U

Ortiz resalta evolución de Estrella Bustamante

Dentro de ese contexto, Karla Ortiz también destacó el crecimiento de Estrellita Bustamante, una de las jóvenes integrantes del plantel. La experimentada jugadora valoró especialmente la evolución que ha mostrado la líbero de 20 años durante esta pretemporada y consideró que su desarrollo es una señal positiva para Universitario.

“La evolución de Estrellita (Bustamante) también ha sido espectacular esta temporada. La verdad que yo estoy muy contenta de su evolución”, sostuvo.

Universitario afrontará así una nueva temporada con un plantel que, según Ortiz, llega con mayor profundidad y alternativas en diferentes posiciones. La competencia interna será uno de los desafíos del grupo, pero también una de las herramientas con las que las ‘Pumas’ buscarán elevar su nivel durante la campaña 2026/27.

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