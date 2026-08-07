Alianza Lima anuncia el fichaje de Allison Holland: el nuevo jale extranjero que ilusiona para la temporada 2026/27

Alianza Lima Vóley anuncia a Allison Holland como nuevo refuerzo extranjero para la temporada 2026/27. Crédito: Prensa AL

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Alianza Lima continúa reforzando su plantel con el objetivo de mantenerse en la cima del vóley nacional y seguir creciendo en el plano internacional. El club de La Victoria anunció la incorporación de Allison Holland, una de las jugadoras más destacadas de la última edición de la Liga Peruana de Vóley, quien llega procedente de Deportivo Soan para afrontar la temporada 2026/27.

La central estadounidense se convierte en una de las principales apuestas del conjunto ‘blanquiazul’, que buscará conquistar el tetracampeonato nacional y volver a ser protagonista en las competencias internacionales. Con su llegada, la institución victoriana suma experiencia, altura y solidez en una posición clave.

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El club confirmó la contratación de Holland a través de sus redes sociales, donde publicó un video de presentación acompañado de un mensaje que rápidamente despertó la ilusión de sus hinchas.

“Por aquí no pasa nadie. La Muralla Holland ya es blanquiazul. ¡Bienvenida al club más grande y popular del Perú!”, escribió Alianza Lima para darle la bienvenida a su nueva incorporación.

La voleibolista norteamericana llega luego de completar una destacada campaña con Soan, equipo en el que se consolidó como una de las mejores centrales de la Liga Peruana de Vóley gracias a su solidez en la red y su capacidad para imponerse en el bloqueo. Su rendimiento la convirtió en una de las figuras más destacadas de la temporada y despertó el interés de Alianza Lima para reforzar su plantel.

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El club 'blanquiazul' confirmó la incorporación de la central norteamericana para pelear por el tetracampeonato nacional. (Video: Prensa AL)

La mejor bloqueadora de la última Liga Peruana

Allison Holland fue una de las grandes figuras de Deportivo Soan durante la temporada 2025/26. Sus números reflejan el impacto que tuvo en el torneo, especialmente en el bloqueo, fundamento en el que marcó una clara diferencia respecto al resto de jugadoras.

La estadounidense finalizó la temporada con 81 bloqueos, convirtiéndose en la central más efectiva del campeonato doméstico y superando con amplio margen a sus competidoras. Gracias a su capacidad para cerrar espacios en la red y a sus 1.93 metros de estatura, se ganó un lugar entre las jugadoras más cotizadas del mercado.

Ahora, buscará trasladar ese rendimiento a Alianza Lima, equipo que aspira a mantenerse como el principal candidato al título nacional.

La cuarta extranjera del plantel blanquiazul

Con la incorporación de Holland, Alianza Lima ya cuenta con cuatro voleibolistas extranjeras confirmadas para la temporada 2026/27. La colombiana María Alejandra Marín continuará en el equipo tras renovar su contrato, mientras que previamente fueron anunciadas la punta argentina Daniela Bulaich y la estadounidense Taylor Fricano.

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De esta manera, el cuadro íntimo continúa consolidando un plantel con experiencia internacional para afrontar un calendario exigente, que incluirá tanto la Liga Peruana como los torneos continentales.

Alianza Lima le dio la bienvenida a Allison Holland para la temporada 2026/27. Crédito: Prensa AL

Además de defender el título nacional, Alianza Lima volverá a representar al Perú en el Campeonato Sudamericano de Clubes, torneo al que clasificó tras conquistar la Liga Peruana. Será la tercera participación consecutiva del conjunto victoriano en la competencia.

La institución blanquiazul buscará repetir, e incluso superar, la histórica actuación conseguida en 2025, cuando alcanzó el subcampeonato sudamericano y obtuvo por primera vez la clasificación al Mundial de Clubes de la FIVB.

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Con un plantel reforzado y la llegada de Allison Holland, Alianza Lima espera dar un nuevo salto de calidad para mantenerse como referente del vóley peruano y competir de igual a igual frente a las principales potencias del continente.