Noche Regatas 2026: día, hora y canal TV de la presentación de las chorrillanas con Alianza Lima

Regatas Lima tendrá su presentación oficial con Alianza Lima.

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Regatas Lima presentará su plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 y se sumará a Alianza Lima, Universitario de Deportes y San Martín, que ya confirmaron sus respectivos eventos. El club chorrillano iniciará así el camino hacia la próxima temporada con una actividad en la que dará a conocer a sus incorporaciones.

Entre los nombres anunciados figuran Marina Scherer, Julieta Sández y Fatou Diop. Las jugadoras serán parte de la renovación del equipo para afrontar el nuevo campeonato.

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Noche Regatas 2026: día y hora de la presentación de las chorrillanas

Regatas Lima enfrentará a Alianza Lima en la Noche Regatas 2026, un amistoso que servirá como presentación del equipo celeste antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La gerente deportiva del club, Karina Del Castillo, confirmó que el partido se jugará el martes 6 de octubre a las 16:30 horas en las instalaciones del club.

“Ellos nos invitaron el año pasado. Este año les estamos invitando nosotros y felices de que ellos sean parte de nuestra noche”, declaró Karina Del Castillo a Se Formaron Las Parejas.

El encuentro se disputará 11 días antes del comienzo oficial del campeonato, programado para el 17 de octubre. El duelo reunirá a dos de los clubes que se preparan para la nueva temporada. Las chorrillanas cuentan con ocho títulos nacionales y figura entre las instituciones más tradicionales y ganadoras del torneo nacional.

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Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026

Canal TV para ver la Noche Regatas 2026

La Noche Regatas 2026 será transmitida por Latina Televisión a través de las señales 2 y 702 HD. El evento de presentación de las chorrillanas también estará disponible mediante la página web y la aplicación del canal, con acceso gratuito.

La emisión en señal abierta permitirá que la actividad llegue a los hogares peruanos antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

“Una noche para presentar a nuestras protagonistas y celebrar el inicio de una nueva temporada junto a toda la familia Regatas”, publicó el club celeste en sus redes sociales.

La temporada de Regatas Lima tendrá dos fechas importantes en octubre. La Noche Regatas se realizará el martes 6 ante Alianza Lima, mientras que la competencia oficial comenzará el día 17. (Regatas Lima)

El renovado plantel de Regatas Lima para la temporada 2026/2027

El Club de Regatas Lima afrontará la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 bajo la dirección técnica de Horacio Bastit. La institución chorrillana cuenta con ocho títulos nacionales y figura entre los equipos de mayor tradición en el campeonato peruano.

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Para la nueva temporada, el plantel sumó a la central argentina Julieta Sández, de 1,90 metros, además de Marina Scherer, Kyla Kenyatte, Evelyn Linares y Yujhamy Mosquera. La base del equipo también incluye a Kiara Montes, Nicole Abreu y Camila Monge, entre otras voleibolistas.

Regatas Lima contará con 4 refuerzos extranjeros para competir en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Dónde venden las entradas para la Noche Regatas 2026?

Regatas Lima arrancó la venta de entradas para su presentación oficial que tendrá a Alianza Lima como rival en la Noche Regatas 2026. Los hinchas podrán adquirir sus boletos a través del portal del club y el costo es de S/. 50.00 soles.

Fecha de inicio de la Liga Peruana del vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzará el sábado 17 de octubre, tras la modificación del calendario anunciada por la Federación Peruana de Vóley.

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El campeonato tenía previsto iniciar el 5 de octubre. Con el cambio, el arranque quedó postergado 12 días.

La federación también informó ajustes en el reglamento de la competencia. La selección peruana Sub 19 participará en la primera fase del torneo.

Además, la rueda inicial contemplará el descenso automático. Los clubes deberán afrontar esa condición desde el inicio de la temporada.