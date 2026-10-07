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A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ se estrenará frente la ‘roja’ en el torneo internacional por el Grupo A en busca de un boleto para el Mundial. Conoce los horarios del primer duelo de la ‘blanquirroja’

A qué hora juega Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
A qué hora juega Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
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Hoy, miércoles 7 de octubre, la selección peruana Sub 19 está lista para iniciar su participación en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. El debut será ante Chile, en un partido que abrirá el camino del combinado nacional en la competencia. El equipo peruano buscará avanzar en el torneo para acceder a uno de los boletos disponibles para la cita mundialista.

A qué hora juega Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú debutará ante Chile por la primera jornada del Grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. El partido comenzará a las 17.00 de Perú y se jugará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, Venezuela.

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En México, el ‘Clásico del Pacífico’ comenzará a las 16.00. Ecuador y Colombia seguirán el debut peruano desde las 17.00. En Venezuela, Estados Unidos y Bolivia, el inicio está previsto para las 18.00. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay tendrán el partido desde las 19.00.

Perú arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Puro vóley)
Perú arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Puro vóley)

Canal TV de Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley será transmitido por VOLEY ZONE TV, un canal de YouTube que cubrirá los partidos desde Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia. La señal digital permitirá seguir el certamen clasificatorio, programado hasta el 11 de octubre.

En Perú, todavía no existe confirmación sobre una posible emisión de los encuentros por Latina Televisión, canal que habitualmente transmite en señal abierta los partidos de las selecciones nacionales.

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Infobae Perú seguirá la campaña del equipo dirigido por Martín Escudero en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, los resultados, las declaraciones y la tabla de posiciones.

Programación del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV para ver el torneo internacional.
Programación del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV para ver el torneo internacional. Crédito: CSV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

  • Perú vs Chile (7 de octubre, 17:00 horas de Perú)
  • Perú vs Venezuela (8 de octubre, 19:00 horas de Perú)
  • Perú vs Uruguay (9 de octubre, 15:00 horas de Perú)

Las elegidas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley

El entrenador Martín Escudero viajó a Venezuela junto con 14 jugadoras para disputar el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, que tendrá como sede la ciudad de Maracaibo.

La delegación peruana buscará una de las tres plazas disponibles para la Copa del Mundo Sub 19 de 2027. El técnico nacional definió al grupo que representará al país en el torneo regional.

La nómina incluye a Nahir Cueva, Kiara Lazo, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén. Las cinco jugadoras cuentan con experiencia en la competencia mundialista y aparecen entre las alternativas del equipo para afrontar el certamen.

- Brenda Quiroz

- Camila Alfaro

- Camila Monge

- Catalina Romero

- Galilea Fuentes

- Grace Zuita

- Kayra Ruíz

- Kiara Lazo

- Marcela Manrique

- Nahir Cueva

- Nicole Ayala

- Tamara Galdós

- Vannia Adrianzén

La selección peruana se medirá ante Chile por la fecha 1 del grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley. - créditos: FPV
La selección peruana se medirá ante Chile por la fecha 1 del grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley. - créditos: FPV

Así se jugará el Sudamericano Sub 19 de Vóley

El Sudamericano Sub 19 de vóley reunirá a ocho selecciones en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, sede de un torneo que definirá tres clasificados para la Copa del Mundo de 2027.

Perú formará parte del Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. La selección nacional buscará ubicarse entre los dos mejores equipos de su zona para acceder a las semifinales.

La primera etapa estará compuesta por dos grupos de cuatro participantes. Al finalizar esa fase, los dos primeros de cada llave avanzarán a los cruces que definirán a los equipos con opciones de obtener las plazas mundialistas.

Las semifinales enfrentarán a los clasificados de ambos grupos. Los ganadores de esos partidos conseguirán de manera directa dos de los tres cupos para el Mundial Sub 19.

Los equipos derrotados en esa instancia conservarán una última oportunidad. Ambos disputarán el encuentro por la medalla de bronce, cuyo vencedor se quedará con la tercera y última plaza para la competencia de 2027.

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