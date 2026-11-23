Un reporte periodístico en directo desde los exteriores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en Chimbote informa sobre el fallecimiento de una mujer gestante a causa del dengue. La transmisión televisiva incluye imágenes de apoyo de pacientes hospitalizados bajo mosquiteros, labores de fumigación en interiores y tomas de zancudos transmisores de la enfermedad en la región Áncash.

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Áncash registró la primera muerte materna vinculada al dengue: una gestante de treinta y dos semanas falleció durante la madrugada en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, de Nuevo Chimbote, tras sufrir complicaciones graves de la enfermedad. La paciente había sido derivada previamente desde el hospital La Caleta de Chimbote.

La mujer permaneció internada durante dos semanas, luego de que su estado se agravara. Según Panamericana, la reducción de la fiebre puede generar una falsa sensación de recuperación, aunque esa etapa puede coincidir con el avance de las complicaciones.

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El Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón continúa atendiendo casos graves de dengue, incluidos gestantes, puérperas —mujeres que dieron a luz recientemente— y niños, considerados grupos vulnerables frente a las complicaciones.

El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

La región acumula 3.843 casos confirmados y sospechosos de dengue y ocho fallecimientos en lo que va de 2026, de acuerdo con la Dirección Regional de Salud de Áncash. Las provincias de Santa y Casma concentran la mayor cantidad de contagios.

Entre las víctimas mortales figura un menor de once años. La muerte de la embarazada se produjo pese a la intervención de especialistas de gineco-obstetricia, cuidados intensivos y otros servicios, ante un cuadro clínico descrito como extremadamente complejo.

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Pedidos de traslado urgente a Lima

Tres pacientes en cuidados intensivos permanecían en esa condición al momento del reporte. Entre ellos había un niño, otra gestante y un adulto mayor, mientras familiares de una segunda paciente grave solicitaban un helicóptero para trasladarla a Lima.

Los allegados indicaron que ya habían conseguido una cama en un hospital nacional, pero sostenían que no era posible enviarla en ambulancia por la gravedad de su condición. El hospital reorganizó su estructura administrativa para atender los casos críticos.

Dengue - Perú - 30 de octubre (Cholusat Sur)

Dengue supera las 140 muertes confirmadas en Perú

El dengue en Perú dejó 148 muertes confirmadas, según la actualización de la sala situacional del Ministerio de Salud (Minsa). A inicios de noviembre, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), indicó que la transmisión se incrementó en las últimas semanas, sobre todo en las regiones del norte.

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El funcionario pidió a la población acudir a los servicios médicos ante los primeros síntomas y evitar el consumo de fármacos sin una indicación profesional.

“(El dengue) se ha incrementado en las últimas semanas y con ello el número de casos: la mayor parte en regiones del norte como Piura hasta La Libertad, incluyendo a Áncash. Es clave que la población también tome sus previsiones para llegar a tiempo a los centros de salud y sean atendidas de forma inmediata”, señaló Munayco en diálogo con Exitosa.

La Libertad concentra más de 23 mil casos de dengue acumulados y encabeza los registros nacionales. Piura y Lambayeque aparecen después entre las zonas con mayor transmisión. La expansión del mosquito Aedes aegypti encuentra condiciones propicias cuando se combinan calor, lluvias y recipientes con agua almacenada.

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Pacientes con dengue reciben tratamiento en el establecimiento de salud de Catacaos, departamento de Piura (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Síntomas del dengue

Existen dos formas de manifestación del dengue:

Dengue clásico : fiebre alta (mayor a 38 °C), dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor abdominal, muscular y articular, además de erupciones cutáneas similares al sarpullido.

Dengue hemorrágico: además de los síntomas anteriores, se presentan moretones en la piel y sangrados.

El tiempo de incubación del virus en el cuerpo humano es de 5 a 15 días desde la picadura del mosquito.