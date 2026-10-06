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Dónde ver Uruguay vs India HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El combinado dirigido por Diego Forlán viene de imponerse 4-1 sobre Corea del Sur luego de caer 3-1 ante Japón en sus primeros dos compromisos de preparación durante octubre en Asia

Selección de Uruguay – Selección de India – Perú – deportes – 5 octubre
Con cinco bajas en el plantel y varios jóvenes a la espera de su debut, Uruguay enfrenta a India este martes en Calcuta en el cierre de una gira asiática que dejó luces y sombras para Forlán.(AFP)
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La selección uruguaya disputa este martes su tercer y último amistoso de la fecha FIFA de setiembre-octubre frente a India, en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan —conocido como Salt Lake Stadium— en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental.

El partido arranca a las 9:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; y a las 11:00 horas de Uruguay, Argentina y Chile. Para los espectadores peruanos, la señal disponible es DSports. Diego Forlán conduce de forma interina a la Celeste desde la salida de Marcelo Bielsa tras el Mundial 2026, con contrato vigente hasta marzo de 2027.

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Este compromiso ante los anfitriones cierra una etapa de preparación que la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol evaluará de cara a los próximos compromisos oficiales.

Dónde ver Uruguay vs India, amistoso por fecha FIFA 2026

Para los aficionados en territorio peruano, la transmisión en vivo del partido corre por cuenta de DSports, señal disponible según el operador de cable contratado. No hay confirmación de otra plataforma de streaming o señal abierta para la región.

En el resto de Sudamérica la situación varía según el país. En Uruguay, el encuentro se puede seguir por AUF TV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los cables del interior del país. En Argentina, la opción es Disney+ Premium. En India, el partido se emite por Sony Sports Network y la plataforma digital SonyLIV.

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El estadio que recibe el partido, el Salt Lake Stadium, tiene capacidad para más de 60.000 espectadores y es uno de los recintos más grandes del continente asiático. El único antecedente entre ambas selecciones mayores data del 25 de febrero de 1982, también en Calcuta, con triunfo uruguayo por 3 a 1.

La gira de Forlán: derrota ante Japón, goleada a Corea y ahora India

Selección de Uruguay – Selección de India – Perú – deportes – 5 octubre
La gira asiática de Uruguay comenzó con una derrota ante Japón, pero el equipo de Diego Forlán reaccionó con una goleada sobre Corea del Sur. India será el último examen de esta fecha FIFA (AFP)

El ciclo de Diego Forlán al frente de la Celeste arrancó con tropiezos. En el primer amistoso de la gira, Uruguay cayó 3-1 ante Japón en un resultado que no reflejó del todo el desarrollo del juego. El segundo encuentro mostró otra versión del equipo: una victoria por 4-1 sobre Corea del Sur que devolvió optimismo al cuerpo técnico y a los hinchas.

El rival de este martes ocupa el puesto 138 del ranking FIFA y viene de igualar 1-1 ante Panamá. Ante Brasil, en cambio, no pudo hacer nada: cayó por 4-0 el sábado previo al partido con Uruguay.

El plantel llegó a Calcuta el miércoles de la semana pasada. Durante la estadía, los jugadores también participaron en actividades extrafutbolísticas: visitaron el estadio Eden Gardens para practicar críquet, una iniciativa orientada a fortalecer la cohesión del grupo y la adaptación a entornos culturales distintos.

Bajas, novedades y quiénes podrían tener minutos ante India

Selección de Uruguay – Selección de India – Perú – deportes – 5 octubre
Las ausencias condicionaron la preparación de Uruguay para enfrentar a India. Forlán perdió a cinco jugadores durante la gira y analiza dar minutos a futbolistas que todavía no debutaron con la Celeste. (AUF)

Forlán llega a este partido con 21 de los 26 jugadores convocados originalmente. Las ausencias se acumularon a lo largo de la gira. Sebastián Cáceres, Giorgian de Arrascaeta, Mathías Olivera y Martín Satriano quedaron fuera por problemas físicos. A ellos se sumó Brian Rodríguez, desafectado por inconvenientes administrativos con su documentación para ingresar a India.

Sobre Olivera, la AUF detalló en un comunicado: “El futbolista de Napoli sintió una molestia en la zona inguinal durante el entrenamiento del viernes 2 en India. Se le realizaron los estudios correspondientes y se confirmó una lesión muscular de bajo grado”.

Ante la acumulación de bajas, el cuerpo técnico ajustó la alineación y buscó alternativas, en particular en defensa y mediocampo. Con India como rival de menor exigencia relativa, Forlán tiene margen para dar minutos a quienes aún no actuaron en la gira. Entre ellos, Thiago Cardozo aparece como candidato a atajar: el entrenador le asignó un partido a cada arquero, con Santiago Mele ante Japón y Christopher Fiermarín ante Corea del Sur con una destacada actuación.

Santiago Mouriño, Juan Rodríguez y Emiliano Martínez tampoco han debutado bajo las órdenes de Forlán. Otros como Facundo Bernal, Rodrigo Zalazar y Rodrigo Aguirre sumaron apenas minutos parciales y tendrán la chance de mostrarse para volver a ser considerados en el futuro.

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