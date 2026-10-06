Dónde ver Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: canal TV del amistoso de la Noche Regatas 2026

Alianza Lima y Regatas Lima se enfrentarán en un amistoso de presentación en la Noche Regatas 2026.

Guardar

Este martes 6 de octubre se realizará la Noche Regatas 2026, el evento de presentación de Regatas Lima para la nueva temporada. El equipo dirigido por Horacio Bastit presentará a su plantel y disputará un amistoso ante Alianza Lima. Conoce en esta nota cómo ver en vivo la jornada.

Dónde ver Alianza Lima vs Regatas Lima

La Noche Regatas 2026 será transmitida por Latina Televisión, a través de las señales 2 y 702 HD. La presentación de las chorrillanas también podrá verse de forma gratuita en la página web y la aplicación del canal.

PUBLICIDAD

Infobae Perú realizará la cobertura del evento en su sitio web, con la previa, las incidencias y las declaraciones de las protagonistas. Además, publicará el resultado del amistoso entre Regatas Lima y Alianza Lima.

Regatas Lima enfrentará a Alianza Lima en un duelo amistoso. Créditos: Latina TV.

Horarios del Alianza Lima vs Regatas por Noche Regatas 2026

El partido comenzará a las 17:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará: a las 16:30 horas de México; a las 17:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 19:30 horas de Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia.

Programación del Regatas vs Alianza Lima. Crédito: Latina