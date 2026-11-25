Durante una entrevista en vivo, el denunciado evitó precisar cómo se produjeron las lesiones de la hija de Susy Díaz y aseguró que en las grabaciones no se observa ninguna agresión. La conductora lo confrontó y el abogado de la empresaria cuestionó su aparición televisiva. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La preocupación y el temor se apoderaron de Susy Díaz luego de recibir una serie de mensajes amenazantes a través de WhatsApp, en los que delincuentes le exigen 500 mil soles a cambio de no atentar contra su integridad ni la de sus familiares. La excongresista decidió exponer públicamente las intimidaciones que le llegaron a su teléfono celular, evidenciando la delicada situación que atraviesa y la preocupación que existe por la seguridad de su entorno más cercano.

La madre de Florcita Polo recibió las comunicaciones este martes 24 de noviembre. Los mensajes no solo contenían una exigencia económica de considerable magnitud, sino también advertencias directas que buscaban presionarla para que accediera al pago. Los presuntos extorsionadores le dejaron claro que no estaban dispuestos a negociar bajo otras condiciones y que esperaban una respuesta sin la intervención de terceros.

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La situación encendió las alarmas en la familia de la exvedette, quien optó por no mantener las amenazas en privado y mostrar el contenido de las conversaciones. En las capturas difundidas se puede leer el monto que le exigen y el tono intimidatorio utilizado por los remitentes, quienes incluso se identificaron con el nombre de una organización criminal.

“Somos los Injertos del Norte”: Susy Díaz recibe amenazas y le exigen medio millón de soles para no hacerle daño. Captura: Ig

Susy Díaz expone los mensajes en los que le exigen S/500 mil

El contenido de los mensajes recibidos por Susy Díaz revela la manera en que los presuntos extorsionadores intentaron intimidarla. Los sujetos le escribieron directamente por WhatsApp, la llamaron por su nombre y le plantearon una exigencia económica bajo amenazas de hacerle daño tanto a ella como a sus familiares.

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“Te lo hago práctico, Susana Díaz, nos colaboras con la suma de 500 mil soles o te haremos daño a ti y a toda tu familia. No quiero mediadores ni sorpresas (...) Somos los Injertos del Norte. La única solución es la plata”, se lee en uno de los mensajes que recibió la excongresista.

“Somos los Injertos del Norte”: Susy Díaz recibe amenazas y le exigen medio millón de soles para no hacerle daño. Captura: Ig

La comunicación no deja espacio a una negociación sobre el monto solicitado. Por el contrario, los remitentes intentan imponer sus condiciones y advierten que no quieren intermediarios ni situaciones que puedan alterar la entrega del dinero. La frase “la única solución es la plata” resume el carácter intimidatorio de la comunicación y la presión que buscan ejercer sobre la figura pública.

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Los delincuentes también se identificaron como integrantes de ‘Los Injertos del Norte’, nombre que consignaron en el mensaje para darle mayor intimidación a la exigencia. Sin embargo, la identificación escrita por los remitentes no confirma por sí misma su pertenencia real a dicha organización, aspecto que deberá ser investigado por las autoridades correspondientes tras la denuncia.

“Somos los Injertos del Norte”: Susy Díaz recibe amenazas y le exigen medio millón de soles para no hacerle daño. Captura: Ig

La exvedette acudirá a denunciar las amenazas junto a su abogado

Luego de recibir los mensajes, Susy Díaz tomó la decisión de no quedarse de brazos cruzados. La excongresista se prepara para acudir este miércoles 25 de noviembre junto a su abogado a presentar la denuncia correspondiente, con el objetivo de que se investiguen las amenazas y se tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de su familia.

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La decisión de recurrir a las autoridades se produce después de que los remitentes le advirtieran que podían hacerle daño si no cumplía con la exigencia económica. En medio de esta situación, la artista busca respaldo legal frente a las intimidaciones que recibió y que han puesto en alerta a sus seres queridos.

“Somos los Injertos del Norte”: Susy Díaz recibe amenazas y le exigen medio millón de soles para no hacerle daño. Captura: Ig

Susy Díaz volvió de Europa para apoyar a Florcita Polo tras denuncia contra Luiggi Yarasca

Este nuevo episodio se produce pocos días después de que Susy Díaz retornara de su viaje por Europa para acompañar a su hija Florcita Polo, quien denunció a su expareja, Luiggi Yarasca, por una presunta agresión. Según lo señalado por la joven, el hombre la habría empujado por las escaleras, un hecho que motivó que su madre se involucrara directamente en su defensa y acompañamiento.

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“Somos los Injertos del Norte”: Susy Díaz recibe amenazas y le exigen medio millón de soles para no hacerle daño. Captura: Ig

La exvedette no dudó en pronunciarse ante las acusaciones y salió al frente para rechazar las declaraciones que habría realizado Yarasca sobre supuestos problemas psicológicos previos de Florcita. Susy defendió a su hija y cuestionó que se intentara desacreditarla en medio de la delicada situación que enfrenta.

“Mentira, mi hija es muy sana, muy buena, no tiene calle”, sostuvo la madre de Florcita Polo, al expresar su postura frente a los señalamientos que, según indicó, no corresponden con la personalidad de su hija.

La excongresista también hizo referencia a la justicia divina al expresar su indignación por lo ocurrido y por las acusaciones que se han conocido en torno al caso. “Hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, que espere el castigo divino”, agregó Susy Díaz, dejando en evidencia su molestia y el dolor que siente ante el episodio que involucra a su hija.

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“Somos los Injertos del Norte”: Susy Díaz recibe amenazas y le exigen medio millón de soles para no hacerle daño. Captura: Ig