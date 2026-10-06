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Alineaciones de Perú vs Colombia HOY: posibles titulares para amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ busca oxígeno luego de una plomiza expedición en Norteamérica. Al frente tendrá a un contrincante que también ha presentado inconvenientes en el actual parón FIFA

Colombia se enfrenta a Perú en el último partido de la ventana FIFA. - Crédito: CONMEBOL
Colombia se enfrenta a Perú en el último partido de la ventana FIFA. - Crédito: CONMEBOL
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La calurosa ciudad de Miami será el último territorio en el que la selección peruana aparecerá para disputar un partido de carácter FIFA en la ventana actual. Al frente tendrá a un contrincante de enjundia y experiencia como Colombia, que viene de participar en la Copa del Mundo 2026.

De momento, el balance estadístico de la ‘bicolor’ es demasiado inquietante. De los tres partidos cumplidos, cayó en dos —contra Estados Unidos (4-1) y Canadá (2-0)— y empató uno —ante México (1-1) con oncenas alternativas—. Le queda el juego frente a los ‘cafeteros’ para matizar los registros o plagarlos de rojo desaprobatorio.

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Dónde ver Perú vs Colombia por amistoso FIFA 2026.
Perú culmina su expedición por Norteamérica con un amistoso contra Colombia, en Miami. - Crédito: Difusión

Posible alineación de Perú

Mano Menezes ha sido fiel a su libreto rotatorio en el parón actual. No obstante, es bastante probable que en el duelo de cierre de expedición por suelo norteamericano se anime a presentar a una oncena que se asome a la que sería la base a nivel oficial.

Que aparezca Pedro Gallese en la portería no debería llamar la atención. Irrumpirá por el lado derecho Marco Huamán más por obligación, dado que hace pocas horas se dio de baja a Oliver Sonne, quien volvió al Burnley tras cumplir con dos juegos pactados y en los que demostró un nivel más que paupérrimo.

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El seleccionador nacional aclaró que el lateral derecho "no tiene lesión" | VIDEO: L1MAX

En el lateral izquierdo no habrá modificación alguna, así que Marcos López continuará como titular, mientras que en el centro de la zaga surgirán dos seguros de vida para Mano Menezes: Erick Noriega y Renzo Garcés, acaso de los pocos nombres asentados en el proceso actual.

Yoshimar Yotún, de los más veteranos en la estructura de la selección peruana, llevará la batuta en el centro del campo, acompañado de Wilder Cartagena y André Carrillo. Metros más arriba, exactamente en el apartado ofensivo, Gianluca Lapadula será la referencia en el área, abroquelado por los lados por Jhonny Vidales y Jairo Vélez.

Gianluca Lapadula se postula como el '9' oficial de la era Mano Menezes en Perú. - Crédito: FPF
Gianluca Lapadula se postula como el '9' oficial de la era Mano Menezes en Perú. - Crédito: FPF

Posible alineación de Colombia

Aunque el tramo de amistosos no viene siendo favorable para Colombia, el entrenador Néstor Lorenzo, quien fue ratificado en su cargo tras llegar a los octavos de final del pasado Mundial, insiste en realizar variantes en su ensayo final contra Perú.

Debajo de los tres maderos se ubicará Kevin Mier, de muy buen hacer en la Liga MX. La oportunidad se le concede después de que en los examinatorios pasados hayan arrancado Álvaro Montero y Aldair Quintana, dos porteros que desean mantenerse en la próxima etapa clasificatoria hacia el siguiente torneo FIFA.

Hugo Benítez decidió el partido, decantando la balanza a favor de los guaraníes. | VIDEO: VS

A nivel defensivo no habrá modificaciones sustanciales. Por la derecha se ubicará Daniel Muñoz, cuyo pletórico rendimiento en la Copa del Mundo 2026 le valió gratos comentarios alrededor del globo, y por la izquierda surgirá el joven Samuel Velásquez. Como torres en el centro estarán Davinson Sánchez y Jhon Lucumí.

Un tridente en el centro del campo compuesto por Gustavo Puerta, Matías Orozco y Richard Ríos, además de ofrecer dinamismo y equilibrio, se encargará de facilitar balones a Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez, los protagonistas de la que debería ser función goleadora frente a la selección peruana.

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