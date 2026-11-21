La fuga habría ocurrido alrededor de las 5:30 p. m., cuando los internos debían encontrarse dentro de sus respectivas celdas (Créditos: Panamericana TV)

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Un nuevo escándalo sacude al sistema penitenciario de Ucayali. Leonardo Ferreira de Souza, ciudadano brasileño que cumplía 18 meses de prisión preventiva por presuntos delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y la tenencia de armas, escapó del establecimiento penitenciario de Pucallpa el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 5:30 p. m. Su ausencia fue detectada recién al día siguiente, situación que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de vigilancia y seguridad del recinto.

Según 24 horas de Panamericana TV, el extranjero ingresó al centro de reclusión el 2 de septiembre de 2026, luego de ser intervenido en flagrancia en el sector del Abujao, también mencionado como Bojaya, junto con otro compatriota. Durante el operativo, los agentes hallaron aproximadamente 20 kilos de marihuana, armamento de largo alcance y municiones. A raíz de este hallazgo, la justicia dispuso su internamiento preventivo mientras continuaban las investigaciones.

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La intervención ocurrió en una zona de la región Ucayali considerada estratégica por su ubicación y las actividades ilícitas que son materia de investigación. Además, reportes periodísticos relacionaron a Ferreira de Souza con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más conocidas de Brasil. No obstante, esta presunta vinculación deberá ser esclarecida por las autoridades competentes y no representa una determinación judicial sobre su pertenencia a dicha estructura delictiva.

El interno cumplía 18 meses de prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2026, luego de ser detenido en flagrancia en el sector del Abujao - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Fuga ocurrió durante la tarde del domingo

De acuerdo con la información difundida desde Pucallpa, el brasileño habría permanecido en el área de los patios cuando se produjo la evasión. El horario señalado coincide con las 5:30 p. m., momento en que, según el reporte periodístico, los internos debían permanecer dentro de sus respectivas celdas debido al cierre de los ambientes.

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Este escenario ha despertado interrogantes sobre cómo el investigado consiguió abandonar las instalaciones sin que el personal penitenciario detectara oportunamente su ausencia. Una de las hipótesis apunta a que habría utilizado las alcantarillas o los conductos de desagüe para salir del recinto. Sin embargo, esta posibilidad todavía no cuenta con confirmación oficial y forma parte de las diligencias destinadas a reconstruir lo sucedido.

Otro aspecto que ha generado preocupación es el tiempo transcurrido antes de comunicar el incidente. Según la información reportada, la Policía Nacional recibió el aviso recién durante la jornada siguiente, pese a que el recluso habría escapado la tarde anterior. Esta demora será uno de los puntos que deberán esclarecerse para determinar si existieron deficiencias en los procedimientos de supervisión, comunicación y respuesta ante una eventual fuga.

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El recinto, ubicado en el kilómetro 12, también atraviesa un contexto particular debido a que se encuentra en construcción una nueva infraestructura penitenciaria para Pucallpa. Esta situación añade importancia a las verificaciones sobre las condiciones de seguridad y los posibles puntos vulnerables que pudieron facilitar la salida del detenido.

Reportes periodísticos vincularon a Ferreira de Souza con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más conocidas de Brasil - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Fiscalía otorga 20 días para esclarecer responsabilidades

Ante la gravedad del episodio, el Ministerio Público concedió un plazo de 20 días a la División de Investigación Criminal (Divincri) para desarrollar las pesquisas correspondientes. Durante ese periodo, los agentes deberán reconstruir las circunstancias exactas de la evasión, identificar las posibles rutas utilizadas por el fugitivo y determinar si hubo participación o negligencia de otras personas.

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Las diligencias también buscarán identificar a los trabajadores responsables de la vigilancia durante el horario del incidente y establecer por qué la ausencia del brasileño no fue advertida inmediatamente. Asimismo, será necesario inspeccionar las instalaciones para comprobar si los sistemas de drenaje pudieron convertirse en una vía de escape.

El proceso permitirá establecer posibles responsabilidades individuales o deficiencias institucionales que facilitaron la salida de un interno que permanecía bajo mandato judicial de prisión preventiva. Mientras tanto, Ferreira de Souza continúa en condición de prófugo, por lo que su ubicación y recaptura representan una prioridad para las autoridades policiales.

El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento los controles de seguridad en los establecimientos penitenciarios de la región. Las pesquisas fiscales deberán esclarecer cómo un detenido intervenido con drogas, armas de largo alcance y municiones consiguió abandonar el recinto sin que su desaparición fuera comunicada oportunamente.

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