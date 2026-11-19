En el marco del Día Internacional del Hombre, el urólogo Antonio Grandez aborda en el estudio de Exitosa la importancia de la salud preventiva masculina. Durante la entrevista, se detallan aspectos vinculados al despistaje temprano del cáncer de próstata, la necesidad de realizar controles urológicos a partir de los 40 años debido a su condición inicial asintomática y los métodos de evaluación médica disponibles. Fuente: Exitosa

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Este 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, la salud masculina vuelve a estar en el centro de la conversación, especialmente por una enfermedad que puede avanzar sin dar señales de alerta. Uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida y una parte importante de los casos se detecta cuando el tumor ya se encuentra en etapas avanzadas, advirtió el urólogo Antonio Grandez, especialista en salud sexual masculina y medicina regenerativa.

Durante una entrevista en Exitosa Noticias, el médico explicó que uno de los principales obstáculos para identificar esta enfermedad a tiempo es que suele ser asintomática. Es decir, un hombre puede desarrollar cáncer de próstata sin experimentar molestias que lo lleven a consultar con un especialista. Por ello, esperar a que aparezcan síntomas puede retrasar el diagnóstico.

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Grandez aprovechó la fecha para insistir en la importancia de los chequeos urológicos y la prevención. También advirtió que quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, especialmente si su padre o hermano recibió este diagnóstico, deben prestar mayor atención a su salud y conversar con un especialista sobre cuándo iniciar sus evaluaciones.

Un paciente dialoga con una médica durante una consulta orientada a la detección temprana del cáncer de próstata en un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de próstata puede avanzar sin presentar síntomas

Una de las principales dificultades para detectar el cáncer de próstata a tiempo es que puede permanecer asintomático durante sus primeras etapas. El doctor Antonio Grandez explicó que esta característica provoca que algunos pacientes acudan al especialista cuando la enfermedad ya alcanzó un estadio avanzado.

“El cáncer de próstata tiene como principal síntoma o signo, siempre le digo yo a los pacientes, que no tiene síntomas, es asintomático”, indicó durante la conversación.

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El riesgo también puede aumentar cuando existen antecedentes familiares de primer grado. Esto comprende a personas cuyo padre o hermano tuvo cáncer de próstata, una condición que debe considerarse al momento de establecer cuándo comenzar los controles médicos.

Un médico dialoga con un paciente en el consultorio del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas durante las jornadas de prevención del cáncer de próstata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también mencionó una mayor prevalencia de esta enfermedad en poblaciones afroamericanas. Por ello, remarcó que los chequeos permiten evaluar el riesgo individual y detectar posibles alteraciones antes de que aparezcan manifestaciones clínicas.

A partir de los 40 o 45 años se recomiendan los chequeos prostáticos

El urólogo explicó que los hombres deberían comenzar sus evaluaciones prostáticas entre los 40 y 45 años. Como parte de estos controles, mencionó el antígeno prostático específico (PSA), un análisis de sangre que permite identificar posibles alteraciones relacionadas con la próstata.

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Durante la entrevista también se refirió al tacto rectal, una evaluación que tradicionalmente forma parte del despistaje. Sin embargo, señaló que algunas guías recientes plantean utilizar inicialmente el PSA y la ecografía, mientras que otros procedimientos pueden incorporarse según los resultados y la evaluación del paciente.

“En caso el PSA esté elevado, no solamente utilizar el tacto rectal, sino que nosotros hacemos adicionalmente resonancias magnéticas multiparamétricas de próstata, que son mucho más precisas también”, explicó.

Grandez recomendó mantener una evaluación periódica desde esa etapa de la vida. La frecuencia y los exámenes necesarios deben determinarse con el urólogo, de acuerdo con los antecedentes y las características de cada paciente.

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Cáncer de testículo y VPH también requieren atención preventiva

La prevención urológica no se limita a las enfermedades de la próstata. Durante la entrevista, el especialista también alertó sobre el cáncer de testículo, una enfermedad que puede presentarse en hombres jóvenes y cuyo avance puede ser rápido.

Por ese motivo, recomendó realizar la autopalpación testicular para identificar cambios inusuales. La aparición de un bulto, una masa de consistencia dura o un incremento de volumen debe motivar una evaluación médica oportuna.

Personal de salud toma una muestra de sangre a un hombre en un puesto de tamizaje para la prevención de cáncer de próstata en una estación de Villa María en Lima Sur.

El médico también abordó el virus del papiloma humano (VPH) y las infecciones de transmisión sexual. Indicó que los hombres pueden ser portadores del virus y presentar lesiones como verrugas genitales. En ese contexto, mencionó la importancia de realizar pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual y evaluar la presencia del VPH, especialmente ante cambios de pareja sexual.

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El 40% de los hombres puede presentar disfunción eréctil desde los 40 años

Otro de los problemas abordados por Grandez fue la disfunción eréctil, una condición que, según señaló, puede afectar al 40% de los hombres a partir de los 40 años. El especialista explicó que este problema también puede estar relacionado con alteraciones vasculares que requieren evaluación médica.

Entre los factores asociados mencionó el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y el estrés. También advirtió sobre el consumo frecuente de comidas con alto contenido de carbohidratos, debido a su relación con el desarrollo acelerado de aterosclerosis.

El urólogo destacó que la disfunción eréctil puede funcionar como una señal de alerta de problemas cardiovasculares. Por ello, sostuvo que los hombres deben prestar atención a los cambios en su salud sexual y acudir a una evaluación especializada, en lugar de considerar estas dificultades como un asunto aislado o exclusivamente relacionado con la edad.

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