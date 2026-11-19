Rebeca Escribens planteó a la productora Michelle Alexander llevar a la televisión el caso sentimental que involucra a Christian Cueva, Christian Domínguez, Pamela Franco y Pamela López.

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Rebeca Escribens comparó este relato real con una trama de telenovela. La conductora de ‘América Hoy’ propuso a la productora Michelle Alexander crear una ficción basada en el entramado de relaciones entre Pamela López, Pamela Franco, Christian Cueva y Christian Domínguez, figuras que han protagonizado meses de titulares en la farándula peruana.

La comentarista hizo la sugerencia en pleno programa en vivo, al señalar que la coincidencia de nombres entre los protagonistas de esta historia superaría cualquier guion de telenovela tradicional. La propuesta tomó relevancia adicional por tratarse de una productora reconocida en el mercado televisivo nacional por convertir historias de personajes reales en producciones de alto rating.

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La propuesta de Escribens a la reconocida productora de novelas

Escribens planteó el pedido de forma directa durante una conversación sobre el entramado sentimental que involucra a las dos Pamelas y a los dos Christian. “Por favor, señora Michelle Alexander, acá tiene para una novela”, afirmó la conductora, en referencia a la fundadora de Del Barrio Producciones.

La comunicadora argumentó que la particularidad de esta historia radica en la repetición de nombres entre los involucrados, un recurso que calificó de inusual incluso para el género de la telenovela. “Díganme si alguna vez una historia de cuatro tuvo dos nombres iguales”, cuestionó Escribens ante el panel de ‘América Hoy’.

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Durante una emisión televisiva, la conductora Rebeca Escribens propone a la productora Michelle Alexander realizar una ficción inspirada en el caso que involucra a Pamela López, Pamela Franco, Christian Cueva y Christian Domínguez. La presentadora señala la coincidencia en los nombres de las cuatro figuras públicas y la extensión de sus conflictos mediáticos como base para un guion televisivo. Video: TikTok @farandula.lorcha

La conductora profundizó en la idea al plantear un ejercicio hipotético dirigido a Alexander. “Imagine usted que se encarga de hacer ficción y que busca los mejores nombres y apellidos, ¿verdad? Ya, ¿dónde se ha visto una historia donde los protagonistas y antagonistas se llamen igual?”, señaló, antes de aplaudir su propia ocurrencia frente a cámaras.

Por qué Michelle Alexander sería la elegida para este tipo de proyecto

La mención de Escribens no resulta casual. Michelle Alexander acumula más de dos décadas de trayectoria como productora, guionista y directora en la televisión peruana, con un sello particular: convertir historias de personajes populares y reales en miniseries de alto impacto en el rating.

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Su carrera despegó en 2004 con ‘Dina Páucar, la lucha por un sueño’, la primera de una serie de producciones biográficas inspiradas en figuras de la música popular. A ese proyecto le siguieron títulos como ‘Chacalón: El ángel del pueblo’, inspirada en la vida del cantante Lorenzo Palacios Quispe, y ‘Néctar en el cielo’, basada en la trayectoria de Jhonny Orosco.

Más recientemente, su productora Del Barrio Producciones confirmó un acuerdo para desarrollar una miniserie sobre la orquesta La Bella Luz, que luego fue cancelada por las polémicas entorno a la agrupación, además de haber producido ‘Tu nombre y el mío’, inspirada en la vida de Deyvis Orosco.

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Michelle Alexander celebró los 20 años de Del Barrio Producciones y sus 50 años de trayectoria en la televisión peruana.

El catálogo de Alexander no se limita a biografías musicales. Entre sus producciones figura ‘Magnolia Merino’, una miniserie que tomó como referencia a la propia Magaly Medina, un proyecto que la conductora de espectáculos calificó en su momento como “abominable”. Esta trayectoria respalda la sugerencia de Escribens, que considera a la productora como la figura ideal para convertir una historia real, con final abierto, en un producto de ficción televisiva.

El origen del enredo entre las dos Pamelas y los dos Christian

El comentario de Escribens surge en un contexto marcado por meses de exposición mediática del vínculo entre las protagonistas de esta historia. El escándalo se remonta a 2018, cuando Christian Cueva, entonces en una relación con Pamela López, mantuvo un romance extramatrimonial con Pamela Franco, en ese momento pareja de Christian Domínguez.

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El caso permaneció oculto durante años hasta que, en marzo de 2024, López decidió hacer públicas las infidelidades de su esposo tras casi 13 años de relación. La ex pareja del futbolista reveló conversaciones y señaló a Franco como una de las responsables de la crisis en su matrimonio, además de mencionar a otras figuras del entretenimiento vinculadas sentimentalmente con Cueva.

Especial

El entramado se complicó cuando se conoció el rol de Domínguez en la revelación del escándalo. Según el relato de López, fue el propio cantante de cumbia quien le contó sobre el romance de su entonces pareja con el futbolista, un episodio que derivó en un tenso encuentro entre ambos hombres durante un evento musical en Trujillo. Meses después, Franco reconoció públicamente el romance de 2018 y pidió disculpas a López por su papel en la infidelidad.

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La repetición de nombres entre los cuatro protagonistas, sumada a la cantidad de revelaciones cruzadas entre ellos, generó la confusión recurrente que Escribens mencionó en el programa. La conductora remarcó que la complejidad del caso alcanza incluso a quienes siguen de cerca la cobertura mediática del tema. “Yo me confundo sabiendo tan bien del tema”, admitió, antes de calificar la situación como un enredo sin resolución aparente. “Aquí no se sabe quién es el malo y quién es el bueno finalmente, porque esto no termina nunca”, sostuvo.