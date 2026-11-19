Dos jóvenes revisan contenidos educativos en una computadora durante una sesión de preparación virtual para el examen de preselección de Beca 18 en Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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Más de 20 mil jóvenes de familias en situación de pobreza en todo el Perú podrán acceder de forma gratuita a cursos virtuales de preparación para Beca 18-2027, sin importar la región del país en la que residan. La iniciativa es impulsada por Kuantum, con una inversión aproximada de 2 millones de soles, y busca reducir las barreras económicas y geográficas que enfrentan los estudiantes para competir por una beca de educación superior.

En total, serán 20.172 postulantes de hogares afiliados al Programa Nacional Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), quienes se beneficiarán de este servicio educativo, según informó Andina Noticias. Cada programa de preparación tiene un precio comercial de 99 soles por estudiante, pero será puesto a disposición de los participantes sin costo alguno, como parte de una iniciativa de impacto social desarrollada por la organización.

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Un convenio entre el programa Juntos y Kuantum Innovation brinda preparación virtual gratuita a 20.172 postulantes de Beca 18 en diversas regiones de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes se benefician del programa?

La propuesta cobra especial relevancia para los jóvenes que residen fuera de Lima y enfrentan mayores dificultades para acceder a academias preuniversitarias, clases de reforzamiento o simulacros presenciales. La brecha entre la oferta educativa de la capital y la de las regiones ha sido uno de los factores que motivó el diseño de esta iniciativa dirigida específicamente a hogares en situación de vulnerabilidad económica.

El valor comercial de 99 soles por estudiante, que en este caso se exonera por completo, representa un costo que muchas familias de bajos recursos no podrían asumir de manera regular. La cobertura total del programa, calculada en 2 millones de soles, financia el acceso de los más de 20.000 postulantes identificados por el Programa Juntos en distintas regiones del país.

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Beca 18 - Pronabec

¿Cómo funciona la plataforma y qué ofrece?

A través de la plataforma Kuantum Educa, los postulantes podrán prepararse desde cualquier región siempre que dispongan de un dispositivo con conexión a internet. Mauricio Santa Cruz, presidente de Kuantum Innovation, explicó que una de las principales ventajas de esta herramienta tecnológica es su flexibilidad, especialmente para los jóvenes que deben combinar sus estudios con responsabilidades laborales o familiares. La plataforma funciona bajo una modalidad asincrónica, que permite revisar los contenidos y desarrollar las actividades académicas en los horarios que mejor se adapten a cada estudiante.

El programa de preparación contempla:

Ocho módulos de estudio.

Cinco simulacros de examen.

Refuerzo en razonamiento matemático, razonamiento verbal y otras competencias evaluadas en el proceso de selección de Beca 18.

Los contenidos estarán disponibles hasta finales de año, mientras que las inscripciones para acceder a este beneficio están previstas hasta el 21 de noviembre, un día antes del Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027, programado para el 22 de noviembre.

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Los postulantes de la modalidad Ordinaria deberán obtener al menos 84 puntos, mientras que los de modalidades especiales necesitarán 66 puntos, sobre un máximo de 120. Difusión

Alianza entre Juntos y Kuantum

Esta propuesta se desarrolla en el marco de un convenio de cooperación suscrito entre el Programa Nacional Juntos y Kuantum Innovation, asociación civil peruana sin fines de lucro que busca ampliar las oportunidades educativas de jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante el aprovechamiento de herramientas tecnológicas. Como parte de este acuerdo, Juntos identifica a los estudiantes que podrán participar en las actividades de preparación académica, mientras que Kuantum Innovation facilita el acceso a la plataforma, cuya empresa propietaria ha cedido su uso para el desarrollo de iniciativas de impacto social.

Con esta propuesta, la organización busca demostrar cómo la tecnología educativa puede contribuir a reducir las desigualdades en la preparación académica, al acercar recursos de aprendizaje a estudiantes de distintas regiones del país, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica.

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