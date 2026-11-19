Los niños menores de 11 años son los más afectados por la epidemia de dengue en Maynas, Loreto. Foto: Composición Infobae Perú

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El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que los casos de dengue en el Perú podrían aumentar durante diciembre y enero, tras un cambio en la curva epidemiológica que ya muestra un crecimiento desde la semana 39. El médico epidemiólogo Edwin Neciosup pidió reforzar la prevención y consultar ante los primeros síntomas.

“Nosotros estamos teniendo mayor cantidad de casos de dengue. La curva epidemiológica se ha atrasado y ha empezado a partir de la semana 39 a incrementar los casos; eso hace que nosotros estemos en pleno crecimiento y que el mes de diciembre y el mes de enero sean los picos más altos que vamos a tener”, indicó Neciosup.

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La proyección coincide con registros del Ministerio de Salud (Minsa), cuya sala situacional consignó 110 muertes confirmadas y 148 fallecimientos acumulados, mientras otros decesos permanecían bajo investigación. El aumento de la transmisión se concentra, según autoridades sanitarias, en regiones del norte del país.

La Libertad, Piura y Lambayeque concentran los contagios

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), señaló que el incremento reciente afecta principalmente desde Piura hasta La Libertad e incluye Áncash. El funcionario instó a acudir a un establecimiento de salud al aparecer signos compatibles con la enfermedad.

“[El dengue] se ha incrementado en las últimas semanas y con ello el número de casos: la mayor parte en regiones del norte como Piura hasta La Libertad, incluyendo a Áncash. Es clave que la población también tome sus previsiones para llegar a tiempo a los centros de salud y sean atendidas de forma inmediata”, señaló Munayco en diálogo con Exitosa.

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La Libertad reúne más de 23 mil contagios acumulados y lidera los registros, seguida por Piura y Lambayeque. Las temperaturas elevadas, las lluvias y los recipientes que almacenan agua pueden favorecer la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad. El Fenómeno El Niño mantiene la atención sanitaria por esas condiciones.

El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

La caída de la fiebre no descarta un cuadro de dengue

Neciosup explicó que el dengue suele presentar durante los primeros tres días malestar general, dolor articular, dolor retroocular y dolor muscular. Añadió que el descenso de la fiebre al cuarto día no implica, por sí solo, que el paciente haya superado el cuadro y requiere vigilancia clínica.

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“El corte está en aproximadamente 113 mil casos y en fallecidos hemos pasado 140 fallecidos (...) El dengue tiene tres días donde yo voy a tener malestar general, dolor articular, dolor retroocular, dolor muscular. Al cuarto día cae la fiebre donde usualmente en las enfermedades nosotros decimos cayó la fiebre me siento mejor”, señaló el epidemiólogo.

El médico advirtió que la automedicación puede retrasar la atención y exponer al paciente a fármacos inadecuados. “Tenemos hasta ahora 101 fallecidos directamente por dengue y 46 en investigación”, afirmó César Munayco en una declaración previa. “Los fallecidos han incrementado en las últimas 3 o 4 semanas por el aumento de casos en varias regiones”.

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Los grupos con más contagios corresponden a escolares, adolescentes y jóvenes, en particular las personas de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. Las mujeres representan el 63,51% de las muertes, con mayor afectación en mayores de 70 años. En Tumbes, la Contraloría detectó falta de pruebas rápidas, reactivos y plaquetas, además de problemas de infraestructura y almacenamiento de vacunas. Estas limitaciones inciden en diagnóstico, vigilancia y tratamiento oportuno de pacientes durante el aumento de contagios en Tumbes.