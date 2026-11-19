Un grupo de estudiantes universitarios revisa documentos de matrícula en las bancas exteriores de una institución pública en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) aplicará por primera vez un filtro de selección inédito en el Examen Nacional de Preselección (ENP) del concurso Beca 18: solo los postulantes que alcancen o superen un puntaje mínimo establecido podrán avanzar a las siguientes etapas del proceso. La prueba consta de 60 preguntas sobre competencias matemáticas y lectoras, con una calificación máxima de 120 puntos.

Para continuar en el proceso de asignación de becas, los postulantes deberán obtener un mínimo de 84 puntos en la modalidad ordinaria y de 66 puntos en las modalidades especiales, según informó Andina Noticias. La medida representa un cambio sustancial respecto a ediciones anteriores del concurso, en las que no existía un umbral de aprobación obligatorio para continuar en la competencia por una beca.

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Beca 18 - Pronabec

Beca 18-2027: ¿cuál es el puntaje mínimo?

Diana Gonzales, directora ejecutiva del Pronabec, explicó que la disposición busca elevar la exigencia académica y asegurar la calidad de los beneficiarios del programa. “La idea es recuperar el orden, la meritocracia y la transparencia en el sistema de becas. En ese sentido, hemos instaurado por primera vez el puntaje mínimo en el examen nacional de preselección”, afirmó en declaraciones a la agencia estatal.

La funcionaria detalló además que esta medida forma parte de un conjunto de reformas internas de la institución. “El establecimiento del puntaje mínimo forma parte del proceso de reingeniería... fijar estándares como el puntaje mínimo nos ayuda a lograr la meritocracia, buscar la excelencia académica, que es el objetivo del espíritu del programa”, sostuvo Gonzales.

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Una tabla oficial de Pronabec detalla la distribución de 6.000 vacantes del programa Beca 18 entre diversas modalidades e instituciones de educación superior en el Perú. (PRONABEC)

¿Cuándo y dónde se rendirá la prueba?

El examen se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre de manera presencial en 109 locales distribuidos a nivel nacional, donde se espera la participación de más de 59.000 postulantes. Las puertas de los centros de evaluación se abrirán a las 7:00 a.m. y se cerrarán puntualmente a las 8:20 a.m. Tras la rendición de la prueba, la lista oficial de preseleccionados se dará a conocer el próximo 23 de diciembre.

Frente a la trascendencia de la jornada, la titular del Pronabec recomendó a los jóvenes asistir con anticipación y calma a sus respectivas sedes. “Recomendamos tener un muy buen descanso, llegar temprano, no correr y poder estar atentos a las indicaciones del personal de Pronabec”, señaló, y agregó que “cada paso cuenta y este domingo será muy importante de cara al proceso del otorgamiento de la beca”.

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Centros de Acceso Digital de Pronatel impulsan el acceso de jóvenes usuarios a Beca 18.

¿Cómo se repartirán las becas?

De acuerdo con las bases del concurso, de las 6.000 becas que se otorgarán tras el proceso, el 30% (1.800) será concedido en un primer momento y el 70% (4.200) en un segundo momento. La modalidad Beca 18 Ordinaria concentra la mayor parte del total, con 4.200 becas repartidas entre universidades e institutos y escuelas de educación superior (EES), seguida por la Beca REPARED, con 435 cupos, y la Beca CNA, con 340.

El resto de las modalidades especiales —Protección, PA, EIB, Fuerzas Armadas, Huallaga y VRAEM— se reparten entre las 60 y las 315 becas, también distribuidas entre ambos momentos del proceso y entre los dos tipos de instituciones educativas, según el detalle elaborado por la Dirección de Becas (DIBEC-SES) del Pronabec.

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