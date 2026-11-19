Diana Sánchez sorprende con espectacular caracterización de María Becerra y cantante lo comparte en TikTok

Guardar

Diana Sánchez sorprendió a sus seguidores con una caracterización inspirada en María Becerra, luego de recrear el maquillaje que la cantante argentina luce en el videoclip de “Tú sin Yo”. La exconductora de ‘Yo Soy’ compartió el resultado en TikTok y recibió una inesperada reacción de la propia artista.

La figura televisiva decidió asumir por cuenta propia el desafío de transformar su rostro. Diana Sánchez se encargó de maquillar sus ojos, aplicar los productos en todo el rostro y recrear una imagen que sus seguidores asociaron rápidamente con la intérprete argentina.

PUBLICIDAD

El video acumuló comentarios de usuarios que destacaron el parecido entre ambas. Algunos incluso señalaron que Diana Sánchez guarda similitudes con María Becerra antes de aplicar el maquillaje, una observación que se repitió en varias de las respuestas a su publicación.

La conductora explicó que la idea surgió luego de que sus seguidores la etiquetaran repetidamente en contenidos relacionados con Tú sin Yo. La canción y el estilo de la cantante argentina motivaron a Sánchez a realizar una versión del maquillaje que llamó la atención en redes sociales.

“Me etiquetaron tanto en ‘Tú sin Yo’ estos días que decidí recrear el maquillaje de María Becerra”, escribió Diana Sánchez en la descripción del video que difundió en su cuenta de TikTok.

La exconductora recreó un maquillaje inspirado en la cantante argentina.

Diana Sánchez recreó el maquillaje de María Becerra

En las imágenes, Diana Sánchez mostró parte del proceso de preparación antes de revelar el resultado final. La exconductora trabajó especialmente el maquillaje de ojos y completó la caracterización con productos aplicados en el resto del rostro.

PUBLICIDAD

El contenido permitió observar los cambios que realizó para acercarse al estilo de María Becerra. La publicación no solo se centró en el maquillaje, sino también en el impacto que causó entre quienes la siguen y la relacionan con la artista argentina.

Los seguidores reaccionaron con mensajes que resaltaron las similitudes físicas entre Diana Sánchez y la cantante. “Fuera de bromas sí parece mucho a María Becerra y más sin maquillaje”, escribió uno de los usuarios que comentó el video.

“Iba a comentar: María se parece a Diana Sánchez”, señaló otra persona. Entre las respuestas también aparecieron frases como “Sin maquillaje se parece más”, “Aprobado por María”, “María Becerra eres tú” y “Diana Becerra Maldonado”.

PUBLICIDAD

Las reacciones combinaron bromas, elogios y comparaciones entre ambas. El parecido fue uno de los principales temas de conversación en el video, ya que varios usuarios consideraron que Diana Sánchez no necesitaba una transformación completa para recordar a la intérprete de Tú sin Yo.

La exconductora de Yo Soy recreó en TikTok el maquillaje de María Becerra inspirado en Tú sin Yo y recibió elogios por el parecido.

La reacción de la cantante argentina

La sorpresa para Diana Sánchez llegó después de publicar el video. María Becerra compartió el contenido en sus historias de TikTok, un gesto que la exconductora recibió con entusiasmo tras haber recreado el maquillaje inspirado en ella.

La publicación de la artista argentina representó una validación especial para Sánchez, quien había decidido sumarse a una tendencia impulsada por sus propios seguidores. La figura peruana no ocultó su felicidad al ver que el video llegó hasta la cantante.

PUBLICIDAD

María Becerra compartió el video de la caracterización en sus historias de TikTok.

La caracterización también permitió que Diana Sánchez mostrara una faceta vinculada al maquillaje y a la creación de contenido digital. La exconductora suele compartir parte de su rutina y actividades en redes sociales, pero esta vez eligió rendir homenaje a una de las figuras más populares de la música urbana argentina.

El video se difundió luego de que sus seguidores insistieran en etiquetarla en publicaciones asociadas a María Becerra. A partir de esa interacción, Sánchez decidió comprobar cuánto podía acercarse a la estética de la artista mediante la transformación de su rostro.

El resultado estuvo marcado por el trabajo en los ojos y por la aplicación de maquillaje en el resto de la cara. Sin embargo, los comentarios de los usuarios apuntaron a que el mayor parecido entre ambas estaría presente incluso sin productos cosméticos.

PUBLICIDAD

La respuesta de María Becerra terminó por convertir el contenido en uno de los momentos más celebrados por Diana Sánchez en TikTok. La cantante compartió la caracterización y permitió que el homenaje de la figura peruana alcanzara una mayor visibilidad entre los seguidores de ambas.

Para Diana Sánchez, el reto comenzó como una recreación inspirada en Tú sin Yo, pero terminó con una reacción directa de la artista que motivó el video. La exconductora logró sorprender con el maquillaje y recibió mensajes que destacaron el parecido que sus seguidores habían advertido antes de la caracterización.

Diana Sánchez mostró el proceso de maquillaje antes de revelar el resultado final.