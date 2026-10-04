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La selección peruana mantiene el peor registro de triunfos de toda Sudamérica: solo una victoria en los últimos 15 partidos

El equipo conducido por Mano Menezes ha exhibido un rendimiento que dista del de los combinados más exigentes del continente durante su gira por Norteamérica

Perú, la peor selección de Sudamérica en cuanto a triunfos en los últimos 15 partidos.
Perú, la peor selección de Sudamérica en cuanto a triunfos en los últimos 15 partidos. Crédito: X La Bicolor.
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La selección peruana atraviesa una racha que la ubica en el último lugar de Sudamérica si se consideran los triunfos logrados en los 15 partidos más recientes. El equipo de Mano Menezes suma apenas una victoria en ese tramo, con cinco empates y nueve derrotas, un registro que expone la distancia respecto de sus rivales de la Conmebol.

La caída por 2-0 ante Canadá, este sábado 3 de octubre en Montreal, profundizó una tendencia que ya había quedado a la vista durante la gira por Norteamérica. Perú abrió la serie de amistosos con una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, igualó 1-1 con México y luego volvió a perder ante el seleccionado canadiense.

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El cuadro nacional todavía tiene pendiente el encuentro contra Colombia, programado para el martes 6 de octubre. Será la última presentación de una serie de cuatro amistosos ante equipos que participaron en el Mundial 2026 y que funciona como preparación para las próximas Eliminatorias Sudamericanas, cuyo objetivo será la clasificación a la Copa del Mundo de 2030.

La estadística difundida por la cuenta Son Datos No Opiniones, sitúa a Perú como la única selección de Conmebol con menos de dos triunfos en sus últimas 15 presentaciones. Argentina encabeza la lista con 14 victorias, seguida por Brasil, con nueve, y Colombia, con ocho. Paraguay suma siete; Uruguay, Ecuador, Venezuela y Chile tienen cinco cada uno; Bolivia registra cuatro.

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La selección peruana de Mano Menezes ocupa un lugar lamentable en Sudamérica.
La selección peruana de Mano Menezes ocupa un lugar lamentable en Sudamérica. Crédito: Captura X Son Datos No Opiniones.

El único triunfo peruano dentro de esa secuencia no alcanzó para compensar una producción que incluye nueve derrotas y cinco igualdades. Además, la selección recibió goles en sus últimos 12 partidos, una racha que refleja las dificultades defensivas del equipo y que lo deja a cuatro encuentros de igualar su peor registro histórico sin mantener el arco invicto.

El debate también alcanza al recambio. La convocatoria de Perú para esta fecha FIFA tuvo un promedio de edad de 31,1 años, el más alto entre los equipos sudamericanos. La cifra se explica, en parte, por la presencia de futbolistas de experiencia como Pedro Gallese, André Carrillo, Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula, quienes integran la base elegida por el entrenador brasileño.

Mano Menezes: “No vine para reformular el fútbol peruano”

Menezes fue consultado antes de la gira por la renovación del plantel y por la incorporación de jugadores jóvenes. El técnico reconoció que la selección debe encontrar alternativas para reemplazar a futbolistas que atraviesan otra etapa de sus carreras, aunque delimitó el alcance de su función dentro de la Federación Peruana de Fútbol.

“Cuando asumimos el trabajo hablamos mucho sobre la reconstrucción, la necesidad de encontrar nuevos jugadores para reemplazar a aquellos que por su edad y por estar en una etapa diferente, naturalmente, iban a ceder su lugar a estos futbolistas”, señaló el seleccionador.

El brasileño también señaló que no es posible hacer un equipo únicamente con jugadores jóvenes - Crédito: Competencia.

Luego aclaró que su prioridad está en el equipo absoluto. “No vine aquí para reformular el fútbol peruano, vine para trabajar en el fútbol peruano con la selección mayor”, afirmó. También sostuvo que algunos jugadores de menor edad pueden incorporarse al proceso, aunque descartó una renovación total e inmediata del plantel.

El entrenador argumentó que las selecciones necesitan combinar experiencia y juventud, debido a que los resultados condicionan los plazos de trabajo. Bajo esa premisa, su ciclo busca consolidar un grupo competitivo antes del inicio de la próxima eliminatoria, pese a que los resultados de esta gira aumentaron las dudas.

Último partido amistoso de Perú

La selección cerrará su recorrido por Norteamérica ante Colombia el martes 6 de octubre, desde las 18:45 horas de Perú y Colombia. El partido se disputará en el Nu Stadium at Miami Freedom Park, escenario vinculado al Inter Miami, en Florida.

América TV transmitirá el encuentro para territorio peruano. El amistoso será una nueva oportunidad para que Menezes evalúe variantes y para que el equipo intente cortar una secuencia de tres partidos sin victorias en la actual fecha FIFA.

Perú se enfrentará a Colombia en su último amistoso en la gira por Norteamérica.
Perú se enfrentará a Colombia en su último amistoso en la gira por Norteamérica.

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