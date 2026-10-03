Horarios del Metropolitano, Metro de Lima, corredores y transporte público este domingo 4 de octubre por las Elecciones 2026

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Este domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y los servicios de transporte público de Lima y Callao funcionarán con horarios especiales para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante la jornada. La convocatoria electoral comprende la elección de autoridades regionales y municipales para el periodo correspondiente.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, los corredores complementarios y el transporte público regular mantendrán operaciones durante el domingo. También funcionarán el AeroDirecto y los taxis autorizados, con horarios establecidos para esta jornada.

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La votación se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., por lo que los electores deberán organizar su traslado con anticipación y verificar previamente el local que les corresponde. La ATU recomendó considerar los tiempos de viaje y revisar las rutas antes de salir hacia el lugar de sufragio.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

¿A qué hora funcionará el Metropolitano este domingo 4 de octubre?

El Metropolitano comenzará sus operaciones desde las 5:00 a. m. para sus servicios regulares. La ruta A atenderá hasta las 10:50 p. m., mientras que las rutas B y C circularán hasta las 11:00 p. m., de acuerdo con el horario comunicado por la ATU.

En cuanto a los servicios Expreso, el Expreso 1 funcionará desde las 5:00 a. m. hasta las 10:30 p. m. El Expreso 5 tendrá un horario más reducido y circulará desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., por lo que quienes piensen utilizarlo para retornar después de votar deberán tomar en cuenta su hora de cierre.

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ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)

Los servicios alimentadores del Metropolitano operarán hasta las 11:00 p. m. Esto permitirá mantener las conexiones entre las estaciones y las zonas cercanas durante buena parte de la jornada electoral, aunque los usuarios deberán considerar el horario particular de cada servicio que necesiten utilizar.

Además, estará disponible el servicio especial Grau, habilitado durante el periodo de prueba de la Vía Expresa Grau. Este funcionará de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. y conectará la estación Central con las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas I.

Metro de Lima y corredores tendrán estos horarios durante las elecciones

La Línea 1 del Metro de Lima atenderá este domingo desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. La programación contempla 334 carreras durante la jornada, de acuerdo con la información difundida por la ATU.

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Por su parte, la Línea 2 del Metro comenzará a operar a las 6:00 a. m. y mantendrá el servicio hasta las 11:00 p. m. Para este domingo se han previsto 317 carreras, con el objetivo de mantener la atención durante la jornada electoral.

Usuarios del Metro de Lima podrán transitar desde la Línea 1 hasta la Línea , a través de una estación que será construida en una zona estratégica | Foto composición: Infobae Perú.

Los corredores complementarios funcionarán desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Sus rutas y servicios habituales continuarán durante el domingo, por lo que los usuarios podrán recurrir a estas unidades para llegar a sus locales de votación o regresar a sus domicilios.

La diferencia entre los horarios de cada servicio resulta importante para quienes necesiten realizar conexiones. Por ello, antes de salir conviene revisar qué transporte se utilizará primero y cuál será la alternativa para el retorno, especialmente si la votación se realiza cerca del cierre de la jornada.

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¿Hasta qué hora funcionará el transporte público regular este 4 de octubre?

El transporte público regular autorizado tendrá un horario más amplio. Las unidades podrán brindar servicio desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, aunque la atención estará sujeta a la demanda de pasajeros durante el domingo.

El AeroDirecto mantendrá sus seis rutas y sus horarios habituales para facilitar la conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Este servicio también podrá ser utilizado por pasajeros que necesiten desplazarse hacia o desde el aeropuerto durante la jornada electoral.

En el caso de los taxis autorizados, la ATU informó que prestarán servicio durante las 24 horas del domingo. De esta manera, los ciudadanos contarán con una alternativa de movilidad fuera de los horarios de operación de los sistemas masivos y corredores.

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ATU estableció nueva fecha para pintar los taxis de amarillo. Foto: ATU

La ATU recomendó consultar previamente las rutas y horarios, calcular el tiempo de viaje y utilizar servicios de transporte público autorizados. Estas previsiones permitirán organizar el desplazamiento hacia el local de votación y evitar demoras innecesarias durante la jornada.

¿A qué hora se podrá votar este domingo 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre y los locales de votación atenderán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. La jornada permitirá elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores.

Antes de salir de casa, los electores deben comprobar el local de votación que les asignó la ONPE y revisar su dirección. También conviene tener a la mano el DNI, documento necesario para identificarse en la mesa de sufragio. Reniec recordó que los ciudadanos deben acudir con este documento para poder votar.

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Una mesa de sufragio con cédulas y urnas oficiales de la ONPE funciona bajo la fiscalización del JNE durante comicios en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar imprevistos, se recomienda calcular el tiempo que tomará llegar al local, especialmente cuando sea necesario utilizar dos o más servicios de transporte. Revisar los horarios del Metropolitano, Metro o corredores antes de iniciar el recorrido también permitirá elegir una ruta alternativa ante cualquier demora.

Finalmente, conviene evitar dejar el voto para los últimos minutos de la tarde. Los electores deben considerar el tiempo de traslado, ubicar con anticipación su local y acudir con el DNI. La convocatoria oficial establece que los comicios se realizarán el 4 de octubre y que la jornada electoral se desarrolla durante ese domingo.

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