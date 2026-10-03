Candidatos a la alcaldía de Lurín: lista completa de postulantes y partidos políticos en las Elecciones 2026

La sede de la Municipalidad Distrital de Lurín alberga la gestión local que disputarán nueve candidatos en las elecciones municipales de octubre de 2026.

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Los vecinos de Lurín elegirán este domingo 4 de octubre al alcalde y a los integrantes del concejo municipal que gobernarán el distrito durante el periodo 2027-2030. La relación publicada por el Jurado Nacional de Elecciones registra nueve postulantes efectivos al sillón municipal.

La oferta electoral es más amplia si se cuentan las organizaciones que presentan listas de regidores. Fuerza Popular quedó sin candidato a alcalde luego de la exclusión de Arturo Ñahuero Ybañez, decisión confirmada por el pleno del JNE tras determinar que no había consignado en su declaración jurada una sentencia por omisión a la asistencia familiar.

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Lista completa de candidatos a alcalde de Lurín y sus partidos políticos

La oferta electoral de Lurín comprende nueve candidatos a alcalde, cada uno respaldado por una organización política distinta. La relación permite identificar rápidamente quiénes compiten por dirigir la municipalidad durante el periodo 2027-2030.

Esther del Rosario Meza Atuncar — Avanza País

Diana Vanessa Herrera Zavala — Fe en el Perú

Antonio Caycho Cervantes — Libertad Popular

Honorio César Paredes Gálvez — Partido Aprista Peruano

César Ricardo Noa Casas — Frente de la Esperanza 2021

Lizardo Alberto Ramos Rivas — Partido Popular Cristiano

Ramón Andrés Córdova Arge — Progresemos

Rosa Elva Torrejón Aragón — Renovación Popular

Bernardo Silva Beck — Partido Democrático Somos Perú

¿Qué partidos políticos participan en las elecciones municipales de Lurín?

Además de las nueve agrupaciones que mantienen candidato a alcalde, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular participan con listas sin postulante al sillón municipal.

En el caso de Fuerza Popular, Arturo Ñahuero Ybañez fue inicialmente inscrito como candidato, pero posteriormente quedó excluido. El JNE confirmó la medida después de revisar una omisión en la declaración jurada de hoja de vida relacionada con una sentencia condenatoria por omisión a la asistencia familiar.

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¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Lurín en las Elecciones 2026?

La contienda reúne perfiles con experiencias muy distintas. Algunos postulantes ya han integrado el gobierno municipal de Lurín o han trabajado en la comuna, mientras que otros vuelven a presentarse después de participar en elecciones anteriores. También hay candidaturas cuya hoja de vida registra poca o ninguna experiencia política previa.

Esther del Rosario Meza Atuncar — Avanza País

Esther del Rosario Meza Atuncar postula a la alcaldía del distrito de Lurín como candidata del partido político Avanza País.

Esther del Rosario Meza Atuncar, candidata de Avanza País, tiene 37 años y nació en Lurín. Su hoja de vida presentada ante el JNE muestra uno de los perfiles con menor información declarada entre los postulantes: no registra educación básica, estudios técnicos, universitarios o de posgrado, ni experiencia laboral.

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Tampoco consigna trayectoria partidaria ni sentencias firmes. En el apartado patrimonial declaró cuatro vehículos, valorizados en S/35.000 cada uno, además de una participación de 3% en la empresa Competición Automotriz SRL. La información corresponde a lo consignado por la propia candidata en su declaración jurada electoral.

Diana Vanessa Herrera Zavala — Fe en el Perú

Diana Vanessa Herrera Zavala postula a la alcaldía del distrito de Lurín por el partido político Fe en el Perú para las elecciones municipales de 2026.

Diana Vanessa Herrera Zavala, de Fe en el Perú, ya formó parte del Concejo Distrital de Lurín. Fue elegida regidora para el periodo 2019-2022, pero dejó el cargo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones declarara su vacancia por la causal de nepotismo.

El expediente se originó por los servicios prestados a la municipalidad por un primo hermano de Herrera. El JNE estableció la existencia del vínculo de cuarto grado de consanguinidad y, tras evaluar el caso, revocó la decisión del concejo que había rechazado inicialmente la vacancia. En 2026, Herrera vuelve a la competencia electoral, esta vez como candidata directamente a la alcaldía.

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Antonio Caycho Cervantes — Libertad Popular

Antonio Caycho postula como candidato a la alcaldía del distrito de Lurín por el partido Libertad Popular para el periodo municipal 2027-2030.

Antonio Caycho Cervantes encabeza la lista de Libertad Popular para la Municipalidad Distrital de Lurín. Su candidatura aparece en el registro oficial de postulantes presentado por la organización política para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A diferencia de otros competidores con antecedentes electorales o cargos públicos ampliamente documentados, las fuentes oficiales abiertas consultadas no permiten establecer una trayectoria política previa relevante de Caycho. Por ello, su perfil debe leerse a partir de la información declarada ante los organismos electorales y sin atribuirle experiencia pública que no haya sido acreditada.

Honorio César Paredes Gálvez — Partido Aprista Peruano

Honorio César Paredes Gálvez postula a la alcaldía del distrito de Lurín como representante del Partido Aprista Peruano para el periodo 2027-2030.

Honorio César Paredes Gálvez postula a la alcaldía por el Partido Aprista Peruano. Según la información declarada ante el sistema electoral, registra trayectoria partidaria dentro del APRA y ha desarrollado actividades vinculadas al comercio publicitario.

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Su candidatura representa el retorno del partido aprista a la disputa directa por la alcaldía de Lurín. A diferencia de otros aspirantes que llegan después de ocupar cargos municipales, Paredes presenta un perfil principalmente vinculado a la militancia y actividad partidaria.

César Ricardo Noa Casas — Frente de la Esperanza 2021

El candidato César Ricardo Noa Casas busca la alcaldía del distrito de Lurín por el Frente de la Esperanza 2021.

César Ricardo Noa Casas, del Frente de la Esperanza 2021, ya intentó llegar a la alcaldía de Lurín en las elecciones de 2022. Sin embargo, su candidatura fue tachada por cuestionamientos vinculados con el requisito de domicilio en el distrito, decisión que posteriormente fue confirmada por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

En aquel expediente también quedó registrado que Noa había sido elegido alcalde del centro poblado de Pampamarca, en el distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas, para el periodo 2019-2022. La resolución del JNE detalló además las pruebas presentadas para acreditar su domicilio en Lurín y confirmó finalmente la tacha formulada contra su candidatura de 2022.

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Lizardo Alberto Ramos Rivas — Partido Popular Cristiano

Lizardo Alberto Ramos Rivas compite por la alcaldía del distrito peruano de Lurín en representación del Partido Popular Cristiano.

Lizardo Alberto Ramos Rivas, candidato del Partido Popular Cristiano, cuenta con una extensa experiencia dentro de la administración pública. En mayo de 2022 fue designado asesor de Alcaldía de la Municipalidad de Lurín y, meses después, pasó a ocupar la Gerencia de Administración Tributaria.

Ese mismo año, la municipalidad le otorgó una asignación por haber cumplido 30 años de servicio en la administración pública. Ramos también había participado anteriormente en política electoral: en 2018 postuló a la alcaldía distrital por Perú Nación. Ahora vuelve a buscar el cargo bajo las siglas del PPC.

Ramón Andrés Córdova Arge — Progresemos

Ramón Córdobva Arge es el candidato de Progresemos para la alcaldía del distrito de Lurín para el periodo municipal 2027-2030.

Ramón Andrés Córdova Arge, candidato de Progresemos, también conoce la administración municipal de Lurín. En enero de 2020 fue designado gerente de Servicios Comunales de la municipalidad distrital. Para el periodo 2022-2026 declaró desempeñarse de manera independiente como asesor inmobiliario.

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Su hoja de vida electoral registra además una sentencia penal con pena efectiva ya cumplida, aunque la ficha pública consultada no precisa el delito en el resumen disponible. Córdova declaró también haber renunciado al Partido Morado en 2025 y reportó ingresos por S/57.126 durante el año anterior a la presentación de su candidatura.

Rosa Elva Torrejón Aragón — Renovación Popular

Rosa Elva Torrejón Aragón postula a la alcaldía del distrito de Lurín por el partido Renovación Popular para el periodo municipal 2027-2030.

Rosa Elva Torrejón Aragón, de Renovación Popular, vuelve a competir por la alcaldía de Lurín después de haber participado en las Elecciones Municipales de 2022. En aquel proceso fue una de las candidaturas habilitadas para la votación distrital.

Torrejón es abogada y ha desarrollado experiencia en la administración pública. Su nueva candidatura mantiene la misma organización política con la que postuló hace cuatro años, por lo que figura entre los aspirantes que repiten presencia en la contienda municipal del distrito.

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Bernardo Silva Beck — Somos Perú

Bernardo Silva Beck compite como candidato del Partido Democrático Somos Perú a la alcaldía distrital de Lurín para el periodo 2027-2030.

Bernardo Silva Beck, candidato de Somos Perú, también registra una postulación anterior al municipio de Lurín. En las Elecciones Municipales de 2018 compitió por la alcaldía bajo las siglas de Democracia Directa.

En aquel proceso declaró formación vinculada con Geografía y Medio Ambiente. Ocho años después vuelve a disputar el sillón municipal, esta vez representando a Somos Perú.

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones dispone de la plataforma Voto Informado, donde los ciudadanos pueden revisar las declaraciones juradas presentadas por los candidatos. Allí se consigna información sobre estudios, experiencia laboral, trayectoria partidaria, cargos de elección popular, sentencias declaradas, ingresos y patrimonio.

La plataforma también permite acceder a los planes de gobierno registrados por cada organización política. Estos documentos contienen los diagnósticos y propuestas que las listas han presentado formalmente para la gestión municipal.

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de Lurín?

El próximo alcalde asumirá la conducción de la Municipalidad Distrital de Lurín durante el periodo 2027-2030. Entre las competencias municipales se encuentran la administración de servicios públicos locales, limpieza pública, mantenimiento de espacios públicos, desarrollo urbano, licencias, fiscalización y ejecución del presupuesto municipal.

En materia de seguridad ciudadana, el gobierno local administra el serenazgo y participa en acciones de prevención y coordinación con otras autoridades. Las funciones policiales y la investigación de delitos, sin embargo, corresponden a la Policía Nacional y al Ministerio Público.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Ese día serán elegidas las nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales para el periodo 2027-2030.

La ONPE ya habilitó la plataforma para que los electores consulten su local de votación y la mesa de sufragio asignada para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La consulta puede realizarse en el portal oficial del organismo electoral antes de acudir a votar este domingo 4 de octubre.