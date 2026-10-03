Rachell Hidalgo reveló que una jugadora de Alianza Lima fue la más difícil que enfrentó en la Liga Peruana de vóley: “Tenía un ataque muy raro”

Rachell Hidalgo reveló que una jugadora de Alianza Lima fue la más difícil de enfrentar

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La Liga Peruana de vóley 2026/2027 está a punto de empezar y Rachell Hidalgo reveló qué jugadora fue la más difícil que le tocó enfrentar la temporada pasada generando muchas reacciones. Señaló a una voleibolista de Alianza Lima que ahora ya no se encuentra en el equipo tricampeón.

“Este año hay muchas jugadoras nuevas, así que todavía no he jugado con todas de todos los equipos de la liga. De la temporada pasada, era una jugadora que ya no está, que estaba en Alianza Lima. Maeva Orlé tenía un ataque muy raro porque era tipo saque. Entonces, sí hacía que me entusiasme para querer defenderla”, apuntó la voleibolista en conversación con ‘Ataque cruzado’.

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La líbero de Regatas Lima dio reveló quién le trajo problemas en la cancha. (Ataque Cruzado)

“Tuve ofertas de otros clubes”

Rachell Hidalgo se alista para arrancar una nueva temporada con Regatas Lima. Confesó que tuvo propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley, pero su objetivo personal es dar el gran salto al exterior.

“Sí he tenido ofertas de clubes nacionales, del extranjero todavía no, pero quién sabe, de repente más adelante haya ofertas en el extranjero y me vaya porque es una de mis metas”, aseguró la líbero.

Además, mostró su emoción por la Noche Regatas 2026, donde enfrentará a Alianza Lima en la presentación oficial de las ‘celestes’.

“Estamos muy emocionadas de que ya llegue el día de la presentación y que todos conozcan a las chicas, a cada jugadora. Como te decía, en realidad estamos muy emocionadas de que ya llegue martes y simplemente hacer nuestro juego. Estamos emocionadas de que inicie la liga, nuestra presentación; vamos a darlo todo y vamos a poner en práctica lo que estábamos haciendo en los entrenamientos estos últimos días”, declaró la voleibolista.

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Rachell Hidalgo, mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley, aún no define su continuidad en Regatas. Crédito: Instagram

¿Cuándo será la Noche Regatas 2026?

Regatas Lima presentará su plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 con la Noche Regatas 2026, una jornada que incluirá un amistoso ante Alianza Lima. El club chorrillano dará a conocer a sus incorporaciones antes del inicio oficial del campeonato.

La gerente deportiva, Karina Del Castillo, confirmó que el encuentro se jugará el martes 6 de octubre a las 16.30 en las instalaciones del club. El partido amistoso se disputará 11 días antes del comienzo del torneo, previsto para el 17 de octubre.

El evento reunirá a dos instituciones que se preparan para el nuevo certamen nacional. Regatas Lima afrontará la competencia con el respaldo de su historia: el club cuenta con ocho títulos nacionales y figura entre los equipos más tradicionales del vóley peruano.

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Regatas Lima tendrá su presentación oficial con Alianza Lima.

Canal TV para ver la Noche Regatas 2026

La Noche Regatas 2026 tendrá transmisión gratuita por Latina Televisión, mediante las señales 2 y 702 HD. La presentación del plantel chorrillano también podrá seguirse en la página web y la aplicación del canal, sin costo para el público.

La emisión en señal abierta permitirá que el evento llegue a los hogares peruanos antes del comienzo de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

“Una noche para presentar a nuestras protagonistas”, publicó Regatas Lima en sus redes sociales al anunciar la actividad que abrirá una nueva temporada para el club celeste.

Canal TV que transmitirá la Noche Regatas 2026