A qué hora juega Argentina vs Burkina Faso HOY en Perú: partido amistoso por fecha FIFA 2026

Argentina se enfrenta a Burkina Faso este sábado 3 de octubre en un amistoso por fecha FIFA.

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La selección argentina recibirá a Burkina Faso hoy, sábado 3 de octubre, por la fecha FIFA 2026. La ‘albiceleste’ jugará como local en el estadio Monumental de Buenos Aires ante un rival que llegará con poco margen de preparación debido a los problemas que sufrió durante su traslado. Revisa los horarios del amistoso internacional.

A qué hora juega Argentina vs Burkina Faso, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Argentina y Burkina Faso se jugará a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela comenzará a las 20:00 horas, mientras que en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina iniciará a las 21:00 horas.

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En México y los países de Centroamérica, el encuentro estará programado para las 18:00 horas. En ciudades de Estados Unidos como Miami, Nueva York y Washington D. C., se disputará desde las 20:00 horas. En España, el pitazo inicial será a las 02:00 horas del domingo 4 de octubre.

Canal TV de Argentina vs Burkina Faso, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido será transmitido en vivo en Argentina por TyC Sports y Telefe. En Perú no se ha confirmado, por ahora, una señal de televisión abierta o de cable para emitir este amistoso internacional. Sin embargo, Infobae ofrecerá una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro.

Argentina completó su último entrenamiento previo al amistoso con Burkina Faso.

Preocupación por el retraso de Burkina Faso

La llegada de Burkina Faso a Argentina se retrasó por la suspensión del vuelo que debía trasladar a la delegación desde Marruecos. El equipo africano permaneció varado en Casablanca durante buena parte del viernes, a pocas horas del amistoso programado ante la selección argentina en el estadio Monumental.

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La Federación Burkinesa de Fútbol informó que el vuelo previsto para el 30 de septiembre fue cancelado, lo que alteró la planificación del plantel. A partir de ese contratiempo, el Ministerio de Deportes, Juventud y Empleo de Burkina Faso, la federación y la embajada del país en Marruecos iniciaron gestiones para encontrar una ruta alternativa.

La institución explicó que evaluó distintas opciones de traslado, aunque la duración de algunos recorridos generó dudas dentro del grupo. Finalmente, el chárter con la selección partió desde Casablanca a las 22:30 horas de Buenos Aires y su arribo a la capital argentina quedó previsto para menos de 12 horas antes del inicio del encuentro.

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El retraso instaló incertidumbre sobre la preparación de Burkina Faso para el partido, previsto para este sábado a las 21:00 horas en el Monumental.

Burkina Faso tuvo complicaciones con su vuelo, pero llegará a Argentina sobre la hora.

¿Lionel Messi jugará ante Burkina Faso?

La principal incógnita para la selección argentina en el amistoso ante Burkina Faso pasa por la presencia de Lionel Messi. El capitán llegó este viernes a Rosario, su ciudad natal, pero todavía no está confirmado que juegue el partido programado para este sábado 3 de octubre, a las 21:00 horas, en el estadio Monumental.

De acuerdo con la información disponible, es probable que el delantero se acerque al recinto para acompañar a sus compañeros y presenciar el encuentro, aunque la Asociación del Fútbol Argentino no anunció si tendrá minutos ante el combinado africano.

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Messi arribó a Rosario en un avión privado junto con Antonella Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini. Su regreso ocurre en la previa de una fecha especial: el martes 6 de octubre, Argentina enfrentará a Benín desde las 20:00 horas, en un partido que marcará la despedida oficial del rosarino con la camiseta de la ‘albiceleste’.

El atacante cerrará una etapa de más de dos décadas en la selección, con 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias. En ese periodo conquistó la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

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El futbolista Lionel Messi desciende de un avión privado tras su llegada a Argentina para reunirse con la selección nacional. (ESPN)

Posible alineación de Argentina

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giuliano Simeone o Franco Mastantuono, Enzo Fernández o Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.