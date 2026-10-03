Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

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El Campeonato Sudamericano Femenino Sub 19 de Vóley 2026 reunirá a ocho selecciones de la región en Maracaibo, Venezuela, con tres cupos en juego para el Mundial de la categoría del próximo año.

El certamen arrancará este miércoles 7 de octubre. La selección peruana afrontará el torneo con el objetivo de conseguir la clasificación mundialista. El combinado nacional estará bajo la conducción de Martín Escudero.

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Programación de la fecha 1 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú integrará el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. Su primer partido será ante el seleccionado chileno. La programación de la fase inicial exigirá que Perú juegue tres encuentros en tres días. Esa instancia determinará a los equipos que avanzarán hacia la etapa decisiva.

Miércoles 7 de octubre

Argentina vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Bolivia (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Chile vs Perú (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Uruguay (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Fixture de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Federación de Venezuela de Vóley.

Dónde ver los partidos del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley se transmitirá por VOLEY ZONE TV, canal de YouTube que ofrecerá la cobertura de los encuentros desde Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia. La señal digital permitirá seguir el torneo clasificatorio, que se extenderá hasta el 11 de octubre.

En Perú, por ahora, no existe una confirmación sobre una eventual transmisión de los partidos por Latina Televisión, canal que suele emitir en señal abierta los encuentros de las selecciones nacionales.

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Infobae Perú seguirá la campaña del equipo dirigido por Martín Escudero con información previa, minuto a minuto, declaraciones, resultados y la tabla de posiciones en su sitio web.

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Dosis de Voleibol)

Convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Martín Escudero viajó con 14 jugadoras a Venezuela para disputar el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, que tendrá como sede a Maracaibo.

La nómina peruana incluye a Nahir Cueva, Kiara Lazo, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén. Las cinco jugadoras cuentan con experiencia en la competencia mundialista y aparecen entre las alternativas del equipo para el torneo regional.

El entrenador nacional definió la delegación con la que Perú buscará una plaza en la Copa del Mundo Sub 19 de 2027. El certamen entregará tres cupos para la cita internacional.

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- Brenda Quiroz

- Camila Alfaro

- Camila Monge

- Catalina Romero

- Galilea Fuentes

- Grace Zuita

- Kayra Ruíz

- Kiara Lazo

- Marcela Manrique

- Nahir Cueva

- Nicole Ayala

- Tamara Galdós

- Vannia Adrianzén

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

Así se jugará el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de Vóley reunirá a ocho selecciones, distribuidas en dos grupos de cuatro equipos, para definir a los tres representantes regionales en la Copa del Mundo de 2027.

La competencia se disputará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, ubicado en Maracaibo. La primera fase determinará a los dos mejores conjuntos de cada zona, que accederán a las semifinales.

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Perú integrará el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. El equipo nacional buscará superar esa etapa para mantenerse en la pelea por una plaza mundialista.

Los clasificados de ambas llaves se cruzarán en las semifinales. Los ganadores de esos partidos asegurarán de forma directa dos de los tres cupos disponibles para la Copa del Mundo Sub 19 de 2027.

Los equipos que pierdan en esa instancia tendrán una oportunidad adicional. Ambos disputarán el encuentro por la medalla de bronce, que entregará la última plaza para la cita internacional.